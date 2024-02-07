ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года

ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД

ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА

Политический диалог: уровень хороший


Министр иностранных дел Жээнбек Кулубаев принял заместителя министра иностранных дел Исламской Республики Иран Али Багери, посетившего Бишкек для участия в очередных межмидовских консультациях.

 

 

Глава внешнеполитического ведомства Жээнбек Кулубаев отметил хороший уровень политического диалога и поступательное развитие взаимоотношений между Кыргызстаном и Ираном в различных сферах.

 

На встрече стороны выразили готовность к активизации торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между двумя странами, в том числе в целях наращивания взаимного товарооборота, инвестиционных связей, укрепления взаимодействия в транспортно-логистической сфере, сельского хозяйства, туризма и других областях.

Поделиться:

Автор: -

Дата публикации: 15:49, 07-02-2024

ПОИСК ПО АВТОРАМ:

АникинАрисоваАщеуловБорисенкоГоршковаНестероваСапожниковКенжесариевКирьянкоКовшоваКузьминЛариса ЛИПлоскихПрокофьеваРубанСидоровCтейнбергСячинТихоноваШепеленкоШиринова