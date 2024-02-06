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Ситуация под контролем


Торага Жогорку Кенеша Нурланбек Шакиев навестил специалистов, пострадавших в результате нештатной ситуации, возникшей на тепловой электростанции Бишкека, а также встретился
и побеседовал с родственниками пострадавших.

 

Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев предоставил информацию о состоянии пациентов. Торага Нурланбек Шакиев призвал оказать высококвалифицированную медицинскую помощь в полном объёме и сообщил, что Жогорку Кенеш намерен контролировать меры, направленные на урегулирование ситуации на теплоцентрали.

 

Нурланбек Шакиев добавил, что из резервного фонда торага окажут финансовую помощь для поддержки и скорейшего выздоровления пострадавших сотрудников.

 

Отметим, что из Турции прибыли специалисты для оказания помощи в лечении пациентов. После этого принято решение направить их на лечение в клинику Турции. В итоге двое пострадавших при аварии на ТЭЦ и двое военных, ранее получивших травмы при крушении вертолёта, уже доставлены в Турцию.

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Дата публикации: 14:59, 06-02-2024

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