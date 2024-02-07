Доллары на крыльях

Несмотря на острый клюв и когти, пернатые хищники часто сами нуждаются в защите. Снизить уровень незаконного отлова ловчих птиц и нелегального вывоза их за границу пока не удаётся. Уж больно этот товар ходовой. За взрослую особь любители соколиной охоты или спортивных состязаний с участием этих птиц готовы выложить десятки тысяч долларов. Мировой теневой соколиный оборот в 2022 году, по предварительным подсчётам, превысил $12,3 миллиарда. Специалисты международных экологических организаций утверждают, что по доходности этот незаконный бизнес занимает третье место после наркотиков и торговли оружием. Причём страны Центральной Азии в числе лидеров по контрабанде ловчих птиц.

ЗА СУХИМ ХРЕБТОМ

Во время встречи министра природных ресурсов, экологии и технического надзора нашей страны Мелиса Тургунбаева с экоактивистами последние подняли вопрос о контрабанде из нашей страны отловленных в дикой природе соколов-балобанов и сапсанов, занесённых в Красную книгу.

— В начале 90-х годов к нам стали приезжать представители арабского мира для отлова соколов, — проинформировал министра общественный экоинспектор Махмуд Кокеев. — Чаще всего граждане Сирии. Они скупали птиц, которых отлавливали местные браконьеры, и вывозили за рубеж. Для многих тогда это был единственный источник доходов. Однако время шло. Бизнес наладился, и у нас начали работать уже криминальные специалисты. Они знали, где и когда птицы начинают гнездиться, и отлавливали их для приезжих скупщиков. Сейчас в основном ловят и переправляют за рубеж шахинов и сапсанов, но самый большой спрос на соколов-балобанов.

По словам Махмуда Кокеева, способствует такому теневому бизнесу высокий уровень коррупции в ряде государственных органов, отвечающих как за учёт редких птиц, так и за их отправку за границу.

Кроме этого, эколог обратился к министру с просьбой проверить работу питомников, специализирующихся на разведении соколов. Есть подозрение, что некоторые из них промышляют браконьерством, а разведение птиц — не более чем ширма. Также большая вероятность того, что под видом выращенных в неволе особей за границу вывозят диких соколов. Расчёт прост: зачем тратить деньги на содержание и откорм птенцов, когда можно просто поймать взрослую особь. Да и стоит она дороже, чем та, что выведена в неволе.

— Изначально питомники создавались, чтобы выращивать соколов и выпускать их на волю для увеличения популяции, — продолжил Махмуд Кокеев. — Не так давно из Арабских Эмиратов к нам завезли и выпустили на волю нескольких соколов, но я не слышал, чтобы это делали питомники. Для их работы разработали систему контроля: у завезённой птицы должен быть паспорт, в котором указаны возраст, окрас, пол, прикладывается и её фото. Обязательны окольцовка и чип. Когда соколы создают пару и самка откладывает яйца, каждое берётся на учёт и данные заносятся в специальный журнал. После специалисты-орнитологи Национальной академии наук отслеживают развитие птенца. Когда малышу исполняется три месяца, ему выписывают паспорт и окольцовывают. Но ведь это не всегда происходит. Именно поэтому я предполагаю, что под видом выращенных в питомнике отлавливают краснокнижных соколов и продают за рубеж.

То, что проблема незаконного вывоза диких соколов существует, подтверждают и другие экологи. В частности, по словам Эрика Шукурова, для защиты хищных пернатых нет специальной программы и должного финансирования.

И потом, разведение краснокнижных птиц — это, в первую очередь, научные исследования, а кто их проводит, если на эти цели выделяются копейки, а специалистов практически не осталось?

Глава Минприроды Мелис Тургунбаев пообещал взять ситуацию под личный контроль и поручил подчинённым уточнить полученные от общественного деятеля сведения, а по результатам принять меры. И, если потребуется, министр пообещал привлечь правоохранительные органы и прокуратуру.

УЧАСТОК № 39

В Тюпском районе Иссык-Кульской области находится так называемый Сухой хребет. У пернатых, отправляющихся осенью в длительный перелёт на юг, здесь своеобразная база отдыха. Для соколов же это прекрасная возможность удачно поохотиться

У подножья горного массива есть особо охраняемая зона — участок № 39. Здесь расположен один из питомников, где разводят соколов-балобанов и сапсанов.

Внушительная территория, обнесённая высоким забором, добротный кирпичный птичник. У каждой соколиной пары отдельное помещение. Условия содержания максимально приближены к природным. Есть место для гнезда, возможность полетать и даже поохотиться. На полу остатки трапезы — растерзанный голубь.

Местные жители уверяют, что хозяин питомника — бывший гражданин Сирии, который впоследствии принял наше гражданство. Однако сейчас этот объект арендует кыргызстанец Мурат Кадыров.

— Я уже много лет занимаюсь разведением соколов, и в 2022 году для увеличения популяции этих птиц мы завезли из Арабских Эмиратов девять особей, — рассказал он. — У них есть все необходимые документы, птицы окольцованы, всё как положено. В 2023-м у них появилось потомство. И тут возникла проблема с получением паспортов уже для них. Их выдачей должна заниматься Национальная академия наук совместно с Министерством природы, но мы до сих пор не можем получить документы и окольцевать птиц. Несколько раз обращались с письмами в эти ведомства, но ответа не получили. Из академии приезжал орнитолог, который должен был дать заключение, но его тоже пока нет.

