Пациент скорее жив, чем мёртв?

Как известно, существуют два основных типа людей: оптимисты и пессимисты. В органах власти одни оптимисты. А жители столицы и экологические эксперты — меланхоличные пессимисты. Послушать первых, так всё у нас в городе прекрасно, а вторые вечно чем-то недовольны. Но зерно правды есть как у тех, так и других.

К такому выводу пришли присутствовавшие на круглом столе «Задыхающаяся столица: как выйти из экологического тупика», организованном Центром экспертных инициатив «Ой Ордо». В мероприятии участвовали представители Жогорку Кенеша, городского кенеша, Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора, мэрии Бишкека, а также независимые эксперты, СМИ и другие. К слову, дискуссия получилась очень познавательной и живой, но обо всём по порядку.

МОЖЕТ, ВСЁ-ТАКИ КОРОВА?

Это как в математической задаче в школе: «Дано: плохое качество воздуха в столице. Известно, что летом он становится чище, но не сильно. Кто виноват?» И предлагаемые варианты ответов: «Частный сектор, в котором отапливаются углём и покрышками, автомобили, ТЭЦ, корова на окраине». Нам остаётся найти правильный ответ и решить вместе с органами власти задачу. Но прошло уже много лет, а все до сих пор спорят, почему такой невыносимо отвратительный воздух в Бишкеке?

По словам директора центра «Ой Ордо», политолога Игоря Шестакова, предлагаемые специалистами варианты решения проблемы загрязнения воздуха заметно разнятся. Одни видят выход в полной газификации не только столицы, но и прилегающих сёл и регионов, другие задумываются над строительством АЭС, а третьи хотят внедрить зелёные технологии, которые так активно предлагают западные страны.

— Зарубежные специалисты, отмечая определённую эффективность в использовании зелёных технологий (солнечные панели, тепловые насосы), указывают не только на их высокую стоимость, но и сложности с утилизацией отработанных материалов. Просто так их выбрасывать в мусорные баки нельзя, так как в них содержатся литий и другие токсичные вещества. По идее, они должны утилизироваться в разобранном виде по специальным правилам, — отметил политолог.

По его словам, сейчас на рассмотрении в Жогорку Кенеше находится экологический проект по улучшению воздуха в Бишкеке и других городах страны. На эти цели Всемирный банк выделил кредит в $50 миллионов, поскольку зелёные технологии имеют и коммерческую составляющую. Поэтому доноры заинтересованы в сбыте своих технологий. К тому же парадокс в том, что правительство берёт кредиты в надежде, что за счёт зелёных технологий западные доноры их спишут.

Шестаков подчеркнул, что в случае если наша страна поставит приоритет в пользу зелёной энергетики, то понадобится построить специальный полигон для складирования или захоронения для их неразлагаемых отходов.

САМИ С УСАМИ

Резюмируя, Шестаков акцентировал внимание на двойных стандартах Запада и привёл пример работающей в стране компании «Газпром», которая вкладывает средства в развитие не только газовой, но и социально-экономической инфраструктуры. Он отметил, что, даже несмотря на антироссийские санкции, страны ЕС продолжают закупать российский газ для решения тех же отопительных проблем и промышленного производства. США также не отказываются от использования нефти и газа, что считается прямым доказательством финансовой манипуляции и демонстрирует двойные стандарты в вопросах борьбы с изменением климата.

ПРИЧИНА СМОГА

Эксперт по качеству окружающей среды и изменению климата Андрей Подрезов объяснил, что смог — это смесь дыма, тумана и комплексов загрязняющих веществ, которые присутствуют в воздухе. По данным ВОЗ, на первом месте уже более 15 лет по загрязнению воздуха не только в Бишкеке, но и по всему миру лидируют взвешенные частицы РМ 2,5 И РМ 10. Частицы в 10 микрометров не задерживаются при дыхании и свободно попадают в лёгкие, где накапливаются. А частицы в 2,5 микрометра не задерживаются в лёгких и проникают прямо в кровь. Эти взвешенные частицы высоки в любой сезон, кроме лета.

