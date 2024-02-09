Какая судьба ждёт реабилитационный центр для диких животных?

Парк «Асанбай» всё-таки сносят

Есть на окраине столицы один парк, точнее был. Находился он недалеко от спальных районов города, напротив одноимённого микрорайона «Асанбай». Колесо обозрения, карусели, тир, другие аттракционы ежедневно радовали жителей близлежащих многоэтажных домов и не только. Особенность этого парка заключалась в том, что на его территории располагался зоопарк, точнее реабилитационный центр для диких животных, в котором находилось более двухсот зверей, птиц, пресмыкающихся. Любой желающий мог приобрести билет за символическую стоимость и поглядеть на тех, кого невозможно встретить в городской среде.

Реабилитационному центру для диких животных официально уже пять лет. Но на самом деле гораздо больше. Всё начиналось с частного дома, в котором проживал нынешний директор зоопарка Владислав Шевченко. Он настолько любил животных, что приносил домой всех. Лечил и выкармливал, кого можно — отпускал на волю, а кого нельзя — оставлял у себя. Постепенно домашний зоопарк рос. Люди стали приносить, а иногда и просто оставлять у порога раненых, больных зверей. Однажды подбросили лису. Со временем у него скопилось столько животных, что их стало невозможно держать дома. Начался поиск мест для реабилитационного зоопарка. Под него предоставили как раз тот пустырь возле микрорайона «Асанбай».

За пять лет в него вложено большое количество сил и личных средств. И, конечно, денег, которыми помогали горожане.

— Первый сбор мы объявили через два года существования, когда зимой стало сложно выживать. Абсолютно не приходится говорить о рентабельности зоопарка, и уж тем более его нельзя назвать бизнесом. Шесть месяцев в году это место содержится личными средствами команды. Мы все, чтобы как-то выжить, работаем в двух-трёх местах. Сумма, которую мы берём за вход, даже в тёплое время года перекрывает только 30% расходов. Здесь о прибыли говорить совершенно не приходится. Но, несмотря на это, мы никогда не экономили на питании для животных, — делится волонтёр Мария Зозуля.

У каждого зверя свой рацион. Невозможно кормить волка овсяной кашей: это хищник, и ему необходимо мясо. Обезьяны едят всё, и рацион приходится постоянно менять: варёный картофель, микрозелень, листья салата, фрукты, творог, йогурт. Работники зоопарка смеются, что сами уже давно такого не ели.

Мясо для хищников всегда проходит термическую обработку. По словам Марии, питание для своих подопечных они подбирали самостоятельно. В команде нет ветеринаров, да и прописные диеты и питание вряд ли бы подошли, потому как у каждого животного свой характер, определяющий вкусовые пристрастия.

Многие подопечные центра родились на руках дружной команды, поэтому они для них как свои собственные дети.

— Это большая редкость, когда животные так рождаются вне воли, и тем более, не в привычной для них среде обитания. Центральная Азия не родина для половины обитателей зоопарка, они живут в тропических странах. И просто удивительно, что они могут размножаться в столь непривычной среде. За пять лет у нас родились 4 обезьянки. Волонтёры не только ухаживают за новорождёнными, но и уходят с ними в

декрет! Это не шутка. Наши ребята теперь твёрдо знают, что такое материнство, потому как приходится вставать через каждые два часа и кормить из пипеточки малышей. Например, тот же детёныш макаки требует двойного внимания. Если с детьми существует давно отработанная схема кормления, то с животными мы подбираем питание интуитивно, — рассказывает волонтёр.

Реабилитационный центр постоянно держит связь с московскими и алматинскими зоопарками. Советуется, обменивается опытом. Но всё же большая часть питания разрабатывается самостоятельно. После декрета волонтёры приходят похудевшими, с опухшими от бессонницы глазами, но твёрдо знающими, что нужно тому или иному детёнышу и какой у него характер. А характер тоже имеет немаловажное значение. Именно по нему ребята определяют, кого и с кем подсадить в вольер. Ведь у них нет такого количества помещений, чтобы каждое животное содержалось отдельно.

Миссия реабилитационного центра — дать возможность животным прожить свою полноценную жизнь вне воли.

