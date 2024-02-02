Лотерея

Медсестра как никогда долго ставила капельницу: не могла попасть в вену Нурдину, ослабевшему после многих дней бессонницы из-за бесконечного кашля. Уже прошла неделя, как он попал в больницу с диагнозом Covid-19, или по-другому — коронавирус. С каждым днём ему становилось всё хуже и хуже, несмотря на все попытки врачей справиться с болезнью. Капельницы и уколы абсолютно не помогали. Дочь постоянно названивала из-за границы и узнавала о его состоянии, консультировалась с тамошними врачами и передавала их рекомендации лечащему врачу, который вёл Нурдина с первого дня его пребывания в больнице. Врачи и медсёстры ходили в полностью изолированных антиковидных костюмах в так называемой «красной зоне», где он лежал в палате с таким же ковидным больным. Это был пожилой человек лет под восемьдесят, который лечился уже вторую неделю и с каждым днём ему становилось всё труднее дышать. Антибиотики ему также не помогали. Вчера они сидели за столом и обедали, как вдруг Нурдину показалось, что в груди соседа что-то булькает, как будто она наполнена водой. Сосед так толком ничего и не поел, лицо его побагровело и, тяжело дыша, с помощью Нурдина еле дошёл до кровати.

— Аксакал, Вам нехорошо, может вызвать врачей? — спросил его Нурдин.

— Слава Всевышнему, всё хорошо и с его соизволения скоро поправимся, — ответил он чисто на кыргызский манер. — Кроме него, никто не знает, кому сколько отпущено пребывать в этом мире, он решает, от чего человек уходит из этой жизни — от болезни или на поле брани, от несчастного случая или кто-то лишает его жизни. Если мне суждено умереть от этой болезни по воле Всевышнего, то так этому и быть, врачи здесь не помогут. Не надо звать врачей…

— Но врачи же многих вылечивают, аксакал, медицина сейчас достигла таких высот, что даже вылечивают от ранее неизлечимых болезней…

— По воле Всевышнего, Нурдин, по воле Всевышнего… после этих слов он зашёлся в долгом тяжёлом кашле, но тем не менее запретил вызывать медработников.

Вечером медсёстры погрузили его на каталку и увезли в реанимацию.

Выходить из палаты категорически запрещалось, и Нурдин часами, между процедурами, читал книги, которые он прихватил с собой. По телефону нельзя было звонить куда-либо, разрешалось только принимать звонки от родных, и поэтому чтение помогало как-то скрасить время. Попал он сюда совершенно случайно.

Полмесяца назад после вечеринки в ресторане с бывшими сослуживцами начал покашливать. Он отнёс это к рецидиву своего застарелого бронхита, который нет-нет да и появлялся при простудах. С началом эпидемии ковида все везде ходили в масках, и Нурдин постоянно носил маску, поэтому заразиться им в общественных местах он не мог. Но, как потом выяснилось, один из коллег оказался болен коронавирусом, о чём он и сам не догадывался. Дочь, услышав по телефону папин кашель, сразу же сказала, что у него ковид. Чтобы установить точный диагноз, нужно было сделать компьютерную томографию лёгких, которую для краткости называли КТ, поэтому Нурдин направился в ближайшую лабораторию. Однако очередь там оказалась расписана на двадцать дней вперёд. Он решил подойти снова рано утром, думая, что тогда людей будет поменьше, но просчитался, так как в шесть утра у входа в лабораторию уже скопилось около сотни людей, и он ушёл не солоно хлебавши. Кашель всё усиливался.

Наконец, дочь через своих знакомых договорилась с лабораторией где-то в микрорайонах и ему сделали КТ вне очереди. Спустя некоторое время, придя за результатами, Нурдин с трудом пробился через толпу людей, жаждущих сделать диагностику. Многие, также как Нурдин, непрерывно кашляли.

— У вас сорок процентов лёгких поражены, вот видите на снимке почти половина «матовое стекло», вам немедленно нужна госпитализация, иначе, ещё несколько дней… — начал доктор, держа в руках снимок.

