Встреча с Президентом

ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД
СЛОВО
КЫРГЫЗСТАНА
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
СЛОВО
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
В ходе официального визита в Республику Таджикистан министра иностранных дел Кыргызстана Жээнбека Кулубаева принял Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон.
Жээнбек Кулубаев передал слова приветствия от имени Президента Садыра Жапарова и отметил, что развитие двусторонних отношений с Таджикистаном — приоритетное направление внешней политики Кыргызской Республики. Он рассказал о ходе реализации сторонами договорённостей, достигнутых главами Кыргызстана и Таджикистана.
В беседе стороны обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений, перспективы дальнейшего развития кыргызско-таджикского сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Состоялся обмен мнениями по сотрудничеству в совместном противодействии угрозам международного терроризма и экстремизма, вопросам взаимодействия в рамках региональных и международных организаций ООН, СНГ, ОДКБ и ШОС.
Во время визита глава внешнеполитического ведомства возложил венок к монументу основоположника таджикского государства Исмоила Сомони, а также в сопровождении нашей делегации ознакомился со строительными работами на Рогунской ГЭС.
Дата публикации: 15:50, 07-02-2024
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