— Многие, приходя в зоопарк, возмущаются, мол, животные содержатся вне воли, выпустите их! Кого возможно, мы подлечиваем и отпускаем, но как можно выпустить макаку в наш лес? Она и дня там не проживёт. Безусловно, они должны жить у себя на родине в естественных условиях. Но мы работаем с тем, что уже есть. То есть они уже каким-то образом оказались в Кыргызстане. Вы даже не представляете, какое количество животных содержится в квартирах и домах бишкекчан. Пока не погружаешься в эту работу, даже представить невозможно, что у кого-то по соседству есть два енота, кенгуру, сурикаты или обезьяна. Не каждый понимает, что это дикое животное, и оно может вести себя непредсказуемо. Обезьяна играючи способна разнести всю квартиру, кричать, её кормление требует особого внимания и средств. Я уже молчу про регулярный осмотр у ветеринара. Это не просто развлечение, а тяжкий труд. Люди начинают злиться, бить животное и раздражаться, многие звери просто погибают в квартирах. А некоторые, наигравшись месяц-два, отдают своего питомца нам. У нас была белоносая мартышка Макс, её передавали из рук в руки.

Когда она попала к нам, мы поняли, насколько сильно её обижали: от любого взмаха руки животное буквально шарахалось. Помимо этого, часть животных нам приносят браконьеры. Так у нас появился волк.

Мать волчонка подстрелили, а детёнышей предложили купить нам. Мы попросили выпустить их на волю.

Они пообещали это сделать, но в итоге через время вновь принесли волчонка, уже одного. Он оказался в таком измученном состоянии, что нам пришлось его выкупить. Реабилитация прошла тяжело, но сейчас он просто красавец! Очень любит наших ребят, — делится волонтёр.

Птиц приносят с постоянной периодичностью, бывают и краснокнижные. У кого-то повреждено крыло, поломаны кости, больные ноги. В центре есть правило: те, кто приносит животное, пишут расписку и историю его нахождения. Ведь всегда находятся люди, которые, не разобравшись, пытаются в чём-то обвинить зоопарк. Ребятам приходится всё объяснять и рассказывать, чтобы не появилось домыслов. В первую очередь расписка нужна и для ветеринара, чтобы он понял историю зверя и как его лечить. Большую часть птиц удаётся спасти и выпустить на волю. Во время жары в центр постоянно приносили стрижей, волонтёры выходили и отпустили на волю всех.

История каждого животного уникальна и интересна, узнать обо всех можно, просто посетив зоопарк в «Асанбае». Но другой вопрос, останется ли он там и как долго…

В начале февраля в парке начали демонтировать павильоны, а потом и некоторые аттракционы. Как сообщили в мэрии, по решению Верховного суда Кыргызской Республики от 4 декабря 2023 года управление по проверке за землепользованием мэрии Бишкека там проводит демонтаж объектов облегчённого типа.

В далёком 2010 году столичный муниципалитет предоставил земельный участок во временное пользование ОсОО «Детский досуг» под парк отдыха. В июне 2022 года решением комиссии по предоставлению прав на земельные участки в продлении пользования отказано. Арендаторы, работники парка и жители обратились с открытым письмом к главе государства, чтобы он посодействовал в сохранении парка. Им казалось, что территорию досуга многих горожан планировали отдать под многоэтажную застройку. Тогда их поддержал депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев, и парк продолжил свою работу. 29 января 2024 года Департамент по управлению муниципальным имуществом выдал уведомление представителю ОсОО «Детский досуг» об освобождении муниципальной территории парка в течение пяти календарных дней.

Работники муниципалитета приступили к сносу объектов парка, отключив электричество. Ничего не подозревающие волонтёры реабилитационного зоопарка подумали, что это аварийное отключение, и продолжили свою работу по уходу за животными. Но когда увидели, что аттракционы демонтируются, поняли, что происходит что-то серьёзное. По словам директора реабилитационного центра ZooBishkek Владислава Шевченко, арендаторы парка ничего об освобождении территории им не сказали.

— Поняв, что идёт полноценный снос объектов парка, мы, честно говоря, были в шоке, — делится эмоциями волонтёр и по совместительству пресс-представитель зоопарка Мария Зозуля. — Пришлось ехать домой и там готовить еду для животных. Отдельная благодарность директору кондитерского дома «Куликовский», который в прошлом году подарил нашему центру генератор. Если бы не он, морозную ночь пережили бы не все звери, особенно тропические, потому что зимой в железном контейнере без подогрева очень холодно.

На территории центра много застеклённых вольеров, там находятся животные, которые любят тепло. Для них оборудованы тёплые полы и специальные обогреватели. Постоянная температура — от 25 до 30 градусов. Естественно, после отключения электроэнергии температура начала резко падать.

