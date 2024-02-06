Партнёрство с KOICA

ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
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ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД
СЛОВО
КЫРГЫЗСТАНА
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
СЛОВО
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
Первый заместитель председателя Кабинета министров Адылбек Касымалиев встретился с директором представительства Корейского агентства международного сотрудничества (KOICA) в Кыргызстане Ли Джонгсу.
Они обсудили укрепление двустороннего сотрудничества, в том числе в рамках реализации совместных проектов.
«Корейское агентство международного сотрудничества внесло свой весомый вклад в цифровизацию государственных процессов, развитие сельского хозяйства, пожарно-спасательной службы, а также повышение квалификации государственных служащих», — подчеркнул Адылбек Касымалиев.
В свою очередь Ли Джонгсу рассказал о текущем состоянии совместных проектов и выразил готовность к наращиванию взаимодействия во всех сферах, представляющих взаимный интерес.
Дата публикации: 15:57, 06-02-2024
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