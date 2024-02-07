Укрепление связей с Евросоюзом

Заместитель председателя Кабинета министров Бакыт Торобаев выступил в Брюсселе с докладом на первой сессии форума инвесторов Global Gateway по устойчивому транспортному сообщению между Центральной Азией и Европейским союзом.

Он отметил, что сотрудничество открывает большие возможности для обеих сторон. Бакыт Торобаев призвал укрепить транспортные и торговые коридоры между регионами.

Он добавил, что сейчас строятся международная железная дорога Китай — Кыргызстан — Узбекистан и внутригосударственная Балыкчи — Макмал.

Отмечено, что кыргызская сторона готова к развитию транспортной инфраструктуры и взаимовыгодному партнёрству со странами Европейского союза.

На форуме подписан меморандум о взаимопонимании между Кыргызстаном и Европейским инвестиционным банком на 150 млн евро для финансирования проектов в транспортной отрасли.

Во время рабочей поездки в Брюссель Бакыт Торобаев также встретился с вице-президентом Европейской комиссии/верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем. Они обсудили развитие транспортных связей, транзитного потенциала и торговлю.

В ходе встречи с европейскими партнёрами Бакыт Торобаев поднял вопросы о выводе авиакомпаний Кыргызстана из списка безопасности полётов ЕС, упрощения визового режима для наших граждан. Также предложил наладить сотрудничество по линии разработки месторождений редкоземельных и других критических металлов. Предложил рассмотреть возможности поддержки обмена внешнего долга страны на зелёные проекты.

Жозеп Боррель отметил возрастающую роль Центральной Азии в мире и подтвердил намерения Евросоюза укрепить связи и сотрудничество с Кыргызстаном по всем направлениям, представляющим взаимный интерес.

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