Главные роли исполняют женщины, или Как их выводят в мастера…

В одном из столичных отелей прошло награждение участников проекта STEM4ALL x Mеntoring Hei и «STEM4ALL Содружество». Мероприятие приурочили к завершению реализации этого проекта, который был инициирован представительством ПРООН в КР при финансовой поддержке правительства Японии и реализован Международным общественным фондом «Инициатива Розы Отунбаевой».

Проект нацелен на развитие участия девочек и женщин в сфере STEM (наука, технологии, инженерия и математика). Этот проект — своеобразный ответ на современные вызовы, стоящие перед женщинами в этой сфере. Он развивает многие мягкие навыки и даёт возможность для налаживания связей и создания сильной системы поддержки и определения баланса между работой и личной жизнью, весьма необходимых для успешной карьеры в технологиях и инновациях.

В проекте успешно участвовали 320 подопечных (менти) и 251 наставник (менторы). Проект предоставил участницам (подопечным) возможность пройти обучение у опытных наставников, обучиться основам тайм-менеджмента, лидерства, эмоционального интеллекта и финансовой грамотности. Участники и их наставники провели продуктивные индивидуальные беседы, что способствовало эффективному обмену опытом и знаниями, и успешно разработали свои дорожные карты развития, определив ключевые шаги в достижении профессиональных целей.

Программа наставничества STEM4ALL x Mentoring Hei предоставила участницам доступ к экспериментальной цифровой площадке, которая открывает новые возможности для обучения и развития девочек и женщин, обеспечивая необходимое образование и поддержку со стороны региональных наставников. В нашей стране гендерные стереотипы и ограниченный доступ к ресурсам привели к тому, что женщины составляют всего 31,1 выпускников в области STEM (наука, технологии, инженерия и математика).

Этого явно мало для активного участия женщин в программах цифровой и зелёной трансформаций, которые формируют будущие профессии. В отчёте ПРООН «Оценка потребностей STEM женщин в Кыргызстане» обозначена критическая проблема низкой осведомлённости населения о возможностях использования STEM в рабочей силе. В ответ на такие потребности женщин ПРООН и инициировала этот проект, активно поддерживающий организации-партнёры в сфере технологий, науки и инноваций для создания сообщества практиков. Эти инициативы всецело направлены на продвижение обучения STEM для будущей работы.

Выступая на церемонии, министр образования и науки Догдуркуль Кендирбаева отметила активное развитие STEM-направлений в образовании. «В эпоху глобализации весь мир обращает особое внимание на развитие направлений STEМ. Для повышения качества обучения проводится работа по повышению профессионального мастерства учителей, введены в образовательный процесс и учебники нового поколения. Скоро предстоит обеспечение 1000 учителей персональными компьютерами. Будут созданы условия для увеличения уровня доступности STEM-уроков и установления обратной связи с учениками».

Постоянный представитель ПРООН в КР Александра Соловьёва акцентировала, что эта инициатива служит прежде всего для устранения барьеров и поддержки женского лидерства в науке, технологиях, инженерии и математике: «Я хотела бы обратить внимание, что в то время, когда мы отмечаем важность STEM в формировании нашего будущего развития, равное участие женщин и мужчин критически необходимо в этой повестке дня. Надо обеспечить активное участие женщин в процессах цифровой и зелёной трансформации, а также экономическое процветание при равном доступе к возможностям обучения и работы. Мы хотим, чтобы каждый человек независимо от пола и разных способностей играл равную роль в формировании будущего Кыргызстана».

По мнению исполнительного директора фонда «Инициатива Розы Отунбаевой» Розы Кайыковой, есть очевидная важность необходимости проектов, поддерживающих девочек и женщин: «Наш общественный фонд с 2013 года проводит планомерную работу по привлечению женщин в сферу STEM в формате разных проектов и инициатив. Сегодняшний проект доказал, что менторская поддержка — это продвижение девочек и женщин в STEM-направлениях. Фонд продолжит свою работу с платформой, которая даёт им возможность пройти менторскую программу у лучших профи STEM со всего мира и региона на английском языке, что считается ещё одним фактором успеха».

Своё мнение высказал и посол Японии в КР Года Хидэки. Он подчеркнул, что расширение прав и возможностей женщин — наиболее важное направление политики: «Создание общества равноправия мужчин и женщин позиционируется как наиболее важный вопрос при определении рамок Японии XXI века, и Япония принимает решительные меры для улучшения ситуации. Правительство поставило перед собой цель осуществить меры по увеличению доли женщин на руководящих должностях до 30% от общего числа как можно раньше».

Участница проекта Бактыгуль Джолдошева выразила признательность его инициаторам, отметив, что проект предоставил подопечным уникальную возможность не только найти наставницу, но и обменяться успешным жизненным опытом. «Я намерена продолжить поддерживать связь со своей наставницей, и мы уже обсудили и рассматриваем идею создания регулярных встреч с целью дальнейшего совместного развития».

Ещё одна участница проекта из Ат-Башинского района Нарынской области Жанайым Абдрахманова поделилась своим опытом, сообщив, что получила не только много полезной информации, но и разработала для себя дорожную карту развития. Она отметила, что возможность присоединиться к онлайн-обучению значительно расширила горизонты для многих участниц проекта из регионов.

Премии в рамках проекта STEM4ALL x Mentoring Hei вручены: лучшему ментору — Нурайым Турусбековой, лучшему менти — Камиле Алишеровой, лучшему региональному ментору Айжан Анарбаевой, лучшему региональному менти — Кызжыбек Мамбетакуновой. В рамках «STEM4ALL Содружества» наград удостоены лучший партнёр сообщества — Центр гражданского образования и избирательных технологий ЦИК КР, за лучшую практику продвижения STEM — проект Programmer Ayimdai Кыргызской ассоциации разработчиков программного обеспечения и услуг и Парка высоких технологий как лучший образовательный партнёр — КГТУ имени И. Раззакова.

В процессе определения победителей принимали участие представители Совета по правам женщин, детей и гендерному равенству, Министерства образования и науки, ПРООН, Международного общественного фонда «Инициатива Розы Отунбаевой». Церемония награждения стала площадкой для выявления лучших практик организаций и индивидуальных вкладов в подготовку молодого поколения к будущим профессиям.

Александр ШЕПЕЛЕНКО.

Фото Ирины БАЙРАМУКОВОЙ.

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