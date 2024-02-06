В Союзе проблемы решаются сообща

Первый заместитель председателя Кабинета министров Адылбек Касымалиев участвовал в заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе в Алматы.

«Позвольте поприветствовать вас на первом в 2024 году заседании Евразийского межправительственного совета, традиционно проводимого в гостеприимном городе Алматы. Благодарю уважаемого Алихана Асхановича за тёплый приём и высокий уровень организации мероприятий в рамках заседания. Сердечно приветствую также глав правительств государств — наблюдателей Союза. Хочу поздравить армянскую сторону с принятием председательства в органах ЕАЭС и пожелать всяческих успехов в реализации всех поставленных планов.

Уважаемый Бакытжан Абдирович, хочу поздравить Вас с назначением на должность председателя Коллегии комиссии! Уверен, что Ваш богатый опыт в академической и политической сферах, государственной, муниципальной и международной службах внесёт весомый вклад в развитие Союза и поднимет на новый уровень нашу Евразийскую интеграцию.

Слова искреннего поздравления хочу адресовать вновь назначенным уважаемым судьям ЕАЭС и членам Коллегии комиссии с пожеланиями успехов в реализации всех поставленных перед нашим объединением задач.

Уважаемые друзья!

Прошедший год был весьма непростым, несмотря на внешние вызовы нам удалось сохранить

макроэкономическую стабильность и обеспечить рост в основных секторах экономики Союза. В январе-ноябре 2023 года ВВП Объединения увеличился на 3,3%, в том числе промышленное производство выросло на 3,8%, инвестиции в основной капитал — на 10,3%, а объёмы строительства — на 8,4%.

По предварительной оценке, по итогам 2023 года ВВП Кыргызстана составил 1,2 трлн сомов и по сравнению с 2022 годом увеличился на 6,2%. Необходимо отметить, что, по уточнённым данным, темп роста в 2022 году достиг 9% против ранее заявленных 6,3%.

В секторах экономики показатели сложились следующим образом: в строительстве объёмы производства возросли на 10,3%, сфере услуг — на 6,2%, промышленности — на 2,7%, сельском хозяйстве — на 0,6%. Объём инвестиций в основной капитал за счёт всех источников финансирования составил 168,5 млрд сомов и увеличился на 18,8%. Наибольшая доля в структуре ВВП пришлась на сектор услуг — 50,8% и на отрасли, производящие товары — 32,3%. При этом доля промышленности составила 16%.

В январе-ноябре 2023 года объём внешней торговли Кыргызстана составил $13,9 млрд и по сравнению с аналогичным периодом 2022 года вырос на 29%. Экспортные поставки — в $2,8 млрд и увеличились на 36,7%, а импортные — $11,1 млрд, показав рост в 27,2%. При этом необходимо отметить, что объём взаимной торговли со странами ЕАЭС снизился на 11% (и равен $3,89 млрд), в том числе экспорт — на 19,5% ($1,1 млрд) и импорт — на 7% ($2,77 млрд). Снижение объёмов взаимной торговли говорит о наличии факторов, препятствующих росту торговли, которые необходимо проанализировать. При наличии проблем нам надо совместно работать над их устранением.

Уважаемые главы правительств, На последнем заседании Высшего Евразийского экономического совета в декабре 2023 года главами государств — членов ЕАЭС принята Декларация о дальнейшем развитии Союза «Евразийский экономический путь», которая служит среднесрочным и долгосрочным ориентиром нашей работы.

Полагаем первоочередной задачей в этом году определить разработку Комиссией совместно с государствами — членами и принятие соответствующего плана мероприятий по реализации Декларации. Естественно, в документе важно отразить конкретные действия, которые приведут к практической реализации Декларации.

Особо отмечу отдельные моменты, которые кыргызская сторона считает принципиально важными. Первое — устранение барьеров на внутреннем рынке Союза. Считаем, что должны быть чётко обозначены шаги по оптимизации и сокращению административных процедур в интересах обеспечения беспрепятственного перемещения в пути следования товаров и грузов во взаимной торговле для создания благоприятной бизнес-среды. В этой связи предлагаю Комиссии сформировать мониторинговую группу для выявления проблемных вопросов во взаимной торговле, а именно в процессе перемещения транспортных средств и грузов на внутреннем рынке Союза.

