Устанавливаем контакты

ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД
СЛОВО
КЫРГЫЗСТАНА
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
СЛОВО
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской Республики в Демократической Социалистической Республике Шри-Ланка Аскар Бешимов вручил копии верительных грамот главе Протокола МИД Шри Ланки Мажинте Жайесинхе.
Стороны обсудили вопросы дальнейшего развития дружественных кыргызско-ланкийских отношений с акцентом на задачи наращивания многопланового взаимовыгодного сотрудничества, включая поддержание активного политического диалога.
Также состоялась встреча посла А. Бешимова с министром сельского хозяйства и угодий Шри-Ланки Махиндой Амаравирой. Стороны обсудили вопросы установления сотрудничества в секторе сельского хозяйства, в частности, экспорт кыргызской сельхозпродукции (мёд, сухофрукты и др.) в Шри-Ланку и цейлонского чая и кофе в Кыргызстан. Наряду с этим ланкийская сторона выразила готовность в обмене опытом по выращиванию ягод, фруктов и других видов сельской продукции.
Состоялась встреча и с министром образования Шри-Ланки Сюсилом Премажаяанзой.
С. Премажаяанза кратко рассказал о последних реформах в секторе образования страны. Он сообщил, что около 1,3 млн ланкийцев — студенты.
Посол А. Бешимов в свою очередь отметил, что Кыргызстан — ведущая страна в регионе по экспорту услуг образования, также кратко рассказал о количестве иностранных студентов в Кыргызстане и выразил готовность кыргызской стороны к самому активному сотрудничеству в этом направлении.
По итогам проведённых встреч стороны договорились организовать визиты руководителей профильных министерств и ведомств, а также поддерживать контакты для налаживания и дальнейшего укрепления сотрудничества в этих секторах.
Дата публикации: 15:47, 07-02-2024
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