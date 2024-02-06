Февраль, зажечь свечу и плакать, или Как ТЭЦ устроила нам головомойку

В ночь на 2 февраля на столичной ТЭЦ произошла авария. В 3 часа ночи на место происшествия стянули шесть пожарных расчётов, но четыре из них вернули в пожарную часть через 10 минут. Пожар потушили в 5 с небольшим часов, сообщили в МЧС.

По данным Минздрава, пострадали пятеро рабочих. Двоих отправили на амбулаторное лечение, они в удовлетворительном состоянии. Остальные трое с ожогами: у одного они средней тяжести, а двое с обширными: до 80 и 90 процентов. Их состояние крайне тяжёлое, они в реанимации. К лечению подключились турецкие врачи, пострадавших отправили в Турцию.

Все школы Бишкека перешли на онлайн-обучение. Не будут работать и детские сады.

В части Бишкека приостановлена подача горячей воды и отопления.

БРИФИНГ: НЕ УСПОКОИЛИ, А ЗАПУТАЛИ

Представители Минэнерго, Минздрава, МЧС и мэрии столицы собрали пресс-конференцию, на которой рассказали о складывающейся ситуации.

По данным мэрии, в результате аварии проблемы с отоплением возникли в 12, 11, 6, 7, 3, 5 микрорайонах столицы, в части 8-го микрорайона, в микрорайонах «Улан» и «Кок-Жар». Это 60 тысяч квартир. Горячую воду отключили всем абонентам в столице. Забыли, правда, про 4-й микрорайон. Там тоже нет отопления и горячей воды.

На теплоэлектроцентрали Бишкека введён режим чрезвычайной ситуации. Министр ЧС Бообек Ажикеев сообщил, что из-за аварии и подтопления цеха большинство котлов отключили в целях безопасности. Ко второй половине дня (то есть уже в день аварии?!), как заверил Ажикеев, в работу введут 4 котла.

Замминистра энергетики Насипбек Керимов поведал, что давление в системе централизованного отопления начало расти. «Даст бог, через 3-4 часа к вечеру система начнёт нормализовываться», — отметил чиновник.

Власти заверяют, что отопление в городе не отключено, а лишь упала температура в батареях. Хотя никакого отопления и в помине нет. И горячей воды тоже.

Полное восстановление стандартных показателей в системе, как ожидают чиновники, займёт от 2 до 7 дней.

Ажикеев, докладывая Президенту о ситуации на месте, озвучил отличающуюся от предыдущей версию происшедшего.

По его словам, взрыв произошёл в шахте из-за скопления угольной пыли или газов, и по предварительным исследованиям, ни один котёл не пострадал. Хотя ранее озвучивалась версия о взрыве в 14-м котле ТЭЦ. В интернете на видео язык пламени откуда-то устремился по коридору. На другом видео — разрушенные агрегаты и приборы в цехе. Из-за чего это произошло, Ажикеев не объясняет.

На пресс-конференции в первой половине дня 2 февраля министр ЧС заявлял, что рассматриваются несколько версий, в том числе диверсия. «Рассматриваются две версии. По поручению главы ГКНБ Камчыбека Кыдыршаевича, рассматривается версия о возможной диверсии. Потому что предварительно было несколько хлопков в 3 часа ночи. Вторая — это техногенная составляющая, возможно, и технические моменты», — сказал он.

Ажикеев добавил, что, если это техногенная авария, нужно выяснить, это случайность или недочёт (?!). Он добавил, что ведётся работа по установлению масштабов аварии и её причин. Пожар полностью потушен, а вода откачана. Авария, как отмечается, произошла в «старой» части станции.

В общем и целом пресс-конференция напоминала бессмертную басню Крылова «Лебедь, рак и щука», где каждый дудел в свою дуду, озвучивались взаимоисключающие версии, а какой-то там чиновник на вопрос журналистки, что такое циркуляция (вполне возможно, что она не знает, что это такое. В конце концов, она гуманитарий, а не технарь), начал хихикать и улыбаться: самое время и место, конечно.

Власти пока воздерживаются от озвучивания масштабов аварии, заверяя, что это несравнимо с аварией января 2018 года, когда в 30-градусный мороз без тепла остались все абоненты, подключённые к централизованной системе.

