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ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД

ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА

На пороге мира с соседями


Рабочие группы правительственных делегаций по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской государственной границы встретились в Баткене.

 

Они согласовали 3,71 км участка. Стороны продолжат работу на следующей встрече в Таджикистане. По итогам подписан соответствующий протокол. Встреча прошла в атмосфере дружбы и взаимопонимания.

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Дата публикации: 15:55, 07-02-2024

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