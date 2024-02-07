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ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД

ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА

Встреча с Президентом


В ходе официального визита в Республику Таджикистан министра иностранных дел Кыргызстана Жээнбека Кулубаева принял Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон.

 

Жээнбек Кулубаев передал слова приветствия от имени Президента Садыра Жапарова и отметил, что развитие двусторонних отношений с Таджикистаном — приоритетное направление внешней политики Кыргызской Республики. Он рассказал о ходе реализации сторонами договорённостей, достигнутых главами Кыргызстана и Таджикистана.

 

В беседе стороны обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений, перспективы дальнейшего развития кыргызско-таджикского сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Состоялся обмен мнениями по сотрудничеству в совместном противодействии угрозам международного терроризма и экстремизма, вопросам взаимодействия в рамках региональных и международных организаций ООН, СНГ, ОДКБ и ШОС.

 

Во время визита глава внешнеполитического ведомства возложил венок к монументу основоположника таджикского государства Исмоила Сомони, а также в сопровождении нашей делегации ознакомился со строительными работами на Рогунской ГЭС.

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Дата публикации: 15:50, 07-02-2024

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