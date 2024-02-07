Волшебство индийского танца

В Национальной филармонии имени Т. Сатылганова с небывалым аншлагом прошёл вечер современного индийского танца. Его организовало общество культуры, искусства, танца и музыки «Урваши».

С приветствиями выступили заместитель министра культуры, информации, спорта и молодёжной политики Чингиз Эсенгул уулу и посол Индии в нашей стране Арун Кумар Чаттерджи. Министр, поздравив гостей и зрителей вечера танца, поблагодарил главу индийской дипмиссии за активный вклад в развитие сотрудничества в кыргызско-индийском культурном диалоге.

Он подчеркнул, что классические индийские танцы — это важная часть культуры страны и народа, и яркое свидетельство близкого знакомства с волшебством индийского танца, как и показал нынешний вечер. Посол Индии поблагодарил кыргызстанцев за большой интерес к танцевальному искусству его родины и подчеркнул, что вечер современного индийского танца открывает широкий путь для расширения взаимосвязей между народами в духовной сфере. Он сообщил, что вечер современного индийского танца состоится также и в Оше.

Если спросить любого человека, жители какой страны самые темпераментные, он, скорее всего, назовёт Италию. Самыми романтичными назовут французов. А где танцуют больше всего? Вероятнее всего, в Индии, где дети, ещё не научившись ходить, уже танцуют. Индийские танцы — это одновременно и красивое представление, и история с сюжетом, и способ общения.

Вопрос, почему в Индии все танцуют, вызывает у самих индусов неизменную улыбку и массу самых разных ответов. Самый распространённый: «Это такой язык общения».

Действительно, тысячи жестов, каждый из которых что-то означает, способны передать мысли и чувства, поведать историю. Это особенно ценно, учитывая, что языков и диалектов в Индии огромное множество, и люди не понимают друг друга.

Другая версия — кинематографическая. Многие любимые индийские фильмы анонсируются особым образом. На саундтрек снимают клип, который и становится трейлером картины. И, наконец, причина религиозная. Сколько веков совершение обрядов в индийских храмах сопровождается храмовыми танцами, подсчитать сложно, да и что говорить, если у них сам бог танцует.

Концертная программа вечера в Бишкеке — невероятно красочное и завораживающее танцевальное действо, которое подарили нам высокопрофессиональные артисты под руководством выдающегося мастера индийской танцевальной культуры доктора Рекхи Мехри, которая уже более 30 лет вместе со своими талантливыми учениками продвигает индийские классические и современные танцы, а также музыкальную культуру по всему миру.

Это поистине чарующее погружение в таинственную сакральную культуру, зародившуюся пять тысяч лет назад, это танцы сродни духовной практике, которая (наряду с йогой) способна привести в гармонию эмоции и тело. Однако достичь её можно только при одном условии — танцевать надо так же самозабвенно. Бишкекские зрители словно совершили захватывающее путешествие и получили возможность приобщиться к традиционной культуре Индии, где танец может стать проводником, помогающим постичь древние эпические произведения «Махабхарата», «Рамаяна» и священные писания индуизма.

Программа вечера как бы стала экскурсом в замечательную танцевальную культуру индийского народа. Видов танца у Индии за её многовековую историю сложилось много. Они делятся на две большие группы: экахерья — когда танцор один, и анекохерья — исполняется группой. Далее следует смысловое деление индийского танца: нритта — обычный танец, дарящий эстетическое удовольствие ритмом и дарованиями исполнителей, нритьья — берёт начало в религиозных обрядах Индии. Его цель — донести идею. И иатья — сложный, многокомпонентный танец, рассказывающий историю посредством движения танцоров. Вообще танцы в Индии — это дополнительный язык, слова и буквы которого произносятся телом танцора, и мельчайшие детали в нём обладают огромным значением. Само произведение можно сравнить с возведением здания — сначала создаётся основание, которое постепенно обрастает окнами, лепниной и мелкими деталями декора. Каркас сюжетного танца Индии называется онгархара и состоит из определённого набора каран. В Индии их называют 108 поз бога Шивы. Такого количества достаточно для создания основы любой истории.

Далее танцор раскрывает детали и расставляет акценты при помощи разных жестов рук и пальцев — хост и мудр, соответственно. Используя мудры, он показывает предметы, действия, эмоции и даже абстрактные понятия. Словарь жестов настолько обширен, что в нём насчитывается более 500 различных обозначений. Кроме хореографии в танце Индии большое значение имеет абхинайя — способность артиста открывать эмоции и события лицом, головой и шеей. Существуют десятки выверенных временем движений и элементов мимики, которые выражают разные эмоции и состояния индийского танцора. Например, поднятые брови и движения глаз из стороны в сторону означают любовь. Этот жест вместе с движением шеи в стороны можно часто видеть в индийских романтических фильмах, в сценах, где демонстрируется танец во время ухаживания или знакомства влюблённых. Жесты — одна из старейших форм передачи мысли, и они дополняют пение и добавляют изящества и красоты искусству индийского танца. Считается, что слова свойственны рукам. Вот примеры естественных выражений: вращающиеся глаза обозначают гнев, застывший взгляд — любовь, поднятие брови — сомнение, обращённые вниз уголки губ — печаль, опущенная губа — зависть.

В индийском танце существуют три его формы: тандава — мужская энергичная, ласья — женская мягкая, и пиндибантха — сочетание этих двух первых форм. Каждая школа танца (а в Индии шесть основных: бхарат, натьям, котхокали, минатури, кучапуди, одиссия, катхак) использует основные жесты, каждый из которых выражает множество понятий — до 85 (как жест патака — флаг). Поэтому и возникла потребность в пении, которое бы поясняло повествование. Солист балета, к примеру, выражает лицом минимум эмоций, а индийский танцор, наоборот, — тысячи, быстро сменяющих друг друга. Множество понятий означают в танце Индии и ладони. Сложенные — жест, которым приветствуют друга, сложенные вместе, поднятые над головой, — богов. Ладони перед лицом — своего учителя, а сложенные на груди — уважаемого человека. Известно 108 поз, называемых карина. В танце Индии используются три формы жестов: тела, лица и частей тела. Ещё интересно и число движений каждой его частью. Есть 4 вида движений ног, 7 видов движений глаз и бровей, по 6 — носом, щеками, губами, лицом, 9 — шеей, 13 — головой, по 5 — положений груди и боков и движений лодыжками и коленями.

Древний поэт-мистик Руми считал танец кратчайшим путём к богу. В современный период стали популярными динамичные и ритмичные индийские танцы из фильмов, снятых в южной Индии и Болливуде. Вот и в Бишкеке зажигали искромётные и богатые на ритмы, позы и движения танцы из любимых индийских кинокартин «Танцор диско», «Рядом ревёт революция», «Слепая любовь», «Месть и закон», «Волшебный бриллиант», «Когда мы встретились», «Королева», «Мистер Индия» и других. Зрители искупали танцоров в аплодисментах и овациях, которые, безусловно, заслужила яркая программа.

Александр ШЕПЕЛЕНКО.

Фото Игоря САПОЖНИКОВА.

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