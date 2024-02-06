Устраняя последствия на ТЭЦ

Председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров провёл заседание оперативного штаба на столичной ТЭЦ.

Заслушана информация профильных государственных органов о ходе восстановительных работ по устранению последствий нештатной ситуации, которая привела к нарушению полноценной работы теплоэлектроцентрали. Так, согласно данным директора Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Нурдана Орунтаева, более 100 строителей начали восстанавливать повреждённые строения на ТЭЦ.

Кроме этого, озвучены предварительные причины возникновения нештатной ситуации, в частности отмечено о совокупности нескольких факторов произошедшего.

Глава Кабмина подчеркнул, что в соответствии с поручением Президента создадут государственную комиссию по изучению причин возникновения нештатной ситуации, которую возглавит заместитель председателя Кабинета министров — министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев.

Акылбек Жапаров также добавил о прибытии специалистов из России, которые помогут определить причину нештатной ситуации.

В завершение он дал ряд поручений государственным профильным органам и мэрии столицы, в том числе обеспечить медицинские учреждения, реабилитационные центры и другие социальные объекты соответствующим уровнем тепла.

Кроме этого, велел Министерству чрезвычайных ситуаций обеспечить безопасность строителей, задействованных в проведении восстановительных работ. Помимо этого, обеспечить дополнительные выплаты работникам, задействованным в проведении восстановительных работ, особое внимание обратив на технику безопасности на месте происшествия. Мэру столицы и директору Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства велел запретить подключение новых абонентов к центральному отоплению, а также проработать вопрос строительства автономных локальных котельных в районах, которые станут альтернативным дополнительным источником теплоснабжения. Также Министерству здравоохранения нужно взять на особый контроль оказание необходимой помощи пострадавшим работникам ТЭЦ. Министерству финансов поручено оперативно выделить необходимые финансовые средства для проведения восстановительных работ.

В завершение глава Кабмина рассказал о поддержке руководства соседних государств, которые выразили готовность оказать помощь в ликвидации последствий нештатной ситуации, и, пользуясь случаем, выразил им благодарность. «Это своего рода проверка на прочность, которую мы прошли общими усилиями и командной работой. В прошлый раз мы довольно легко вышли из ситуации, связанной с аварией в энергосистеме Центральной Азии в январе 2022 года. Все эти происшествия свидетельствуют о том, что пора уходить от советского подхода в управлении энергосистемой», — заключил он.

Акылбек Жапаров также побывал на месте, где непосредственно произошла нештатная ситуация. Отмечено, что, согласно предварительной оценке, котлы и турбоагрегаты не пострадали и поэтапно вводятся в работу. Все абоненты, находящиеся на обслуживании и балансе «Бишкектеплосети», подключены к циркуляционному режиму, температура воды на выходе с теплоэлектроцентрали варьируется от 35 до 67 градусов.

Главе Кабмина также сообщили, что Генеральной прокуратурой возбуждено уголовное дело по факту происшествия на ТЭЦ, при этом рассматриваются разные причины произошедшего.

Кроме этого, в воскресенье Акылбек Жапаров снова провёл заседание оперативного штаба по ликвидации последствий нештатной ситуации на ТЭЦ. Заслушана информация о ходе восстановительных работ на теплоэлектроцентрали.

Министр энергетики сообщил, что на 4 февраля на столичной ТЭЦ дополнительно ввели в работу ещё один котлоагрегат. Итого функционируют 8 котлоагрегатов, 4 турбогенератора, расход воды варьируется от 40 до 61 градуса?

Директор Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Нурдан Орунтаев рассказал, что по предварительной информации повреждено около 15 тысяч квадратных метров кровли, при этом уже более 4300 квадратных метров восстановлено.

Глава Кабмина поручил провести капитальный ремонт повреждённых зданий, отметив, что «полумеры не годятся».

Кроме этого, председатель Кабинета министров велел ускорить работу по разработке плана мероприятий, направленных на модернизацию столичной ТЭЦ.

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