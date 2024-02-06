Ситуация под контролем

Торага Жогорку Кенеша Нурланбек Шакиев навестил специалистов, пострадавших в результате нештатной ситуации, возникшей на тепловой электростанции Бишкека, а также встретился

и побеседовал с родственниками пострадавших.



Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев предоставил информацию о состоянии пациентов. Торага Нурланбек Шакиев призвал оказать высококвалифицированную медицинскую помощь в полном объёме и сообщил, что Жогорку Кенеш намерен контролировать меры, направленные на урегулирование ситуации на теплоцентрали.

Нурланбек Шакиев добавил, что из резервного фонда торага окажут финансовую помощь для поддержки и скорейшего выздоровления пострадавших сотрудников.

Отметим, что из Турции прибыли специалисты для оказания помощи в лечении пациентов. После этого принято решение направить их на лечение в клинику Турции. В итоге двое пострадавших при аварии на ТЭЦ и двое военных, ранее получивших травмы при крушении вертолёта, уже доставлены в Турцию.

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