— Понимаю, доктор, но я только кашляю, у меня хронический бронхит, температуры нет, я думаю, может, капельницы попринимать дома…

— Вы что, уважаемый, не поняли меня? У вас осталось несколько дней, может, неделя, а дальше, мне не хочется об этом говорить, но возможен летальный исход. Вам уже за шестьдесят, вы что, не читаете новости, не знаете, какая у нас ситуация, особенно, с пожилыми людьми? Поэтому, если есть возможность, немедленно ложитесь в стационар.

— Прошу прощения, доктор, я не думал, что это так серьёзно. Я состою на учёте в правительственной больнице, сегодня же пойду к своему врачу, пусть меня положат. На его счастье в здешней «красной зоне» буквально за час до него освободилось одно место, и его немедленно положили. Так он оказался в больнице в палате на втором этаже с аксакалом, которого вчера вечером забрали в реанимацию.

… Раствор в капельнице закончился и Нурдин кнопкой вызвал медсестру. Она убрала её, сделала укол в живот препаратом, разжижающим кровь, и приготовила шприц с антибиотиком.

— Может, не будем делать, капельницы достаточно, от антибиотиков никакого толку…

— Нет, делать надо обязательно, это по утверждённому Минздравом протоколу лечения.

— Не знаю, какой там у вас протокол, но никаких улучшений нет, я уже около месяца не могу спать из-за постоянного кашля.

— Но я обязана сделать вам укол, если не сделаю, а потом с вами случится что-нибудь, отвечать придётся мне, самое малое — меня уволят.

— Ну разве что из-за работы… делайте, чтобы вас не уволили.

После обеда во время «мёртвого часа» Нурдин, лёжа на кровати, случайно услышал разговор в коридоре, наверное, между медсёстрами.

— Сегодня скончался старик, которого перевели в реанимацию. У него были полные жидкости лёгкие, он просто уже не мог дышать. Утром у завотделом врачи спорили о протоколе: то ли он неправильный, то ли диагнозы ставят не те, разговор был на высоких тонах.

— Ну да, на высоких тонах, а как тут разговаривать, если в республике каждый день десятки человек умирают от ковида.

— Говорят, некоторые, не дождавшись очереди, умирают прямо у входа в больницы, не хватает коек, хотя и открыли много новых стационаров, и самый большой из них на бывшей американской базе в аэропорту «Манас».

Нурдину стало жутко после услышанного, неужели врачи неправильно лечат и поэтому столько людей умирают? Ведь есть же Всемирная организация здравоохранения, они же должны взаимодействовать с органами здравоохранения во всех странах, давать указания как лечить, чем лечить. Вроде во многих странах наладили производство антиковидных препаратов и ВОЗ помогает с вакцинацией населения по всему миру, в том числе и Кыргызстану. Его мысли прервал звонок дочери. Она встревоженным голосом сказала, чтобы он немедленно прекратил принимать антибиотики, которые бессильны против ковидного вируса. Это антибактериальное средство, его применение при вирусной инфекции вызывает побочный эффект в виде жидкости в лёгких, что часто приводит к смерти больного. Здешние врачи используют антивирусный препарат, который помогает эффективно бороться с коронавирусом. Дочь с трудом приобрела его в аптеке, поскольку у неё не было рецепта от врача, а в этой стране, в отличие от нас, лекарства без него не отпускаются. Через день в республику прилетела её знакомая, которая передала Нурдину упаковку этого лекарства, его должно было хватить на один курс лечения.

