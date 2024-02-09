Основоположник науки о культуре и музыкальном искусстве в Кыргызстане

Чынар Уметалиева — известный в республике музыковед-теоретик, искусствовед, доктор культурологии. Впервые в истории кыргызской музыкальной культуры она поступила в Московскую государственную дважды ордена Ленина консерваторию им. П. Чайковского на композиторско-теоретический факультет, по специальности «музыковедение». Это был самый трудный, объёмный по масштабам специальных дисциплин факультет в консерватории.



Успешно окончив вуз, она защитила дипломную работу на отлично, став первым дипломированным в Кыргызстане и единственным доктором культурологии в Центральной Азии, а это достаточно молодая наука на постсоветском пространстве, наука о теории и истории мировой культуры.

Родилась Чынар в семье выдающегося кыргызского акына, народного писателя Кыргызстана, лауреата государственной премии им. Токтогула, выдающегося общественного деятеля, ветерана Великой Отечественной войны Темиркула Уметалиева. С детства она жила в атмосфере литературы, поэзии, искусства, живописи и музыки. Темиркул ата окружал её огромной отеческой любовью и заботой. Он посвятил ей свои стихи, поэму и книгу «Тай-Тай, Чынартай!».

Темиркул ата обладал огромным авторитетом в республике, его всегда приглашали на разные мероприятия в городе и другие регионы республики. Он и Зуура апа всегда брали маленькую Чынар с собой. В детстве малышка находилась среди важных людей: партийных чиновников, учёных, общественных деятелей, известных художников и артистов. Чынар росла трудолюбивым, старательным и очень любознательным ребёнком. С малых лет проявились её интеллектуальные способности, она училась в одной из лучших школ города Фрунзе — СШ №6 на бульваре Дзержинского и одновременно в музыкальной школе им. П. Шубина.

Темиркул ата очень гордился ею, говоря: «Моя маленькая Чынар учится в двух школах на отлично».

В 8 лет она поступила в музыкальную школу им. П. Шубина, в класс заслуженного деятеля искусств Киргизской ССР Светланы Богомольной (фортепиано). Чынар показала себя способной ученицей и готовилась к карьере пианистки. В 1973 году она поступает в Кыргызское государственное музыкально-хореографическое училище им. М. Куренкеева по специальности «спец. фортепиано». Со временем перешла на музыкально-теоретическое отделение училища. Первым преподавателем по теории музыки был Андрей Кузнецов (сольфеджио, гармония, теория музыки) — заслуженный деятель искусств Кыргызстана.

В 1977 году она окончила училище с красным дипломом. В том же году Чынар Уметалиева поступает в Московскую государственную консерваторию им. П.И. Чайковского на теоретико-композиторский факультет. Сдаёт 9 вступительных экзаменов! Её болельщиками стали Кулуйпа Кондучалова, Асанхан Джумахматов, Мукаш Абдраев, Чингиз Айтматов и, конечно, Темиркул ата и Зуура апа, а также папа Топчубек Баялиев и мама Джамал Уметалиева.

Учёба в Московской консерватории оказалась для Чынар большим испытанием стойкости, трудоспособности и самоорганизации, а также сыграла решающую роль в формировании её профессиональных навыков. Она занималась у выдающихся советских учёных-музыковедов, профессоров Московской государственной консерватории: Т. Цытович — профессор, кафедра «Истории зарубежной музыки», музыка Австрии и Германии XVIII-XIX вв.; Е. Царёва — доктор искусствоведения, заслуженный деятель искусств России, профессор; общие курсы истории зарубежной музыки, «Немецкий романтизм» (Шуберт, Шуман, Шопен, Брамс); С. Григорьев — профессор, автор учебника «Теоретический курс гармонии» (гармония); Т. Мюллер — профессор, декан теоретико-композиторского факультета Московской консерватории (сольфеджио); А. Агажанов — профессор, преподаватель музыкально-теоретических дисциплин (сольфеджио); А. Розанов — профессор, пианист, кандидат наук по музыковедению (фортепиано); И. Барсова — профессор, доктор искусствоведения, заслуженный деятель искусств РФ (чтение симфонических партитур на кафедре инструментовки); Ю. Холопов — профессор, доктор искусствоведения (очерки современной гармонии); Е. Назайкинский — профессор, доктор искусствоведения — психология музыкального восприятия (анализ музыкальных форм); Н. Николаева — профессор, учёный и педагог, научные интересы концентрировались на проблемах симфонизма, художественного метода и стиля. Кафедра истории западно-европейской музыки классико-романтического периода: от Бетховена до А. Брукнера (история зарубежной музыки); К. Хачатурян — профессор, заслуженный деятель искусств РСФСР (инструментовка); В. Протопопов — профессор, доктор искусствоведения, автор множества исследований по вопросам истории и теории музыки, в том числе «Истории полифонии в её важнейших явлениях» (полифония: строгий и свободный стили; полифонический анализ); М. Скребкова-Филатова — профессор, заслуженный деятель искусств РФ, доктор искусствоведения, композитор, музыковед (анализ музыкальных форм); Е. Долинская — профессор, доктор искусствоведения, заслуженный деятель искусств РФ (музыка ХХ века; советская музыка) и многие другие.