Андрей Подрезов рассказал, что минимальной концентрации примеси в воздухе достигают в предрассветные часы. А начиная с 9 часов утра они активно растут. Люди начинают топить печки, ходит транспорт. К середине дня начинается спад, а второй пик, который становится в два раза выше дневного, это 19-23 часа.

Максимальные значения приходятся не на центр Бишкека и даже не районы ТЭЦ, а на жилмассивы с печным отоплением.

— Значительно увеличивают концентрацию выбросов туманы и дымка. В прошлые годы смог стоял именно в морозную туманную погоду. Усиливается это рассеиванием солнечной радиации, которая не достигает поверхности земли и не прогревает почву, исключая вертикальное рассеивание. По сути, смог — это комплекс дыма, тумана и загрязняющих веществ, которые присутствуют в воздухе, — рассказал спикер.

ЕСТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ

Вице-мэр столицы Жыргалбек Шамыралиев отчитался о проделанной по улучшению качества воздуха работе. По его словам, в 2023 году появилась положительная динамика по снижению загрязнения:

— Была задача решать проблемы печного отопления и транспорта. И за год ведомством совместно с министерствами под строгим надзором проведены определённые мероприятия по улучшению качества воздуха. Например, закупаем автобусы на газе, газифицируются девять жилмассивов. В прошлом году Кабмин одобрил документ о выделении субсидии для льготного кредитования в 1 млрд сомов для стимулирования населения подключать газ. Уже есть около 10 тысяч абонентов. По сравнению с прошлыми годами на 12 тысяч тонн сократилось использование угля. Также уменьшился и расход дизельного топлива транспортом примерно на 100 тонн.

В городе введено в эксплуатацию 40 электроподзарядных станций, что стимулирует покупку электромобилей. Потушен мусорный полигон. По инициативе мэрии в прошлом году переведены на природный газ 22 котельные, которые до этого работали на твёрдом топливе.

Но, несмотря на это, свою немалую лепту в загрязнение воздуха вносит личный автотранспорт граждан. Количество автомобилей растёт и сегодня (только в столице!) превышает 400 тысяч. Чтобы стимулировать людей больше пользоваться общественным транспортом, решено выделить для него отдельные полосы. Для ТЭЦ начали закупать энергоэффективный уголь, от которого гораздо меньше выбросов.

По проекту Всемирного банка планируется ввести новый вид системного отопления частного сектора. В частности, установка тепловых насосов и солнечных панелей. Они считаются наиболее экологичными. Шамыралиев рассказал, что в столице уже 120 домов отапливаются при помощи тепловых насосов.

С ним согласна заместитель министра природных ресурсов, экологии и технического надзора Асель Раимкулова, отметившая положительную динамику улучшения качества воздуха за прошлый год, которая, по её мнению, видна даже невооружённым глазом. Также она высказалась по вопросу кредита ВБ в $50 миллионов, выделенного на проект по улучшению качества воздуха:

— Первое обсуждение проекта уже прошло в Жогорку Кенеше. Сейчас он представлен на ратификацию, мы надеемся, что он найдёт поддержку законодательной власти и будет воплощён в жизнь. Проект уже одобрили в администрации Президента. Кредит беспроцентный, рассчитан на 7 лет и состоит из трёх компонентов. Первый — управление качеством воздуха, то есть мы будем улучшать мониторинг. Второй — озеленение, третий — отопление.

Директор Центра климатического финансирования при Кабинете министров Азамат Темиркулов рассказал, что его ведомство не просто участвовало в разработке проектной документации, но и продвигало его в госорганах и администрации Президента:

— Из $50 миллионов 32 выделены на переход от угля к тепловым насосам и другим чистым технологиям. То есть примерно 25 тысяч домохозяйств перейдут на отопление тепловыми насосами через револьверное кредитование: кредиты выдают коммерческие банки, а возвращённые средства снова выдают населению.