— Пока мы пытались подключить замёрзший генератор, волонтёры грели обезьянок в своих куртках, — рассказывает Мария. — Когда генератор подключили и всех накормили, мы начали узнавать у чиновников муниципалитета, что же с нами будет дальше? Несмотря на достаточно позднее время, все нас выслушали и посоветовали дождаться утра для решения вопросов. Пресс-служба мэрии оперативно изучила проблему и передала всю информацию руководству.

На следующий день до обеда зоопарк подключили к электричеству, приехали представители мэрии. Владислав Шевченко объяснил концепцию реабилитационного центра и провёл для них экскурсию.

— Нам сказали продолжать спокойно работать, электроэнергию больше никто не отключит, — рассказывает Мария. — Но мы находимся на муниципальной земле, которую использовал арендатор, а мы, соответственно, — субарендаторы. Ему дали пять дней, чтобы закончить свою деятельность. У меня нет ответа на вопрос, почему эти люди, зная, что у нас находится более двухсот живых душ, а также команда волонтёров, которые там живут, не предупредили нас.

По словам Марии, невозможно работать в ZooBishkek, не любя свою профессию и животных. Ведь половину зимнего периода ребята сидят без зарплаты, потому что это самое тяжёлое время для центра. Им просто нечем платить. Большинство аттракционов зимой не работает, люди стараются сидеть дома, поэтому посетителей в зоопарке меньше, чем в тёплое время года. Иногда приходится объявлять сбор на закуп кормов. Также мы поменяли все коммуникации, утеплили водопроводные трубы.

На все свалившиеся на центр проблемы его работники смотрят с оптимизмом. Они считают, что не бывает худа без добра, и благодаря случившемуся о них узнали в мэрии. Люди познакомились с работой реабилитационного центра.

— Мы давно хотели, чтобы город и государство обратили на нас внимание, — делится Мария. — Чтобы почаще приходили к нам. Мы занимаемся просветительской деятельностью. Например, к нам на экскурсии приезжают детские садики и школьники. Мы рассказываем про флору и фауну: кто и чем питается, где обитает. Мы прививаем детям любовь к природе и животным.

Прежнего арендатора парка уже нет, а новый ещё не появился. Чиновники сообщили, что конкурс не проведён и, возможно, он состоится не скоро. Работники зоопарка находятся в прострации — чего же ожидать дальше? Ведь парка уже нет, по сути, они остались одни. По словам Марии Зозули, вариант переезда в другое место абсолютно нереалистичен.

— Мы это просто не потянем, как финансово, так и физически. Придётся отстраивать всю инфраструктуру заново, а на это абсолютно нет средств. Да и сама перевозка животных с вольерами обойдётся в баснословную сумму. Представляете, сколько может стоить перевезти двести животных из точки А в точку Б?

Чтобы их транспортировать, нужно усыпить транквилизаторами, и это большой риск для их здоровья. К тому же, каждое животное нужно перевозить отдельно. Именно поэтому доставка в другое место для нас не представляется возможной, — объясняет волонтёр.

Все, кто трудится в реабилитационном центре, очень надеются на понимание и ожидают встречи с мэром и вицэ-мэром Бишкека. Они надеются заключить договор аренды земли напрямую с муниципалитетом. И в проект нового развлекательного места включат зоопарк.

— Я никогда не поверю, что человек, увидев этих милых зверят, не проникнется к ним теплотой. Ведь у каждого человека есть душа, доброта, просто она появляется по-разному. С точки зрения инвестиционной привлекательности наш проект максимально выгоден для нового парка, если он там появится, — считает Мария. — Ведь в стране нет аналога такого реабилитационного центра, где так часто вне воли рождаются животные. И где их так кормят, ухаживают и любят.

Волонтёр рассказала, что, когда закрываются двери зоопарка для посетителей, начинается самое интересное. Зверей выгуливают перед сном. Зимой хорьки любят бегать по снегу, купаться в сугробах. Пони по кличке Пончик очень любит собирать по утрам клевер на территории парка.

— Наш центр очень нужен городу, а город нужен нам, — заключает Мария Зозуля.

Дарья НЕСТЕРОВА.

Фото автора и из архива реабилитационного центра.

P.S. В пресс-службе мэрии нам сообщили, что на территории уже бывшего парка появится то место, которое порадует горожан. И это точно не многоэтажное здание. Хотелось бы верить.

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