ТЭЦ — крупнейшая тепловая электростанция страны и крупнейший на севере производитель электроэнергии. Она покрывает около 15% потребности страны. Первый турбоагрегат введён в эксплуатацию в сентябре 1961 года. На станции 18 энергетических котлоагрегатов. В 2017 году завершили модернизацию ТЭЦ — установили по два котлоагрегата и турбоагрегата. Однако представители энергетической отрасли признают, что остальное оборудование устарело и работает на пределе своих возможностей.

«На данный момент общая активная мощность на ТЭЦ Бишкека 245 МВт. Расход сетевой воды в тепловые сети 20 500 т/ч, температура от 35 до 68 градусов. Выработка электрической энергии 5.505.280 кВт·ч», — говорится в сообщении. Готовят к растопке ещё один котлоагрегат и один турбоагрегат.

Также продолжаются работы по ликвидации последствий. По предварительной информации, в некоторые дома вернулось тепло, однако отопления в южных микрорайонах всё еще нет.

Все абоненты, находящиеся на обслуживании и балансе «Бишкектеплосети», подключены к циркуляционному режиму, для того чтобы избежать перемерзания системы отопления. Об этом сообщили в ОАО «Бишкектеплосеть».

«Ведомственные абоненты предупреждены о режиме циркуляции без горячей воды. Температура на выходе с ТЭЦ варьируется от 35 до 68 градусов. Принимаются меры по повышению температуры», — сообщили в компании.

Председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров, прервав свой визит в Казахстан, провёл заседание оперативного штаба, где обсуждались предварительные причины возникновения нештатной ситуации, в частности совокупность нескольких факторов.

Жапаров подчеркнул, что в соответствии с поручением Президента создаётся государственная комиссия по изучению причин возникновения нештатной ситуации, которую возглавит заместитель председателя Кабмина — министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев. В определении причин аварии помощь окажут специалисты из России.

По факту аварии на ТЭЦ прокуратура Бишкека возбудила дело. Расследование поручено ГКНБ.

ДРУГ ПОЗНАЁТСЯ В БЕДЕ

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил оказать необходимое содействие в связи с аварией на ТЭЦ Бишкека. В качестве помощи узбекская сторона сообщила об отправке баллонов со сжиженным газом из Андижана в Ош.

По поручению туркменского Президента Сердара Бердымухамедова страна готова оказать гуманитарную помощь в виде поставок сжиженного газа.

Помощь окажет и Казахстан, и уже отпустил дополнительный объём электроэнергии.

РУКА НА ПУЛЬСЕ

Президент Садыр Жапаров первым из высоких чиновников приехал на ТЭЦ в ту злополучную ночь. Первым побывал в больнице у получивших травмы ребят. Он оперативно проинспектировал ход восстановительных работ на ТЭЦ, о чём сообщила его пресс-служба. «Даны неотложные поручения по скорейшему восстановлению работы столичной ТЭЦ. Все соответствующие службы продолжают работать в усиленном режиме».

По словам Президента, на ТЭЦ ежегодно проводят ремонтные работы, однако этого недостаточно, так как объект построен более полувека назад. «ТЭЦ введена в эксплуатацию в 1961 году. Она даже старше меня. Даже у железа есть свой срок годности. Всё рано или поздно устаревает. Мы каждый год летом проводим ремонт, готовясь к зимнему периоду», — сказал он.

После аварии на ТЭЦ 2 февраля утром пользователи социальных сетей отмечали, что благодаря своевременной модернизации ТЭЦ в 2017 году отопительная система столицы как-то ещё держится, ведь если бы работал только старый блок, то Бишкек окончательно остался бы без тепла. Модернизация ТЭЦ стала одним из значимых проектов по реконструкции в период президентства Атамбаева. Журналист поинтересовался мнением Садыра Жапарова на этот счёт.

«Авария произошла в старом блоке. Всё дело именно в этом. Вместо поверхностных работ за 386 миллионов долларов они могли бы полностью отремонтировать старый блок ТЭЦ. Или вообще, как наши соседи, построили новую ТЭЦ за 300 миллионов. Ну а те, кто говорит, что, не будь новых блоков, ситуация была бы совсем плачевной, врут самым наглым образом. Эти люди злорадствуют. Я дал поручение провести модернизацию всей ТЭЦ. Разумеется, это потребует огромных вложений. Но нам придётся найти источники финансирования», — добавил Президент.

