Старые образцы в силе

Министерство цифрового развития сообщает, что новые национальные паспорта Кыргызской Республики образца 2024 года начнут выдавать по окончанию бланков действующих паспортов, удостоверяющих личность гражданина Кыргызской Республики образца 2017 года (ID-карта) и общегражданских паспортов образца 2020 года (ОГП).

Национальные паспорта нового образца 2024 года решено выдавать по установленным основаниям (окончание срока действия, замена, утеря и др.) взамен паспортов, удостоверяющих личность гражданина Кыргызской Республики образца 2017 года (ID-карта) и общегражданских паспортов образца 2020 года (ОГП).

То есть граждане могут в полном объёме пользоваться имеющимися паспортами (ID-карта и загранпаспорт) до конца срока их действия. С учётом имеющихся бланков старых паспортов выдачу паспорта, удостоверяющего личность гражданина Кыргызской Республики (ID-карты) образца 2024 с изображением нового государственного флага Кыргызской Республики, планируется начать с мая месяца 2024 года.

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