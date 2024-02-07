Гребля на байдарке-восьмёрке

Первый заместитель председателя Кабинета министров Адылбек Касымалиев выступил на пленарной сессии международного цифрового форума «Digital Almaty 2024: Индустрия X» в Алматы.

В своей речи он отметил, что в прошлом году в Кыргызстане впервые прошли выборы местных депутатов с использованием дистанционного онлайн-голосования. «Технологии продемонстрировали отличные результаты и функционировали без сбоев, обеспечив полное соблюдение конституционных прав граждан. Неожиданностью стало то, что некоторые соотечественники за рубежом отказались от своего права проголосовать, аргументируя тем, что людям на местах виднее, кто должен ими управлять. Этот феномен требует своего осмысления.

Даже в XXI веке, в котором мы с вами живём, в эпоху цифрового взаимодействия и метавселенных, остаётся вопрос, что первично: изменение/повышение уровня сознательности, гражданской ответственности индивида или внедрение цифровых технологий? Ещё

вопрос: каков уровень воздействия и взаимосвязи между «виртуальными» гражданами, находящимися за границей, и теми, кто находится внутри страны? Как в этом случае обеспечить волеизъявление человека защитить его права, и в то же время повысить его ответственность перед обществом?» — вопросил он.

Адылбек Касымалиев заявил, что в этом году впервые примут «Цифровой кодекс Кыргызстана», который обеспечит правовую основу для «цифрового» рывка. «Он позволит эффективно использовать всего один документ, соединяющий все нормы, а не искать регулирование во множестве разных законов, иногда противоречащих друг другу, с разными терминами. Можно сказать, что это серьёзное «хирургическое» вмешательство в правовую систему — вынужденная мера, направленная на то, чтобы национальное законодательство не стало причиной торможения процессов внедрения и развития технологий, поскольку в Кыргызстане сейчас под руководством Президента взят курс на ускоренное социально-экономическое развитие страны», — сказал первый заместитель главы Кабмина.

Адылбек Касымалиев подчеркнул, что сейчас 80% экономически активного населения в республике обеспечено цифровыми документами. По его словам, во время недавнего землетрясения многие граждане, выбежавшие на улицы с телефонами, имели цифровые копии необходимых документов. «Неожиданно, но это стало своего рода страховкой при стихийных бедствиях. Интересно, что оповещение о землетрясении на андроид смартфоны пришло за одну минуту до самого события. Слава Богу, что не повторилась трагедия, как в некоторых странах. Но одной минуты достаточно, чтобы выбежать на улицу! Почему же оповещение не пришло на айфоны? Оказывается, компания Apple наши страны не включила в список доступных стран для сервиса оповещения о стихийных бедствиях. Казалось бы, простая функция, но это же может спасти жизни людей! Нам нужен диалог с технологическими компаниями, прежде всего, с такими, как Apple, Google и Microsoft. Они должны стать партнёрами государств и правительств, работать на общее благо», — сказал первый заместитель главы Кабмина.

Адылбек Касымалиев заявил, что его презентация создана при помощи нейросети Midjourney. Он презентовал искусственный интеллект, который обучили говорить и понимать кыргызский язык. «Если в прошлом году на форуме выразили обеспокоенность по поводу того, что популярные голосовые помощники, такие как «Алиса» и Siri, не поддерживают кыргызский, то сегодня я с гордостью объявляю о том, что наши специалисты обучили искусственный интеллект говорить на нашем языке и понимать его. Результаты меня поразили. Для многих, возможно, непонятно, но можно отметить отличную дикцию. По нашим государственным радиоканалам этот цифровой диктор уже читает новости. Удивительно то, что никто даже не заметил подмены. Следующим важным шагом станет обучение искусственного интеллекта нашему законодательству, что позволит оказывать юридическую консультацию не только гражданам, но и государственным служащим и правоохранительным органам», — сказал Адылбек Касымалиев.

Первый заместитель председателя Кабмина отметил, что глобальная цифровая экономика настолько переплетена, что порой цепочки поставок имеют большее значение, чем инновации. Так, процессоры для работы искусственного интеллекта проектируется в США, сборка плат осуществляется в Китае, а чипы производятся на Тайване с помощью оборудования, которое делается в Голландии. Состоит оно из полумиллиона частей, собранных со всего света. По его мнению, для того чтобы страны ЕАЭС не упустили источник благополучия на ближайшие 40-50 лет, необходимо встроиться в эти цепочки, стать частью этих процессов. «Как экономист, я не устаю подчёркивать: конкуренция — двигатель развития экономики. Ну а человечество никогда ранее не сталкивалось с подобным соперничеством, исходящим от технологий, которые мы сами создали. Коллеги, я боюсь, что мы не просто отстанем, но даже не примем участие в этой гонке», — сказал он.

В завершение своего выступления Адылбек Касымалиев привёл данные по уровню цифровизации в ЕАЭС. Так, в работе по развитию «Интегрированной информационной системы ЕАЭС» из заявленных 78 «общих процессов» 27 введены в действие, но не завершены необходимые процедуры и всего к 16 полностью присоединились все государства — члены ЕАЭС. Кыргызстан опережает остальных, полностью подключившись к 22 «общим процессам».

«Уважаемые коллеги, нам нужно в ближайшее время совершить рывок в цифровой сфере. Как всем нам стало известно, громадный потенциал сотрудничества между нашими странами требует своей реализации. Я ещё раз хочу обратить внимание на то, что наступившая эра цифровой трансформации требует от нас не только адаптации, но и активного участия в формировании будущего. Эта гонка — не индивидуальный забег, а гребля на байдарке-восьмёрке. Искусственный интеллект становится ключевым элементом этого пути, и наша ответственность — не только следить за тенденциями, но и влиять на них. Только совместными усилиями, основанными на инновациях, глобальном взаимодействии и стратегическом мышлении, мы сможем успешно справиться с вызовами цифровой эпохи и построить устойчивое и процветающее общество для будущих поколений», — заключил он.

В рамках участия в форуме главы делегаций стран — участниц ЕАЭС посетили выставку цифровых проектов, а также участвовали в церемонии вручения премий Digital Almaty Awards.

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