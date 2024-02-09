Уроки Байсалова

Обещание снабдить всех учителей ноутбуками и перевести средние общеобразовательные школы на 12-летнее обучение озвучил заместитель главы Кабинета министров Эдиль Байсалов, выступив на итоговой коллегии в Таласской области. Перспективы радужные, но…



ДЮЖИНА ДЛЯ ШКОЛЯРА

Вообще речь Эдиля Жолдубаевича произвела впечатление на присутствовавших, в ней содержалось достаточно многообещающих заявлений, и некоторые даже внушали определённый оптимизм.

Остановимся на одном моменте — переход на 12-летнее образование (текст выступления заместителя Кабинета министров приводится дословно без корректировки, с учётом перевода):

«Мы говорим о нулевом классе, о детском саде. Мы предлагаем начинать раньше, так, как в других странах, как вы видите сами. Китайцы с трёхлетнего возраста изучают свои иероглифы. О других народах говорить не буду. Мы в связи с этим предлагаем начинать не с семи, а раньше. Сделаем вместо нулевого класса первый класс и предлагаем сделать 12 классов. Почему? Потому, что во многих странах мира есть 12-летнее образование. Хотел бы тут сказать, наверное, это несемейный секрет, но на протяжении нескольких лет наши аттестаты зарубежные университеты, в которые напрямую поступают после школы, не признают. В этом году с этим столкнулась дочь Акылбека Усенбековича. Она оканчивает 11 класс, стала отправлять документы, ей сказали «нет», что нужно ещё год учиться на подготовительных курсах. Ей отказали, сказав, что не признают кыргызский аттестат, что у нас не 12-летнее образование».

То есть, если верить его словам, школы должны переходить на 12-летнее обучение только потому, что так принято в других странах? В таком случае, а как же Государственные стандарты школьного образования? Они, к слову, утверждены постановлением правительства №403 ещё 21 июня 2014 года.

Никто не спорит, что периодически они должны корректироваться, но, наверное, всё же с учётом национальных интересов, а не потому что, «как у других» или кому-то не нравится.

Над документом трудились специалисты таких компетентных ведомств, как Министерство образования и науки и Академия образования.

Кстати, эти структуры по поводу дополнительного школьного года пока никаких более-менее убедительных аргументов не приводили. Во всяком случае, широкой общественности об этом неизвестно. Возможно, о них в курсе Эдиль Жолдубаевич.

Что касается дочери уважаемого главы Кабинета министров Акылбека Жапарова, о которой упомянул Эдиль Байсалов, то, как стало известно «СК», девочка успешно учится в одной из школ Бишкека, слывёт патриоткой Кыргызстана и с успехом может поступить в один из отечественных университетов. Или у кого-то есть сомнения в качестве обучения в них? Тем более что дипломы, которые выдаются по окончании местных вузов, как уверяют их ректоры, признаются во всём мире. В отличие от школьных аттестатов.

По поводу дополнительного года в школе уже говорилось, и не раз. Напомним, пилотный проект пытались запустить в 2022 году. Тогда многие практикующие педагоги, детские психологи и родители высказались против такой перспективы. Однако об этом Эдиль Байсалов на коллегии в Таласе не сказал.

— Большинство школ у нас построены в советское время, и при их возведении учитывались санитарные и педагогические нормы, — пояснила «СК» педагог с 50-летним стажем Анна Собко. — Например, количество детей в классах не должно было превышать 25 человек. Так как именно это количество учеников будет на достаточном уровне охвачено вниманием педагога. Дети без психологической перегрузки могли бы усваивать объяснения преподавателя и тему урока. Над школьной программой работали доктора педагогических наук Антон Макаренко, Элле Моносзон, Василий Сухомлинский. В советскую педагогику взяли самое лучшее, потому как понимали, насколько важна образованная нация. Высчитывалось время урока, перемены маленькая, большая. Учитывалось учительское время. То есть сколько необходимо педагогу для отдыха и подготовки к следующему занятию. Именно соблюдение этих норм сказывалось на уровне знаний.

Особое внимание уделялось подготовке домашнего задания — не более двух часов. У детей должно оставаться время на занятия в кружках и секциях, общение со сверстниками и помощь по дому. У меня в классе даже были специальные дневники, где родители записывали, что дети делали дома. Занятия в школе велись максимум в две смены. То есть с 8 утра до часу дня, и вторая смена с двух до семи вечера. Словом, за десять лет удавалось выучить то, что сегодня едва удаётся за 11.

