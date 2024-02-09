Чужие письма

НАПАДКИ…

Ещё 17 января Госсекретарь США Энтони Блинкен написал письмо Садыру Жапарову. В пресс-службе Президента подтвердили, что сей факт имел место быть. По какому же поводу заработала тяжёлая артиллерия? Безусловно, по пресловутому законопроекту об НКО депутатши Нарматовой.

Но сперва Блинкен обращается к визави в тонах изысканной дипломатии: «Удовлетворён достигнутым в прошлом году в отношениях между странами прогрессом. Ждём развития импульса, полученного на недавнем саммите C5+1, для продвижения общих приоритетов сторон. Мы благодарим вас за вашу роль в обеспечении успеха этого исторического саммита. Ваше активное гражданское общество уже давно считается самым сильным в регионе и ключевой частью демократии в Кыргызстане. Поэтому я обращаюсь к вам, чтобы выразить свою озабоченность по поводу законопроекта парламента об иностранных представителях (закон о НКО).

Уверен, что в случае принятия документа он приведёт к гражданским и уголовным наказаниям для неправительственных организаций. Это поставит под угрозу один из величайших активов вашей страны. В нынешнем виде этот закон ставит под угрозу доступ граждан Кыргызстана к жизненно важным услугам, таким, как здравоохранение и образование, через программы, осуществляемые НПО при поддержке правительства США и международных партнёров. Некоторые американские партнёры по реализации настолько обеспокоены этим законом, что рассматривают возможность превентивного прекращения своей деятельности в Кыргызской Республике.

Мы видели последствия принятия подобных законов в других государствах. Если этот закон будет принят в его нынешней форме, то можно столкнуться с тем, что организации гражданского общества будут оказывать мало услуг гражданам Кыргызстана. Мы поддерживаем ваше видение более сильной и процветающей Кыргызской Республики. Мы обеспокоены тем, что это законодательство уменьшит международную поддержку программ, которые поддерживают ваши приоритеты в области экономики, здравоохранения и чистой энергии. Я призываю вас взвесить эти опасения и обсудить их с лидерами парламента. Надеюсь, что мы сможем продолжить укрепление двусторонних отношений между США и Кыргызстаном», — заключил Энтони Блинкен.

Напомним, что закон об иноагентах принят на комитете во втором чтении. Инициатор поправок Надира Нарматова предлагает ввести в Уголовный кодекс статью 200-1 «Создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан». За нарушение этой статьи предусмотрено наказание в виде штрафа от 50 тысяч до 100 тысяч сомов или лишение свободы до пяти лет. А за активное участие в деятельности подобных объединений и пропаганду деяний таких организаций предусмотрен штраф от 100 до 200 тысяч сомов или лишение свободы до 10 лет. Верховный суд и Генпрокуратура выступили против инициативы. Их поддержала омбудсмен. Теперь эти сроки сократили до трёх и пяти лет тюрьмы. Ряд международных организаций выступил против данной инициативы.

Так, например, правозащитная организация Human Rights Watch считает: «Парламент Кыргызстана должен отклонить крайне репрессивный законопроект об «иностранных представителях», который позволит неправомерно вмешиваться в деятельность неправительственных организаций, получающих финансирование из-за границы. Законопроект позволит вешать ярлык «иностранных представителей» на местные неправительственные организации, получающие иностранное финансирование, классифицируя любую их деятельность по защите общественных интересов, мониторингу, предоставлению информации и прямые действия как «политическую деятельность» в интересах их иностранных спонсоров.

Документ вводит уголовную ответственность за расплывчато определённые действия, «приносящие вред гражданам, обществу или государству», наказуемые лишением свободы до трёх лет для отдельных лиц, или до пяти лет, если они совершены группой лиц. Кыргызстан всегда гордился наличием активного гражданского общества, которое способствовало росту уважения к правам человека простых граждан и предоставляло ключевые социальные услуги. Принятие законопроекта сделает республику изгоем в международном сообществе, серьёзно подорвав возможности сотрудничества с партнёрами по всему миру».

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Собственно говоря, год назад и сам Блинкен не раз обращался к этой теме в беседах с нашим министром иностранных дел Кулубаевым, заявлял о необходимости защиты прав человека в КР. Об этом сообщил пресс-секретарь Блинкена Нед Прайс, чьё заявление опубликовано на сайте Госдепартамента США: «Стороны обсудили двусторонние отношения между США и Кыргызстаном, и Блинкен «оценил усилия КР по укреплению региональных связей, диверсификации экономики и углублению двусторонних коммерческих связей». В ходе переговоров речь шла о возможности поддержки экономического развития и инвестиций в зелёную энергетику, репатриации 59 граждан Кыргызстана из Сирии при поддержке США.

«Госсекретарь также подчеркнул необходимость защиты прав человека и основных свобод, включая свободу мирных собраний, а также защиты свободы СМИ, работы НПО и гражданского общества», — говорится в заявлении.

28 февраля прошлого года в Астане Энтони Блинкен встретился с главами внешнеполитических ведомств пяти центральноазиатских республик. МИД Кыргызстана сообщал, что во время встречи министра иностранных дел Жээнбека Кулубаева с Энтони Блинкеном обсуждены перспективные направления сотрудничества, планы взаимодействия на 2023 год, возможности укрепления торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Также сообщалось, что был поднят вопрос об облегчении и оптимизации выдачи виз для граждан Кыргызстана.