Лечащий врач с удивлением взял в руки лекарство, которое, по его словам, — большая редкость в республике. Он дал указание медсестре прекратить использование антибиотика и начать лечение антивирусным препаратом. После нескольких капельниц этого лекарства у Нурдина значительно улучшилось состояние, он наконец перестал кашлять и стал высыпаться. Начал выходить на балкон палаты и заниматься упражнениями для лёгких, которые показал ему врач. Сегодня он тоже вышел сюда для занятий физкультурой, но его внимание привлёк чёрный катафалк у входа, к которому выкатили каталку, покрытую простынёй. С неё сняли тело и погрузили в катафалк. Нурдина поразила обыденность происходящего, какая-то звенящая тишина, сопровождавшая это событие: никто не разговаривал, не было слышно рыданий, всё происходило как в старинных фильмах без звука. Он понял, что это была женщина с соседней палаты, внезапно переставшая кашлять вчера ночью. Из разговоров врачей следовало, что с ней случилось то же самое, что и с соседом по палате.

После обеда на освободившуюся койку положили известного общественного деятеля. Состояние его было тяжёлое, видимо, он запустил болезнь, как и многие, недооценив коварство болезни. Но вёл себя он довольно бодро, шутил с персоналом, с Нурдином он сразу же стал разговаривать как со старым знакомым.

Его тоже в течение нескольких дней лечили по тому же протоколу, от которого многим становилось только хуже. Это был неистовый революционер, внёсший вклад в свержение двух президентов страны. Нурдин на работе в госагентстве, просматривая интернет-сайты, часто натыкался на его выступления на митингах, в которых он разоблачал неблаговидные дела властей. Оратор он был не хуже сенаторов времён Римской империи: своими речами так зажигал митингующих, что они были готовы по его первому зову бросаться на бастионы власти. Как только они не пытались его урезонить: и должностями во власти, и сажали в тюрьму по надуманным обвинениям, но критиковать власти он не переставал никогда. И здесь в больнице, встречаясь с единомышленниками, он говорил только о политике, но отнюдь не о своём здоровье. Но с Нурдином он, находясь в палате уже четвёртые сутки, напротив, говорил обо всём, но ни разу не затронул политические темы. Возможно, он считал, что с бывшим чиновником бесполезно разговаривать на эту тему.

Ближе к вечеру лечащий врач объявил Нурдину, что дела пошли на поправку и завтра его выпишут домой.

Только для выяснения, как он сказал, полной клинической картины, должны были вечером и ранним утром взять анализы. После получения результатов и назначений на дом, можно будет выписываться. Радостный Нурдин стал собирать вещи.

— Ну что, поздравляю, видишь, как тебе повезло, вылечился! А многим не повезло, они не смогли вырваться из лап этой страшной болезни. Жизнь, я тебе скажу, это сплошная лотерея, — обратился к Нурдину «вечный» революционер, когда они остались вдвоём в палате. — Стоит вытащить счастливый билет и ты кум королю! А нет — считай пропал! И так всю жизнь все участвуют в этой вечной лотерее. Вот в девяностом году тогдашний наш коммунистический лидер вытащил несчастливый билет и проиграл выборы президента, а другому, что ни сном ни духом, достался счастливый билет и, пожалуйста, стал президентом страны! Вот ты сколько лет женат?

— Почти сорок лет.

— Вот видишь, сорок лет назад тебе выпал счастливый билет и ты женился на своей любимой женщине. А скольким джигитам попался несчастливый билет и нет им семейного счастья…

— Вы правы, некоторые мои знакомые парни уже развелись по второму разу.

— О чём я и говорю. Вот наш очень известный олигарх стал обладателем несчастливого билета и, несмотря на свои миллионы, умер от ковида, не успев доехать до аэропорта «Манас», чтобы улететь на специальном медицинском самолёте на лечение в Европу. У тебя дочка оказалась твоим счастливым лотерейным билетом и ты остался жив.

— Да уж, не говорите, если бы не она, не знаю, где бы я сейчас был.

На следующий день ближе к вечеру Нурдина выписали из больницы. Только выйдя из «красной зоны», он понял, как был близок к краю бездны, за которой только вечное безмолвие. Много позже он узнал, что сосед по палате так и не смог победить коронавирус. Видимо, у него оказался несчастливый билет. «И не только у него», — подумал Нурдин. По различным данным в пандемию от Covid-19 в республике скончались тысячи человек.

Алымбек БИЯЛИНОВ.

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