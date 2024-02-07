Искусственный интеллект читает новости

Председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров провёл аппаратное совещание в администрации Президента.

Он остановился на важных направлениях деятельности в рамках цифровизации. В частности, отметил, что в этом году впервые в истории страны примут «Цифровой кодекс», который послужит правовой основой для «цифрового» рывка. «Он позволит эффективно использовать всего один документ, объединяющий все нормы, а не искать регулирование во множестве разных законов, иногда противоречащих друг другу, с разными терминами. Можно сказать, что это серьёзное «хирургическое» вмешательство в правовую систему — вынужденная мера, направленная на то, чтобы национальное законодательство не стало причиной торможения процессов внедрения и развития технологий, поскольку в стране под руководством Президента взят курс на ускоренное социально-экономическое развитие. Хотел бы здесь отметить следующее: технологии — это не «вещь в себе». Их развитие нацелено на повышение качества общественных благ, предоставляемых индивиду и обществу», — сказал Акылбек Жапаров.

Председатель Кабинета министров добавил, что 80% экономически активного населения в Кыргызстане обеспечено цифровыми документами. Так, во время недавнего землетрясения многие граждане, выбежавшие на улицы с телефонами, имели при себе необходимые электронные документы. «Неожиданно, но это стало своего рода страховкой при стихийных бедствиях. Интересно, что оповещение о землетрясении на смартфоны Андроид пришло за одну минуту до самого события. Этого достаточно, чтобы выбежать на улицу! Однако сообщения на айфоны не пришли, так как компания Apple наши страны не включила в список доступных для сервиса оповещения о стихийных бедствиях. Казалось бы, простая их функция, но это же может спасти жизни людей! В этой связи нам необходим диалог с технологическими компаниями. Прежде всего с такими как Apple, Google и Microsoft, чтобы они стали партнёрами государств и правительств, работая на общее благо», — сказал он.

Акылбек Жапаров также рассказал об успехах отечественных специалистов, обучивших искусственный интеллект говорить и понимать кыргызский язык. «Ночью цифровые дикторы читают новости на кыргызском на государственном радио. Удивительно то, что никто даже не заметил подмены. Следующим важным этапом станет обучение искусственного интеллекта нашему законодательству, что позволит оказывать юридическую консультацию не только гражданам, но и государственным служащим и правоохранительным органам», — заключил глава Кабмина.

Автор: