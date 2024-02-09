Конец аварии на ТЭЦ

Наконец пришло долгожданное тепло в наши квартиры. Потом практически с отставанием в день-два дали и горячую воду. Слава богу, всё быстро завершилось. Но люди, вернувшие нам долгожданный комфорт и работавшие над восстановлением процесса сутками, не виноваты в том, что произошло. Как водится, у всех аварий есть «авторы».

Первым ОАО «Электрические станции» отчиталась «Бишкектеплосеть» в лице директора филиала Урана Раимбекова:

«Все абоненты подключены к отоплению и горячему водоснабжению. Все жилые дома по городу, также 63 медицинских учреждения, включая все роддома, 84 дошкольных учреждения, 54 школы. Все социальные объекты и 59 крупных потребителей. На данный момент система работает согласно фактическим параметрам — давлению и температуре, выдаваемой от ТЭЦ.

Напомним, 2 февраля ночью на бишкекской теплоцентрали произошла авария. Что стало причиной взрыва, точно пока не известно. Пострадали пять человек, госпитализированы только трое, двое на амбулаторном лечении. Школы и детсады столицы переведены на онлайн-обучение. К вечеру 2 февраля подачу тепла и горячей воды в Бишкеке частично восстановили.

По сообщению пресс-службы Кабмина, создана межведомственная комиссия по выяснению причин возникновения нештатной ситуации на ТЭЦ Бишкека. Председателем назначен заместитель главы Кабинета министров Бакыт Торобаев.

Ей поручили в ближайшие сутки обеспечить координацию неотложных мер по восстановлению и обеспечению теплоснабжением жителей Бишкека; в месячный срок установить причины возникновения нештатной ситуации на ТЭЦ и на основе их анализа разработать перечень неотложных задач для стабильного завершения осенне-зимнего периода 2023-2024 года; предложить меры по недопущению аналогичной ситуации в будущем, включая предложения по реконструкции и восстановлению основного оборудования ТЭЦ, в том числе по разработке технико-экономического обоснования для его полной модернизации и предложения по децентрализации системы теплоснабжения Бишкека с учётом строительства локальных теплоэлектростанций и котельных; внести предложения по принятию мер в отношении лиц, виновных в возникновении нештатной ситуации на ТЭЦ города Бишкека.

Кроме этого, разрешили привлекать к работе ответственных работников государственных органов, органов местного самоуправления, акционерных обществ и независимых экспертов, запрашивать материалы, необходимые для её работы.

НАРДЕПЫ СКАЗАЛИ «ФЭ»

Безусловно, депутаты парламента не могли обойти стороной эту животрепещущую тему. И тотчас нашлись знатоки, что и почему.

Депутат Эмиль Токтошев на заседании Жогорку Кенеша назвал аварию на ТЭЦ Бишкека не диверсией, а халатностью руководителей теплоцентрали. По его словам, нужно установить причину взрыва:

«На стратегическом объекте за год трижды сменился руководитель. Хорошо, что это случилось ночью, а не днём. Ущерб, говорят, превысил миллиард сомов. Сколько людей пострадало. Кто за это ответит?

Руководители должны ответить!»

Коллегу поддержал депутат Дастан Бекешев, напомнив, что парламент заслушивал информацию Кабинета министров о подготовке к осенне-зимнему периоду, когда чиновники говорили, что всё хорошо. Он попросил спикера Жогорку Кенеша поручить вопрос комитету по ТЭК.

Представитель Президента в ЖК Алмасбек Абытов сообщил, что работа комиссии на контроле у главы государства и что результаты её работы представят Жогорку Кенешу.

Депутат Марат Мураталиев на заседании комитета Жогорку Кенеша по топливно-энергетическому комплексу, недропользованию и промышленной политике заявил, что за аварию на ТЭЦ должен ответить министр энергетики Таалайбек Ибраев. По его словам, руководству ведомства повезло, что ночная температура на улице во время аварии составляла всего минус 8 градусов:

«Если бы было минус 25 градусов, как в прошлый раз, всё бы взорвалось. Видели такое в 2017-2018 годах. Всё замёрзло тогда. Вы были бы в тупике. Всем же ясно. Вам просто повезло, что оказалось всего минус 8. Что с народом произошло бы? Все бы болели, пневмония у всех была бы.