Кроме того, он прокомментировал ситуацию со смогом в столице и её взаимосвязь с ТЭЦ.

«Конечно, ТЭЦ имеет отношение к появлению смога. До этого она отапливалась кара-кечинским углём. Это не совсем зрелый уголь, его калорийность 3 800 ккал/кг. В прошлом году мы начали использовать уголь «Шабыркуль». Я не специалист в этом вопросе, но всё же думаю, что, возможно, не учли его мощность и топили им, словно кара-кечинским углём, который был послабее. Думаю, может, это и было причиной взрыва. В этом году уровень смога в столице ниже благодаря тому, что топят углём «Шабыркуль», — заключил Президент.

ХМУРОЕ УТРО. Восемнадцатый год Аварии в теплосетях, отключение тепла, взрывы бытового газа, пожары из-за коротких замыканий в старой проводке…

Как будто началась череда техногенных катастроф. Причина — страшная коррупция и воровство, и, конечно, следствие всего — некомпетентные специалисты…

Вспомним историю 2018 года, когда в лютый мороз (до минус 30 градусов) в «модернизированной», как хвастался бывший президент Атамбаев, ТЭЦ отказало оборудование. Это случилось 26 января в 18.00. Причины не назывались. ОАО «Электрические станции» сообщило об этом ближе к полуночи пятницы, 26 января. Информацию приходилось буквально выбивать из энергетиков. Позже выяснилось, что неполадки в оборудовании обнаружили ещё в 11.00, но никаких мер не приняли.

По данным ОАО «Бишкектеплосеть», 26 января в 7.00 температура воды на выходе с теплоцентрали составляла 84 градуса. К 12.00 она опустилась до 75, а к 19.00 — до 65. На следующий день, 27 января, когда ударил мороз и температура воздуха упала до минус 25 градусов, к 7.00 вода в системе остыла до 53 градусов.

Самая низкая отметка зафиксирована в субботу в семь вечера: 50 градусов. Следующие три дня температура воды на выходе то повышалась, то понижалась. Ситуация стабилизировалась лишь вечером 30 января, но квартиры настолько промёрзли, что температура в них не менялась, застыв на плюс 15 градусах.

Руководство ОАО «Электрические станции» не дало команду включать новый блок ТЭЦ Бишкека. Команда должна была поступить от диспетчерской центральной службы ОАО «Электрические станции», которая подчинялась первому заместителю генерального директора компании Бердибеку Боркоеву. На включение нового блока требовалось 10 часов, а старого котла — 3 часа. После аварии в работе осталось два котла, шесть остановили. Изначально в работе находилось 8 старых котлов и один новый блок.

Бердибек Боркоев перевёл стрелки на Национальную электрическую сеть: якобы она даёт распоряжение о включении нового блока. Однако Медетбек Айткулов тут же на пресс-конференции опроверг эту информацию. Энергетики передавали друг другу микрофон, не зная, что ответить. Позже Боркоев признал, что он мог дать команду на включение нового блока, но принял другое решение. Второй блок работает в особом энергетическом режиме, нацеленном на выработку электроэнергии, а не на выработку тепла.

«Запускать начали старые котлы. Для нового блока нужно больше подпиточной воды. Новый блок запустим в ближайшее время», — сказал он.

А вообще, об аварии эти горе-специалисты узнали лишь спустя 15 часов. Как водится, возбудили уголовное дело. Обвиняемые — бывшие топ-менеджеры энергосектора и экс-глава Нацэнергохолдинга Айбек Калиев. В суде также допрашивали заместителя главного инженера ТЭЦ Юрия Календарёва. Он рассказал, что оперативные рабочие, которые должны были следить за уровнем химобессоленной воды в баке для нагревания котлов, не сообщили ему вовремя, что уровень упал. Произошло это в семь утра 26 января. «Получается, что прозевали время снижения уровня. Хотя, да, мы знали, что будет похолодание и необходимо задействовать все резервы», — отметил он.

