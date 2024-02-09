Официально

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Президент подписал Закон «О ратификации Соглашения между Кабинетом министров Кыргызской Республики и правительством Российской Федерации об условиях деятельности в городе Бишкеке Кыргызско-Российского Славянского университета имени первого Президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина, подписанного 12 октября 2023 года в городе Бишкеке».

Так, вышеуказанным Соглашением предусматривается правовое положение и условия деятельности Кыргызско-Российского Славянского университета (КРСУ); задачи и организация образовательной деятельности КРСУ; финансовое обеспечение деятельности университета; образовательные программы и установление правил приёма на обучение по ним, а также взаимное признание образования и квалификации, полученных в КРСУ; лицензирование и аккредитация образовательной деятельности в рамках реализации образовательных программ; установление количества мест для приёма на обучение за счёт средств государственного/федерального бюджетов Кыргызской Республики и Российской Федерации уполномоченными органами сторон на основании заявки КРСУ; условия выдачи уполномоченным органом Российской Федерации по ходатайствам КРСУ разрешения на базе советов по защите диссертаций на соискания учёной степени кандидата наук и учёной степени доктора наук; международное сотрудничество в сфере науки и образования, предусматривающее содействие уполномоченными органами сторон КРСУ в развитии сотрудничества с образовательными и научными организациями.

Президент подписал Закон «О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «Об инвестировании средств для финансирования накопительной части пенсии по государственному социальному страхованию в Кыргызской Республике».

Его цель — оказание поддержки гражданам, желающим приобрести жильё у субъектов строительства, использовав средства накопительного пенсионного фонда в размере 2%. Законом предусматривается, что застрахованные лица имеют право многократно использовать пенсионные выплаты из накопительного пенсионного фонда в качестве первоначального и дополнительного взноса при приобретении или приобретении на договорной основе жилья с рассрочкой платежа у субъектов строительства (застройщиков) в строящихся или построенных объектах, предоставивших банковскую гарантию в порядке, определяемом Кабинетом министров Кыргызской Республики.

Президент подписал Закон «О ратификации Соглашения о финансировании между Кыргызской Республикой и Международной ассоциацией развития (Дополнительное финансирование Проекта улучшение теплоснабжения), подписанного 8 сентября 2023 года в городе Бишкеке».

Данное Соглашение подписано 8 сентября 2023 года в целях привлечения кредитных средств Международной ассоциации развития в размере $6,9 млн в качестве Дополнительного финансирования Проекта улучшения теплоснабжения для покрытия недостающих средств в реконструкции магистральной сети «Восток», пусковой комплекс IV, протяжённостью 745 м по улице 7 Апреля Бишкека. Кредитные средства в размере $6,9 млн выделяются с процентной ставкой 0% годовых на 50 лет, включая льготный период — 10 лет.

В связи с тем, что привлекаемые средства будут в установленном порядке рекредитованы филиалу ОАО «Электрические станции» — «Бишкектеплосеть», реализация Соглашения не приведёт к дополнительным финансовым затратам из республиканского бюджета. При этом возврат денежных средств предполагается осуществлять за счёт затрат, включённых в тариф на тепловую энергию по статье «обязательства по обслуживанию долга», в том числе за счёт сокращения потерь тепловой энергии посредством частичного обновления сетей и внедрения современных приборов учёта тепловой энергии.

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