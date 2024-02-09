Вместе с Ротшильдами

Председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров встретился с членом правления компании Rothschild&Co Ариэлем Маларом де Ротшильдом.

Они обсудили сотрудничество в привлечении инвестиций на реализацию крупных национальных стратегических проектов и оказании консультационных услуг. Стороны выразили готовность к совместной работе в финансовой и инвестиционной сферах.

Отметим, что Rothschild & Co — финансово-холдинговая компания, которая контролируется французской и английской ветвями семьи Ротшильдов и со штаб-квартирой в Лондоне. Это флагман банковской группы.

Бизнес фирмы охватывает области инвестиционно-банковской деятельности, реструктуризации, корпоративного банкинга, прямых инвестиций, управления активами и частного обслуживания. Также компания выступает в качестве советника и кредитора правительств и крупных корпораций. Кроме того, имеет собственный инвестиционный счёт в сфере прямых инвестиций.

Автор: -