С учётом выявленных проблемных или спорных вопросов до конца года Комиссией должны быть подготовлены конкретные предложения по совершенствованию правовой базы Союза, включая регламентацию процесса перемещения грузов во взаимной торговле, которые рассмотрим.

Второе — обеспечение свободного внутреннего рынка Союза, основанного на рыночных механизмах и на равных конкурентных условиях, что, несомненно, повлияет на повышение инвестиционной привлекательности наших стран. В числе приоритетных задач видим наращивание взаимного инвестиционного сотрудничества государств — членов, направленного на стимулирование локализации наукоёмких производств, промышленных мощностей и для трансфера передовых технологий.

В этом контексте хочу отметить введённый в Союзе механизм финансовой поддержки совместных кооперационных проектов. Ускоренная реализация механизма в практической плоскости поспособствует расширению кооперационных связей между предприятиями государств — членов ЕАЭС, увеличит выпуск совместно произведённой продукции, станет стимулировать рост взаимных частных и государственных инвестиций, обеспечит создание новых рабочих мест.

Третье — обеспечение общего рынка Союза ключевыми товарами и ресурсами, в первую очередь доступности продовольствия для населения наших стран. В этом направлении в Декларации сделан особый акцент. Считаю важным принятие конкретных мер, направленных на развитие инфраструктуры переработки, хранения, распределения и транспортировки сельскохозяйственной продукции и продовольствия.

Приоритетная задача в этом направлении — создание стимулирующих механизмов (включая финансовые) для развития транспортной, товаросопроводительной и логистической инфраструктуры Евразийских транспортных коридоров и привлечения частных инвестиций в вышеотмеченные сферы.

Наряду с продовольственной безопасностью в отдельных странах Союза остро стоит вопрос обеспечения фармацевтического рынка широким ассортиментом лекарственных препаратов. Производители из-за малой ёмкости рынка и с учётом затрат на регистрацию и «языковую локализацию» не спешат входить в эти республики. В этой связи предлагаю Комиссии совместно с правительствами сторон проработать возможность внедрения процедуры признания по инициативе уполномоченного органа государства — члена результатов регистрации препаратов для медицинского применения, зарегистрированных в иных государствах — членах, с предоставлением доступа уполномоченных органов к документам для осуществления контроля их качества, зарегистрированных по этой процедуре.

Уважаемые участники заседания!

Информационная сфера в эпоху цифровизации экономических процессов — системообразующий фактор жизни общества, активно влияет на состояние экономической составляющей. Наши усилия должны быть направлены на цифровизацию экономических процессов в целом, как важной составляющей всесторонней модернизации экономики.

Один из возможных механизмов стимулирования — расширение рынка услуг ЕАЭС, в первую очередь цифровых услуг, связанных с торговлей, финансами, креативными видами деятельности, туризмом, образованием и медициной. В этой части хотел бы обратиться к Комиссии рассмотреть пути либерализации торговли цифровыми услугами на рынке Союза.

Уважаемые друзья,

Сейчас кадровый дефицит становится одной из проблем национальных экономик стран ЕАЭС. В этой связи при реализации Декларации «Евразийский экономический путь» предлагаем укрепить взаимодействие служб занятости стран ЕАЭС по вопросам оказания содействия в трудоустройстве граждан, повышения квалификации работников, производительности труда и в распространении наилучших национальных практик в этой сфере.

В данном контексте реализация ранее выдвинутых Президентом Кыргызстана, уважаемым Садыром Нургожоевичем Жапаровым, инициатив, направленных на упрощение административных процедур в государстве трудоустройства, взаимное признание заключений о медицинском освидетельствовании создадут привлекательность и комфорт осуществления деятельности на едином рынке труда.

Уважаемые коллеги!

Завершая своё выступление, хотел бы отметить, что буквально недавно, в начале этого года, новый состав судей ЕАЭС избрал председателя и заместителя председателя Суда Союза.

Выражаю надежду, что Суд ЕАЭС совместно с Евразийской экономической комиссией выработают конкретные предложения в части усиления полномочий Суда и Комиссии с действенными рычагами по предупреждению и устранению препятствий, а также по вопросу обеспечения принципа равной представленности государств-членов в руководстве Секретариата Суда Союза.

Благодарю всех за внимание и желаю успешного завершения сегодняшнего заседания и мероприятий, приуроченных к нему», — сказал Адылбек Касымалиев.

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