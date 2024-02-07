На пороге мира с соседями

ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД
СЛОВО
КЫРГЫЗСТАНА
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
СЛОВО
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
Рабочие группы правительственных делегаций по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской государственной границы встретились в Баткене.
Они согласовали 3,71 км участка. Стороны продолжат работу на следующей встрече в Таджикистане. По итогам подписан соответствующий протокол. Встреча прошла в атмосфере дружбы и взаимопонимания.
Дата публикации: 15:55, 07-02-2024
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