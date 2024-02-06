Старые образцы в силе

ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД
СЛОВО
КЫРГЫЗСТАНА
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
СЛОВО
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
Министерство цифрового развития сообщает, что новые национальные паспорта Кыргызской Республики образца 2024 года начнут выдавать по окончанию бланков действующих паспортов, удостоверяющих личность гражданина Кыргызской Республики образца 2017 года (ID-карта) и общегражданских паспортов образца 2020 года (ОГП).
Национальные паспорта нового образца 2024 года решено выдавать по установленным основаниям (окончание срока действия, замена, утеря и др.) взамен паспортов, удостоверяющих личность гражданина Кыргызской Республики образца 2017 года (ID-карта) и общегражданских паспортов образца 2020 года (ОГП).
То есть граждане могут в полном объёме пользоваться имеющимися паспортами (ID-карта и загранпаспорт) до конца срока их действия. С учётом имеющихся бланков старых паспортов выдачу паспорта, удостоверяющего личность гражданина Кыргызской Республики (ID-карты) образца 2024 с изображением нового государственного флага Кыргызской Республики, планируется начать с мая месяца 2024 года.
Дата публикации: 14:59, 06-02-2024
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