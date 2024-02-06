ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД
СЛОВО
КЫРГЫЗСТАНА
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
СЛОВО
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
Заместитель председателя Кабинета министров Эдиль Байсалов провёл заседание межведомственной комиссии по исполнению концепции «Кыргыз жараны» и государственной политики в религиозной сфере.
Эдиль Байсалов отметил, что при реализации различных программ и концепций упор делается на бумажные отчёты. «Мы тратим время на предоставление информации друг другу. Давайте сократим количество проектов и предпримем шаги, которые принесут пользу людям. Усилим практическую работу, сократив бумажные процедуры», — сказал Эдиль Байсалов.
Также в завершение заседания председатель Кабинета министров подчеркнул, что государственная политика в религиозной сфере и сохранение идентичности кыргызского гражданина — будущее и безопасность страны. Он поручил соответствующим государственным органам ответственно подойти к этим вопросам.
Дата публикации: 14:59, 06-02-2024
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