Что мы имеем сейчас? Первая смена ещё не ушла, но уже начинаются занятия у второй. Есть ещё один, на мой взгляд, очень важный момент — усидчивость ребёнка. Этому надо учить. Поверьте мне, в шестилетнем возрасте её ещё нет. Концентрировать внимание как раз помогают в игровой форме в подготовительной группе детского сада. Для этого у воспитателей есть специальная программа. Могу себе представить, какой коллапс случится, если введут 12-летнее обучение. Кому и зачем это надо? Только потому, что так принято в других странах? Но это смешно. У нас функционировала отличная советская система образования, которая, кстати, сегодня успешно применяется за рубежом.

Опрос родителей также показал, что большинство против ещё одного года в школе. По их мнению, в этом нет никакого смысла.

— Я очень сомневаюсь, что 12-летнее обучение даст детям больше знаний, — считает мама пятиклассника Альфия Гарифулина. — В учебниках такие задания, что я порой удивляюсь и сомневаюсь в компетентности их авторов. Да и сама школа давно утратила воспитательные функции, а стала лишь заведением, предоставляющим образовательные услуги. Если уж проводить реформу в образовании, прежде всего нужно сделать престижной профессию учителя и финансировать эту сферу не по остаточному принципу. Но когда у нас мнение людей учитывалось?

Кстати, говоря о 12-летнем образовании, вице-премьер как-то обошёл вниманием вопрос: а кто будет учить детей ещё один год, если проблемы с педагогами есть уже сейчас?

Напомним, 3 октября 2023 года на заседании комитета Жогорку Кенеша по социальной политике министр образования и науки Догдуркул Кендирбаева сообщила, что в школах страны не хватает 840 учителей, и в основном точных наук. В сёлах дефицит преподавателей химии, физики, английского и русского языков. И это пока в школах учатся 11 лет.

НЕ ПРИМЕР ДЛЯ ПОДРАЖАНИЯ

Теперь о сравнении. Уважаемый Эдиль Жолдубаевич привёл пример Китая, где дети с шестилетнего возраста «пишут свои иероглифы». Вот тут к месту будут некоторые пояснения. На сферу образования и здравоохранения в этой стране выделяется треть государственного бюджета. Мы пока такие траты себе позволить не можем. Хотя справедливости ради стоит отметить, что за последние три года ситуация со школьным образованием изменилась в лучшую сторону.

И опять возвращаемся к Китаю. Согласно исследованию, проведённому некоммерческой организацией Varkey GEMS Foundation, КНР занимает лидирующее место в мире по поддержке и подготовке учителей. Эту профессию жители Поднебесной называют «святой». На оснащение и ремонт школ ежегодно тратятся несколько миллиардов юаней. Значительные суммы из казны уходят на повышение профессионального уровня педагогов. Особенно если они работают в сельской местности.

Увы, наши учителя пока не могут рассчитывать даже на малую часть китайских педагогических благ. Если всё же 12-летнее обучение введут, то не исключено, что преподаватели попросту уйдут из школы. Знает ли об этом Эдиль Жолдубаевич? Во всяком случае, в его таласской речи на этот счёт не было ни слова.

НЕ В НОУТЕ СЧАСТЬЕ

Озвучил на коллегии в Таласе замглавы Кабмина и ещё одну чудесную новость. По его словам, всех учителей страны до июня 2024 года обеспечат ноутбуками.

«Мы побывали в Китае, где ознакомились с деятельностью компании по производству ноутбуков. Мы постараемся напрямую закупить оттуда. Каждый педагог по 1-2 часа в день должен будет уделять время работе с ноутбуком в целях саморазвития и обучения. Кроме того, раз в пять лет педагоги будут проходить повышение квалификации. Мы поэтому и отстали по сфере образования. Есть план на ближайшие пять лет», — сообщил он и констатировал: «Учитель должен быть умнее ученика. Это требование».

Финал выступления был особенно ярким: «Даст бог, в течение пяти лет ноутбуки также будут у каждого школьника, в сфере образования произойдёт много изменений».

Бог даст ноутбуки или Китай — вопрос не принципиальный, но перспектива очень обнадёживающая. Вот только есть сомнения, что наличие гаджета сможет решить проблемы получения знаний юными кыргызстанцами. Хотя и утверждать обратное, наверное, тоже не следует.

А пока ноутбуки только в проекте, расскажем немного Эдилю Жолдубаевичу, как обстоят дела с обычными школьными учебниками. Наверняка он в курсе об их нехватке. Также есть досадные казусы с их выпуском. Напомним, серьёзный скандал был около трёх лет назад, когда в линейке книг для 5 и 6 классов нашли как орфографические и стилистические ошибки, так и фактологические. Финансировал тот проект Всемирный банк. Только после того случая создали специальное ведомство, которое теперь отвечает за качество учебного материала.

Кроме дефицита учебников крайне мало их авторов. Как решаются эти проблемы? Ведь в Таласе они тоже есть. Почему заместитель Кабмина не рассказал об этом? Забыл, не знал или не захотел?

Любовь БОРИСЕНКО.

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