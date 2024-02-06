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ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД

ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА

Старые образцы в силе


Министерство цифрового развития сообщает, что новые национальные паспорта Кыргызской Республики образца 2024 года начнут выдавать по окончанию бланков действующих паспортов, удостоверяющих личность гражданина Кыргызской Республики образца 2017 года (ID-карта) и общегражданских паспортов образца 2020 года (ОГП).

 

Национальные паспорта нового образца 2024 года решено выдавать по установленным основаниям (окончание срока действия, замена, утеря и др.) взамен паспортов, удостоверяющих личность гражданина Кыргызской Республики образца 2017 года (ID-карта) и общегражданских паспортов образца 2020 года (ОГП).

 

То есть граждане могут в полном объёме пользоваться имеющимися паспортами (ID-карта и загранпаспорт) до конца срока их действия. С учётом имеющихся бланков старых паспортов выдачу паспорта, удостоверяющего личность гражданина Кыргызской Республики (ID-карты) образца 2024 с изображением нового государственного флага Кыргызской Республики, планируется начать с мая месяца 2024 года.

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Дата публикации: 14:59, 06-02-2024

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