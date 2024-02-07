Груз прибыл в Кыргызстан

На железнодорожную станцию Шопокова прибыла гуманитарная помощь Туркменистана в виде 2000 тонн сжиженного газа (57 вагонов-цистерн), который предоставила туркменская сторона в связи с аварией на ТЭЦ Бишкека.

Груз приняли представители министерств энергетики, иностранных дел, ГП «Кыргызтранснефтегаз», ГП «НК Кыргыз темир жолу». В церемонии также принял участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Туркменистана в Кыргызской Республике Н. Голиев.

Следует отметить, что данная помощь осуществлена по поручению Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова и по итогам переговоров министра иностранных дел Жээнбека Кулубаева с заместителем председателя Кабинета министров, министром иностранных дел Туркменистана Р. Мередовым.

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