По обвинению в коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека арестовали и двоих бывших премьер-министров: Сапара Исакова и Жанторо Сатыбалдиева, а также депутата парламента Осмонбека Артыкбаева. Отгадайте с трёх раз, кто из них понёс наказание? Вот именно…

КАДРОВАЯ КАРУСЕЛЬ

После этого закрутился калейдоскоп назначений. Одни кадры сменяли других, а Нурлан Омуркул уулу даже умудрился вновь сесть в кресло директора ТЭЦ после той памятной аварии. Тогдашний заместитель министра энергетики Мирлан Жакыпов на пресс-конференции в агентстве «Кабар» так прокомментировал его вторичное назначение: «Мы знаем, Нурлан Омуркул уулу проходил по уголовному делу по факту аварии на ТЭЦ Бишкека. Он опытный энергетик, давно работает на ТЭЦ, знает, где и какая коммуникация проходит. Поэтому для прохождения ОЗП принято решение взять его на работу в такое тяжёлое время. Мы изучали и брали консультации до принятия решения у правоохранительных органов. Этот человек был нужен, и мы взяли его на работу. Он не проходил по коррупционным делам, это не его вина была. Судимость с него сняли. Коллектив самой ТЭЦ захотел именного его», — проинформировал он.

При руководстве этого директора на ТЭЦ Бишкека 26 января 2018 года и произошла авария, когда случились аномальные холода и горожане остались без тепла. После чего Нурлана Омуркул уулу уволили, назначив Андрея Воропаева.

Сколько же их было, и несть им числа. А толку…

И вот недавно, 18 января этого года, внезапно, в разгар отопительного сезона, директором стратегического объекта становится Алпбек Садыров. Такое решение приняла генеральная дирекция ОАО «Электрические станции».

В сообщении пресс-службы компании сказано, что Садыров имеет соответствующее образование и опыт. Он окончил энергетический факультет Фрунзенского политехнического института по специальности «Электрические станции, сети и системы».

В Минэнерго тоже новое назначение — Насипбек Керимов стал заместителем министра энергетики. В ведомстве напомнили, что Керимов проработал в отрасли энергетики 15 лет, а затем возглавил промышленный блок ТЭК в должности главного эксперта.

Вот наш социальный барометр — соцсети:

«Каждый месяц меняют министров и их замов, в чём секрет? Все настолько тупые, что кроме воровства ничего больше не умеют? Или просто капусту собирают за кресло?»

«Судя по резюме, только такого специалиста и не хватало в Минэнерго… Эксперт по всем вопросам, хотя опыт практической работы — чуть-чуть в теплосетях».

«Теоретик, который не работал на ТЭЦ и других станциях».

«Понятно, пришёл теоретик и «эксперт»…Значит, надо быть готовым ко всему, если ударят морозы».

«Главное, чтобы «специалистов» из числа многочисленных родственников не привёл за собой. Иначе сами понимаете, объект-то стратегический…».

«Судя по опыту работы — функционер, не хозяйственник. Почему нет кадрового роста на самой ТЭЦ, почему не назначен директор из числа опытных сотрудников, что было бы логично и полезно для такого важного хозяйствующего субъекта отрасли?»

ЦЕНА ВОПРОСА

Одни вопросы, ответов нет. Нам в этой истории особенно жаль пострадавших. Вот им-то за что? За чьё головотяпство? Нельзя было оставлять на таком ответственном участке молодых пацанов без соответствующего опыта и образования.

Или они чьи-то родственники? А ведь, помнится, глава Минэнерго Ибраев предупреждал о недопустимости пристраивать на ТЭЦ друзей и родных. Не помним, на какой пресс-конференции это озвучивалось.

…Мы помним и веерные отключения 2008-го, и декабрь 2011-го, и начало 2012-го, когда повсеместно случались аварии в электрических сетях, и мы неделями сидели без света. Холодные зимы тех лет стали зеркалом нашей страны.