…И ОТВЕТКИ

Представляется, можно было начать и так: «Уважаемый (достопочтенный — милостивый государь — господин) Энтони…». Но Президент выбрал другую форму, к которой в подобных случаях всегда прибегает — интервью госагентству «Кабар». Имеет право. В конце концов, важна не форма, а содержание. Да, собственно, и не Энтони Блинкену предназначаются слова, а прежде (и главным образом) нашей общественности:

— В Кыргызстане ограничить свободу слова невозможно. Народ этого не допустит. Народ с древнейших времен жил со свободой слова. И продолжит жить со свободой слова. Кто говорит, что свободы слова нет, — это те, кто, используя термин «свобода слова», делает что хочет, это «лжепатриоты», планирующие под видом свободы слова свергнуть республику. Мы не допустим таких злонамеренных людей, которые хотят бунтовать в стране. Под видом термина «свобода слова» они портят народ, проводя пропаганду, не соответствующую нашему менталитету, традициям и природе. Есть случаи, когда некоторые, распространяя ложную информацию, портят честь и достоинство других. Если бы правительство предприняло несправедливые шаги против свободы слова, народ давно бы восстал.

Те граждане, которые хотят воспользоваться реальной свободой слова, критиковать власть, раскрывать лица коррумпированных людей, сидящих у власти, указывать на их недостатки, — это другие. От них нам только польза. Граждане, желающие помочь таким образом, могут говорить и делать обращения сколько угодно через интернет или в сквере имени Максима Горького в Бишкеке. В Кыргызстане более высокий уровень демократии, чем в других странах. Демократия у нас есть, её нет в тех государствах, которые нас как раз критикуют. У нас гораздо более высокий уровень демократии, чем у них. Однако некоторые наши граждане используют концепцию демократии в неправильном направлении. Мировые рейтинги по правам человека и свободе слова составляют подстрекатели, которые прикрываются свободой слова. Если бы мы приняли их условия, политику, не соответствующую природе нашего народа, и распространили её среди нашего народа, то мы были бы первыми в области прав человека и свободы слова. Нам не нужно такое первенство, которое постепенно морально разрушит государство и народ.

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Могут сказать (и сайты говорят), что три года назад была другая риторика.

На встрече с журналистами в ноябре 2021 года по случаю профессионального праздника — Дня информации и печати — он заявлял, что «давления на СМИ не будет. Никто ущемлять и преследовать журналистов не будет. Пишите что хотите, Кабмин не будет подавать в суд. Я гарантирую».

Но прошедшие в начале этого года обыски в некоторых информагентствах, аресты журналистов и блогеров принудили Президента изменить точку зрения: «В этой связи ответственность за достоверность информации должен нести каждый, в первую очередь те, кто считает себя журналистом и блогером. Сегодня страны, которые можно причислить к демократически развитым, уже вводят ограничения против тех, кто использует свободу слова для достижения политических целей и дестабилизации общества. В этой связи мы вынуждены принимать превентивные меры, ведь это напрямую касается национальной безопасности республики».

На церемонии инаугурации Садыр Жапаров сказал о своих мечтах: «Хочу, чтобы Кыргызстан стал экономически развитым, сильным и свободным государством, где соблюдаются права человека, установлено верховенство закона, молодёжь с оптимизмом смотрит в будущее. Новый Кыргызстан должен стать страной свободных и благополучных граждан, которые, гордясь своей историей, с оптимизмом претворяют в жизнь самые свои смелые мечты! Мы 30 лет устраиваем гонения друг на друга. Нужно это прекращать и заняться экономикой. Пользы от политических гонений, задержаний и заполнения тюрем не будет. Я, как человек, дважды незаконно и несправедливо отсидевший в тюрьме, очень хорошо это понял».

Но случилось кемпир-абадское дело. И вновь тон поменялся. С благодушного на предупреждающий: «Пользуясь демократией, они перебарщивают. Мы знаем, кто устраивает и финансирует все эти митинги, шествия».

То есть Президент меняет своё видение не потому, что ему так хочется, а в силу возникающих причин, требующих другого понимания ситуации. В конце концов мы не развитая демократия, а развивающаяся демократия с учётом собственных традиций и менталитета. И пусть власть имущие и с той, и другой стороны переписываются, высказывают просьбы, порой выражают несогласие, но это естественный и самый приемлемый политический процесс.

ВМЕСТО РЕЗЮМЕ

Но удивительное дело. Парламент не стал рассматривать 7 февраля на заседании в третьем чтении законопроект об НКО. Пресс-служба ЖК не смогла дать внятного ответа на вопрос, почему? Однако на телеграмм-канале нардепа Дастана Бекешева появилось такое сообщение: «Возможно, идут до сих пор переговоры с международными донорами. Ранее этот законопроект приостанавливал своё продвижение из-за того, что ждали грант от Европейского союза, его получили, и он тут же начал продвигаться, прошёл в комитете».

Может, так, может, и нет. Самое главное, что этот скандальный законопроект или отложен на неопределённое время, или вообще снят с обсуждения. Главное, этим самым мы избегаем вселенского позора. И, не побоюсь этого слова, подрыва социальной устойчивости за счёт получаемых из-за рубежа и используемых НКО (и правительством тоже) в благих целях грантов.

Возможно, не станут парламентарии спешить с принятием на заседании в последнем чтении законопроекта о СМИ. Потому что и в том (с НКО), и в другом (со СМИ) случаях люди могут лишиться свободы мнений. И какой бы ни был рейтинг, фактически мы останемся без языка.

Геннадий КУЗЬМИН.

Фото из интернета.

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