По словам Мурата Кадырова, питомник много раз проверяли. Есть положительные заключения от санитарно-эпидемиологического надзора, Госрегистра, районного отделения архитектуры, акты экологических служб. Согласно этим документам, особых нарушений не выявлено.

Правда, есть один нюанс. Кадыров утверждает, что много лет занимается разведением соколов, однако о том, что необходимо соблюдать определённые процедуры, в частности, вести журнал учёта птиц для фиксирования всех периодов жизни пернатых подопечных, он не знал. Парадоксально, но факт.

Между тем, ещё в 2018 году правительством принято постановление «Об утверждении Правил содержания и использования ловчих хищных птиц на территории Кыргызстана». В документе как раз шла речь о строгом учёте.

Недоумение вызывает также и чрезмерно длительная задержка выдачи документов со стороны Минприроды. Тем более, если верить соколоводу, специалисты приезжали в питомник, но соответствующей бумаги так и не дали. Что же помещало орнитологам, или всё же учёные обнаружили нечто и просто не захотели взять на себя ответственность?

По словам орнитолога Аскара Давлетбакова, для того, чтобы определить происхождение соколов, содержащихся в питомнике, необходима генетическая экспертиза. Однако в нашей стране это невозможно.

Есть в этой истории ещё один любопытный момент. Если у питомников такие благородные цели, как выращивание птиц, чтобы, оказавшись на воле, они могли увеличить популяцию, то резонно спросить: «Господа, а за чей счёт банкет»? Ведь только на питание одной птицы в день уходит около 120 сомов. К этому надо прибавить расходы на ветеринара, заработную плату сотрудников, оплату электроэнергии и другие затраты. Не выгодный выходит бизнес.

ЦАРСКОЕ ХОББИ

Минувшей осенью здесь, в особо охраняемой зоне, участке № 39, случилось настоящее паломничество за соколами. Причём злоумышленников не пугало, что недалеко расположены лесные угодья, которые находятся на балансе администрации Президента и охраняются соответственно.

Приезжали до зубов вооружённые люди на крутых внедорожниках, а иные даже с красными корочками. Привозили с собой голубей, заклеивали им глаза, надевали специальную петлю и отпускали. Таким образом, птица не могла ориентироваться и лишь поднималась высоко в небо, становясь лёгкой добычей пернатого хищника, который, запутавшись в петле, через несколько минут оказывался в руках браконьеров.

Противостояли им местные охотоведы на старенькой «Ниве», 1986 года выпуска. Спасибо администрации области, которая выделяла бензин.

— Мы делали всё, что полагается, но нас мало, да и техника старая, — рассказал «СК» охотовед Айбек Кендирбаев. — Наши возможности ограничены. Даже если мы и догоним браконьера, он просто выпустит птицу, и поймать его с поличным сложно. Беда ещё в том, что браконьеры, особенно местные жители, понятия не имеют, кого ловят.

По словам Айбека Кендирбаева, отловом чаще всего промышляют безработные сельчане, воодушевлённые слухами, что сокола можно продать зарубежным покупателям за бешеные суммы вплоть до 80 тысяч долларов. В реальности стоимость птиц колеблется от 500 до 1000 долларов.

Те дельцы, у которых не получается найти окно на границе, для нелегальной переправки соколов применяют бесчеловечные методы. Птиц усыпляют, затем туго пеленают и укладывают штабелями. 23 ноября 2020 года в аэропорту задержали иностранца, у которого обнаружили пакет со спрятанными и связанными птицами. На момент проверки груза две из них были мертвы.

Не так давно Государственный комитет национальной безопасности задержал двоих граждан Арабских Эмиратов, которые пытались нелегально вывезти из нашей страны четырёх соколов-балобанов. На необычное поведение пассажиров обратили внимание бортпроводники рейса Бишкек — Дубай. Насторожила странность в походке. При проверке выяснилось, что в потайных карманах кальсон они прятали двух соколов-балобанов, на головы которых надели колпаки, а крылья и ноги связали.

Специалисты, к которым «Слово Кыргызстана» обращалось за получением комментария, утверждают, что фактов, когда под видом выведенных в неволе птиц за рубеж вывозятся отловленные в дикой природе, много. Остановить этот криминальный поток невозможно.

Во-первых, потому, что в этом заинтересованы влиятельные чиновники, а во-вторых, в стране мало специалистов-орнитологов, которые могли бы отличить дикую птицу от выведенной в питомнике. И уж тем более это некому сделать на таможне и погранпостах.

Маловероятно, что сотрудники этих уважаемых ведомств смогут определить, где пернатую взяли. А паспорт? Здесь, как говорится, цена вопроса.

КСТАТИ

В нашей стране установлен лимит добычи объектов животного мира, занесённых в Красную книгу КР. Отлов иных хищных и певчих птиц допускается лишь при особом ограничении объёма изъятия — установлении годового лимита их добычи на всей территории республики не более одного процента от общей численности объектов животного мира.

Любовь БОРИСЕНКО, Иссык-Кульская область.

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