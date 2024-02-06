«Сверка часов» в Алматы

Председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров встретился с премьер-министром Казахстана Алиханом Смаиловым в Алматы.

Глава Кабмина отметил, что нынешние отношения двух стран подтверждают высокий уровень политического диалога.

«С каждым годом растёт объём взаимной торговли и инвестиций, а деловые, научные и культурные связи активизируются. В рамках межправительственного совета обсуждаются общие стратегические цели, концептуальные подходы и направления долгосрочного и стабильного развития кыргызско-казахстанского сотрудничества. Активное взаимодействие между нашими государствами осуществляется на многосторонних площадках», — сказал он.

Акылбек Жапаров подчеркнул заинтересованность кыргызской стороны в дальнейшем углублении союзнических отношений с Казахстаном, основанных на взаимном доверии и понимании.

Алихан Смаилов в свою очередь отметил, что Кыргызстан является их стратегическим партнёром. «Считаю важным отметить поступательное развитие торгово-экономического взаимодействия между нашими республиками. Только за 11 месяцев прошлого года взаимная торговля выросла на 12% и достигла $1,3 млрд. Правительства продолжают работать над поставленной ранее главами государств задачей по доведению объёма товарооборота до $2 млрд. Мы готовы дальше поддерживать казахстанско-кыргызское стратегическое партнёрство по всем направлениям», — сказал он.

Они также обсудили ход реализации ранее достигнутых договорённостей между двумя странами и другие актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе торгово-экономическое, в сфере транспорта.

Кроме этого, Акылбек Жапаров встретился с председателем правительства России Михаилом Мишустиным.

«Хочу поблагодарить за проявленный интерес и поддержку к тем важным предложениям кыргызской стороны, которые озвучены мной в ходе недавнего визита в Москву. Уверен, что эта наша встреча предоставит дополнительную возможность для «сверки часов» перспективам двустороннего сотрудничества», — сказал Акылбек Жапаров.

Михаил Мишустин в свою очередь отметил, что российская сторона заинтересована в укреплении дружественных, партнёрских отношений с Кыргызстаном, основанных на принципах взаимного уважения, добрососедства и учёта интересов друг друга. «Важно, что наше взаимодействие и торгово-экономическое сотрудничество развивается успешно. У нас имеются хорошие возможности для того, чтобы расширить горизонты», — сказал он.

Они также обсудили двустороннее взаимодействие в области образования, транспорта, туризма, горнорудной отрасли.

Отметим, что Акылбек Жапаров прервал рабочий визит и вылетел в Бишкек в связи со случившейся нештатной ситуацией на столичной ТЭЦ. На заседании Евразийского межправительственного совета и международном цифровом форуме «Digital Almaty 2024: Индустрия X» выступит первый заместитель председателя Кабинета министров Адылбек Касымалиев.

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