Обледеневшим. Сначала случились умеренные морозы, потом, без передышки, и сильные. И полетело: то узбеки виноваты — у них ЛЭП порвало, то казахи, у которых котёл взорвался, то петарды китайские, то плитки самодельные для обогрева, то техники не хватает, то реки из берегов выходят… Почти неделю тогда сидел без света западный район Бишкека, и им не спешили помочь, пока народ сам не взялся «решать» свою судьбу. Перекрыв дороги. Сразу вопрос сдвинулся с мёртвой точки. Всё это было, было…

Не дай, бог, привыкнуть жить от катастрофы к катастрофе. Тьфу-тьфу! Но как будто сейчас наступила «усталость металла»: рушатся конструкции и агрегаты, оставшиеся ещё со времён Союза, налицо колоссальная изношенность основных производственных фондов, их старение. И, когда власти говорят об этом, спору нет: всё так и есть. Но… Страну, доставшуюся нам, строили не за неделю. И металл не может «устать» так повсюду и сразу.

Нам говорят о пугающих перспективах, если не взяться, как следует, за энергетику, водоснабжение, повышать тарифы и так далее. А ведь суть-то проблем проста: вовремя ремонтировать и менять устаревшее оборудование и коммуникации. И не воровать — это самое главное, а все выделенные средства использовать по назначению, не покупая плоскогубцы за 600 долларов, как при Сапаре Исакове.

И, конечно же, человеческий фактор. Вся наша работа, всё, что мы делаем руками, — и есть основная угроза. Ужасающее снижение дисциплины, квалификации персонала во всех отраслях экономики (и не только) налицо. Было бы, пожалуй, для всех лучше, если бы часть народа, особенно руководящего, отстранить от работы навсегда. Им работать вредно. И опасно — для них самих и для нас с вами.

Жаль, что мы самоотверженно ликвидируем последствия аварий, а не их причины. И финансируем именно ликвидацию последствий, а не образование, науку и культуру. Вот эти неграмотные и безответственные специалисты уже выросли и работают. Ещё через несколько лет они будут всюду. Да уже рулят.

На кредиты и гранты, что нам выделяют, надо срочно проложить резервные системы жизнеобеспечения. На эти деньги можно озолотить не только всех начальников от энергетики и других важнейших служб, но и рядовых слесарей. Можно поднять статус инженерных профессий. Увы…

Мы ничего не создаём нового, «дожимая» старый ресурс: живём в разваливающихся домах, пользуемся гнилой проводкой, летаем на «гробах»…

…Но теплится надежда, что всё-таки есть у власти осознание этого. Так быстро не реагировали никогда, ни один Президент не узнавал о катастрофах первым и не мчался на место трагедии, чтобы оперативно и достоверно получить информацию из первых рук и определить пути решения. Но с кадрами, конечно, надо разбираться, чтобы не зависеть от некомпетентных «спецов»… пресс-службы

ВСЕМ МИРОМ

Для оперативного устранения последствий аварии привлечён 991 человек, задействовано 23 единицы спецтехники. Об этом сообщили в медиаштабе по ситуации на ТЭЦ. Это сотрудники МЧС: 82 спасателя, восемь единиц спецтехники, две мотопомпы, дрон, два обогревателя и десять палаток для обогрева.

А 4 февраля на ТЭЦ Бишкека дополнительно ввели в работу ещё один котлоагрегат. Теперь их 8 и ещё 4 турбогенератора. Общая активная мощность на ТЭЦ 270 МВт. Расход сетевой воды в тепловые сети 20 200 т/ч, температура от 40 до 61 градуса.

«Бишкектеплосеть» продолжает подключение горячей воды и отопления. Об этом сообщили в «Бишкектеплосети». «На данный момент к горячему теплоснабжению подключено 727 домов, и это будет в районах, где нормализованы параметры теплоносителя. Температура на выходе с ТЭЦ Бишкека от 40 до 61 градуса», — говорится в сообщении.

Продолжаются работы по ликвидации последствий.

И простые люди тоже не остались в стороне. После того, как узнали о пострадавших, стали спрашивать, нужна ли помощь, кровь для переливания. А два бизнесмена для поддержания сил работников ТЭЦ, которые уже вторые сутки работают над её восстановлением, организовали горячее питание.

Александр КИРЬЯНКО, Геннадий КУЗЬМИН.

Фото Султана ДОСАЛИЕВА, пресс-службы Кабмина и из интернета.

P. S. В ходе ликвидации последствий аварии на ТЭЦ под завалами нашли собаку. Она там провела более двух суток. Сотрудники МЧС доставили её ветеринару.

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