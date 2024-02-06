Учитывая интересы стран и народов

По приглашению таджикской стороны министр иностранных дел Жээнбек Кулубаев посетил с официальным визитом Республику Таджикистан.

В Душанбе состоялись встречи Жээнбека Кулубаева с министром иностранных дел Республики Таджикистан Сироджиддином Мухриддином в узком и расширенном составах. На переговорах министр иностранных дел Кыргызстана отметил, что наша республика сохраняет приверженность дальнейшему укреплению добрососедских отношений с Республикой Таджикистан. Министр подчеркнул, что полное завершение описания кыргызско-таджикской государственной границы по всей её протяжённости позволит сторонам активизировать двустороннее взаимодействие во всех сферах, представляющих взаимный интерес. Кыргызская сторона настроена к скорейшему и взаимовыгодному решению вопроса делимитации кыргызско-таджикской госграницы с учётом соблюдения интересов каждой из сторон.

Главы внешнеполитических ведомств двух стран обсудили состояние и перспективы кыргызско-таджикских отношений в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Состоялся обмен мнениями о ситуации в мире и регионе. Стороны также обсудили взаимодействие в рамках сотрудничества в ООН, ОБСЕ, ШОС и других международных организациях. По итогам переговоров подписана Программа сотрудничества между министерствами иностранных дел Кыргызстана и Таджикистана на 2024-2026 годы.

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