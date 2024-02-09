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ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД

ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА

Поездка в Анкару


Председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров отправился с официальным визитом в Турцию.

 

Он примет участие в 11-м заседании кыргызско-турецкой Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству в Анкаре. Также встретится с руководством страны и главами государственных органов Турции. Они обсудят вопросы, представляющие взаимный интерес.

 

Председатель Кабмина также приглашён на кыргызско-турецкий бизнес-форум, где встретится с представителями крупного бизнеса.

 

Далее он ознакомится с деятельностью средних и крупных промышленных предприятий, а также компаний в сфере транспорта, медицины и электронной торговли и обсудит сотрудничество в сфере предпринимательства.

 

Ожидается, что по завершении встреч и совещаний подпишут двусторонние документы.

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Дата публикации: 14:59, 09-02-2024

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