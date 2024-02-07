Устанавливаем контакты

Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской Республики в Демократической Социалистической Республике Шри-Ланка Аскар Бешимов вручил копии верительных грамот главе Протокола МИД Шри Ланки Мажинте Жайесинхе.

Стороны обсудили вопросы дальнейшего развития дружественных кыргызско-ланкийских отношений с акцентом на задачи наращивания многопланового взаимовыгодного сотрудничества, включая поддержание активного политического диалога.

Также состоялась встреча посла А. Бешимова с министром сельского хозяйства и угодий Шри-Ланки Махиндой Амаравирой. Стороны обсудили вопросы установления сотрудничества в секторе сельского хозяйства, в частности, экспорт кыргызской сельхозпродукции (мёд, сухофрукты и др.) в Шри-Ланку и цейлонского чая и кофе в Кыргызстан. Наряду с этим ланкийская сторона выразила готовность в обмене опытом по выращиванию ягод, фруктов и других видов сельской продукции.

Состоялась встреча и с министром образования Шри-Ланки Сюсилом Премажаяанзой.

С. Премажаяанза кратко рассказал о последних реформах в секторе образования страны. Он сообщил, что около 1,3 млн ланкийцев — студенты.

Посол А. Бешимов в свою очередь отметил, что Кыргызстан — ведущая страна в регионе по экспорту услуг образования, также кратко рассказал о количестве иностранных студентов в Кыргызстане и выразил готовность кыргызской стороны к самому активному сотрудничеству в этом направлении.

По итогам проведённых встреч стороны договорились организовать визиты руководителей профильных министерств и ведомств, а также поддерживать контакты для налаживания и дальнейшего укрепления сотрудничества в этих секторах.

Автор: -