Таким образом, деньги начнут крутиться в нашей экономике, что принесёт пользу не только ей, но и климату. Кроме того, это ещё и новые рабочие места, поскольку тепловые насосы нужно обслуживать.

А ЭТО ТОЧНО ПОМОЖЕТ?

Проект по внедрению тепловых насосов вызвал много вопросов у экспертов на круглом столе. Например, если отключат электричество, как будет работать насос? Дороговизна оборудования, его установка и обслуживание. Эксперт по вопросам безопасности Нурлан Досалиев сомневается в целесообразности использования западных зелёных технологий в нашей стране:

— Все «добрые начинания» властей последние 30 лет имеют один минус — низкое аналитическое сопровождение. Такое впечатление, что ни правительство, ни НПО не понимают, что происходит в мире и какие вызовы стоят непосредственно перед нашим регионом. Все исследования показывают, что Центральная Азия вошла в период маловодья. Уровень рек падает, ледники исчезают. Соответственно, нам следует искать альтернативу гидроэлектростанциям, но исходить нужно из мирового опыта. Например, задуматься о строительстве мини- АЭС в сотрудничестве с «Росатомом». По линии МАГАТЭ российские мини-атомные электростанции признаны самыми безопасными в мире.

Он пояснил, что Евросоюз давно отказался от использования ветровых станций и других видов зелёных технологий. Во-первых, они очень дорогостоящи, во-вторых, у них низкий коэффициент полезного действия. Аналитик коснулся вопроса приобретения общественного транспорта:

— Сегодня самыми экологически чистыми признаны автобусы и троллейбусы российского и белорусского производства, которые работают на газе и водороде. Даже Евросоюз, несмотря на санкции, планирует закупить их у этих стран. Почему же мы приобретаем китайские автобусы, несмотря на то, что их КПД ниже, а выбросы выше? Ещё одна спорная инициатива — электромобили. Говорят, что это экологически чистый транспорт, но через несколько лет мы столкнёмся с проблемой, которая уже сейчас актуальна в Китае, где огромные площади забиты этим хламом — автомобилями и батареями, потому что невозможно утилизировать ни сами машины, ни аккумуляторы.

Руководитель отдела по охране атмосферного воздуха Министерства природных ресурсов Нурлан Шаршеев рассказал, что Министерством природы подготовлен список из 82 объектов, значительно загрязняющих воздух. Их проверили после того, как в октябре прошлого года Минприроды получило полномочия проверять и принимать меры в отношении нарушителей. Если раньше необходимо было уведомить предприятие за 10 дней, то сейчас это отменили. Сегодня приостановлена деятельность 14 из них.

Но системный аналитик Бактыбек Саипбаев назвал ещё одну причину плохого качества воздуха в столице — хаотичное строительство:

— Нарушена роза ветров. Город Фрунзе строили военные инженеры. Почему все улицы были прямыми? Для хорошей продуваемости. А сейчас мы сами себе сделали газовую камеру, в которой задыхаемся.

КАК ВСЕГДА, ИСТИНА — РЯДОМ

Андрей Подрезов, подытожив мнения выступавших, отметил, что, несмотря ни на что, в ближайшей перспективе не будет полного отказа от угля из-за неустойчивого социального положения населения:

— Не надо настаивать на каких-то отдельных идеях, необходимо применять всё в комплексе. Как говорится, на войне все средства хороши. Только системный подход позволит выйти из кризиса. Не надо забывать про данные мониторинга и постоянно на них опираться. Проблему смога можно решить на серьёзном государственном уровне и с серьёзным постоянным финансированием на основе научного и комплексного подхода. Это проблема не на год, а на десятилетия.

Дарья НЕСТЕРОВА.

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