Партнёрство с KOICA

Первый заместитель председателя Кабинета министров Адылбек Касымалиев встретился с директором представительства Корейского агентства международного сотрудничества (KOICA) в Кыргызстане Ли Джонгсу.

Они обсудили укрепление двустороннего сотрудничества, в том числе в рамках реализации совместных проектов.

«Корейское агентство международного сотрудничества внесло свой весомый вклад в цифровизацию государственных процессов, развитие сельского хозяйства, пожарно-спасательной службы, а также повышение квалификации государственных служащих», — подчеркнул Адылбек Касымалиев.

В свою очередь Ли Джонгсу рассказал о текущем состоянии совместных проектов и выразил готовность к наращиванию взаимодействия во всех сферах, представляющих взаимный интерес.

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