Конечно, межведкомиссия установит причины, но замминистра говорит, что такого не ожидали. Это стратегический объект, и такое просто не должно было случиться! Надо же проверять всё. Кто ответит за то, что там пострадали люди? За ущерб? Кто-то должен ответить. И в первую очередь это должен быть министр, ответственный за ОЗП. Вы виноваты, должны были следить и предвидеть», — заявил Мураталиев, обращаясь к замминистра Таалайбеку Байгазиеву.

Чиновник ответил, что руководители среднего, нижнего звена понесут ответственность в зависимости от своих функциональных обязанностей.

Интересно, почему только нижнее и среднее звено? А высшие руководители тогда что, просто крестиком вышивают?

ВЕРДИКТ ПОЖАРНЫХ

Пожарная лаборатория МЧС предварительно определила очаг взрыва на ТЭЦ. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил замминистра ЧС Урматбек Шамырканов.

По его словам, сила взрыва на ТЭЦ была такой, что обломки отлетели более чем на 100 метров, а крыша площадью 650 кв. м уничтожена.

В ходе оперативных мероприятий пожарная лаборатория установила, что взрыв произошёл в мельнице, где измельчают уголь. Эта мельница располагалась рядом с котлом № 14.

Он заявил, что все котлы целы (аж от сердца отлегло!), так как сработал защитный механизм. Пострадали газотрубы, система водоснабжения, элеваторные ленты, а также другие элементы системы ТЭЦ (о людях забыл упомянуть!). В целом площадь разрушения — около 15 тыс. кв. м. В настоящее время восстановлено около 4 тыс. кв. м.

Председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров провёл заседание оперативного штаба по ликвидации последствий аварии. В ходе аппаратного совещания в администрации Президента он отметил, что специалисты изучат варианты частичной модернизации, модернизации всей системы ТЭЦ либо полного обновления объекта. Кроме того, по его словам, необходимо модернизировать котельные в регионах.

На заседании сообщили, что ситуация на ТЭЦ стабильная, оборудование функционирует в штатном режиме. В настоящее время работают девять котлоагрегатов и четыре турбогенератора, температура воды составляет около 60-65 градусов.

По информации Министерства энергетики, в Бишкек прибыли специалисты из России, которые совместно с нашими специалистами обсуждают вопросы реконструкции, ремонтных работ на ТЭЦ, возможности перспективного проектирования объекта.

Глава Кабмина подчеркнул о необходимости ускорения и усиления ремонтных работ:

«Нельзя допускать повторения подобных ситуаций. Государственная комиссия изучит возможные причины происшедшего. Вместе с тем необходимо предусмотреть и установить в помещениях соответствующие датчики контроля, которые будут отслеживать и оповещать в случае необходимости».

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Садыр Жапаров подписал Закон «О ратификации соглашения о финансировании между КР и Международной ассоциацией развития», принятый Жогорку Кенешем 27 декабря прошлого года.

Это соглашение позволит привлечь кредитные средства Международной ассоциации развития ($6,9 млн) в качестве дополнительного финансирования проекта по улучшению теплоснабжения и для покрытия недостающих средств в реконструкции магистральной сети «Восток» пускового комплекса IV протяжённостью 745 м на улице 7 Апреля в Бишкеке.

Кредитные средства выделяются под 0% годовых на 50 лет, включая льготный период — 10 лет.

В администрации Президента уточнили: в связи с тем, что привлекаемые средства будут в установленном порядке рекредитованы филиалу ОАО «Электрические станции» «Бишкектеплосеть», реализация соглашения не приведёт к дополнительным финансовым затратам из республиканского бюджета.

При этом возврат денежных средств предполагается осуществлять за счёт затрат, включённых в тариф на тепловую энергию по статье «Обязательства по обслуживанию долга», в том числе за счёт сокращения потерь тепловой энергии посредством частичного обновления сетей и внедрения современных приборов учёта тепловой энергии.

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Александр КИРЬЯНКО,

Геннадий КУЗЬМИН.

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