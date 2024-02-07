Встреча с Президентом

В ходе официального визита в Республику Таджикистан министра иностранных дел Кыргызстана Жээнбека Кулубаева принял Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон.



Жээнбек Кулубаев передал слова приветствия от имени Президента Садыра Жапарова и отметил, что развитие двусторонних отношений с Таджикистаном — приоритетное направление внешней политики Кыргызской Республики. Он рассказал о ходе реализации сторонами договорённостей, достигнутых главами Кыргызстана и Таджикистана.

В беседе стороны обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений, перспективы дальнейшего развития кыргызско-таджикского сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Состоялся обмен мнениями по сотрудничеству в совместном противодействии угрозам международного терроризма и экстремизма, вопросам взаимодействия в рамках региональных и международных организаций ООН, СНГ, ОДКБ и ШОС.

Во время визита глава внешнеполитического ведомства возложил венок к монументу основоположника таджикского государства Исмоила Сомони, а также в сопровождении нашей делегации ознакомился со строительными работами на Рогунской ГЭС.

Автор: -