В 1981 — 1982 гг. Чынар Уметалиева-Баялиева сдаёт все государственные экзамены на отлично (советская музыка: научное исследование «Шостакович. Поздний стиль». Руководитель — профессор Е. Долинская; фортепиано — профессор А. Розанов, программа: Бах, Бетховен, Скарлатти, Рахманинов, Шостакович, Дж. Энеску — ансамбль: дуэт фортепиано и флейты Presto. Сantabile; английский язык — доцент О. Маслова — кафедра иностранных языков). Она приступает к написанию дипломной работы и выбирает кыргызскую тематику. Руководителем дипломной работы Чынар Уметалиевой становится профессор Юлия Андреевна Розанова (специалист по творчеству П. Чайковского — «Симфонические принципы балетов Чайковского» — кафедра русской музыки, тогда кафедра истории музыки народов СССР).

Тема дипломной работы — «Балет-оратория К. Молдобасанова «Материнское поле» (к вопросу о синтезе жанров)». Это получилось масштабное исследование с анализом музыкальной драматургии (принципы сквозного развития, характеристика образов, тематизм, народные истоки), особенностей жанра балета-оратории «Материнское поле» (драматургические функции хора в балете, драматургические функции драматического чтения, хореография и сценография спектакля «Материнское поле»), литературного источника и сценарного плана балета-оратории. Работа также богато проиллюстрирована и снабжена нотными примерами. Дипломную работу Чынар Уметалиева защитила на отлично, чем вызвала у профессуры Московской консерватории большой интерес.

Осенью 1982 года она поступает в очную аспирантуру Академии Наук Киргизской ССР Института философии и права (сектор эстетики и искусствоведения), в 1983 году сдаёт два экзамена кандидатского минимума по философии (отлично) и английскому языку (отлично). Тема её будущей кандидатской диссертации по музыковедению определяется как «Кыргызская симфоническая музыка. История и современность».

Руководителем Чынар утвердили профессора Московской консерватории Юлию Андреевну Розанову.

Однако в 1983 году в жизни Чынар Уметалиевой происходят большие изменения: она знакомится с прекрасным человеком и выходит за него замуж. Это Эмиль Даирович Асанов — сын Героя Советского Союза, генерала Даира Асановича Асанова. Линия её жизни кардинально меняет свой обычный ход течения. Человек, с которым она начала строить жизнь, — талантливый инженер, эрудит с широким кругозором энциклопедических знаний. Несмотря на его техническое образование, он обладает недюжинными музыкальными способностями, что и послужило сближению Чынар с ним. Сейчас Эмиль Даирович Асанов — единственный практикующий в Кыргызстане специалист по компьютерной лингвистике, автор уникального программного продукта «Тамга-КИТ» для применения кыргызского языка в компьютерной сфере.

Его разработки широко используются в государственных и образовательных учреждениях в масштабах республики. Им написано немало книг и публикаций по теме «Компьютеризация кыргызского языка», а также созданы кыргызско-русские и русско-кыргызские словари (свыше 55 000 слов).

В 1989 году Чынар по конкурсу приняли на должность младшего сотрудника Отдела искусствоведения Института языка и литературы АН Киргизской ССР, где она проработала до конца 1990 года. Затем она прервала свою трудовую деятельность, так как стала мамой троих сыновей.

В 1980-е годы Чынар активно публикуется по проблемам искусствоведения и музыковедения в местных журналах: «От литературного первоисточника к синтезу искусств» («Литературный Кыргызстан», №4, 1983 г.); «Материнское поле» на балетной сцене» («Кыргызстан маданияты», 15 июль 1982 ж.) и другие статьи. Большое внимание автор уделяет симфоническому жанру в республике: «Становление симфонического жанра в кыргызской музыке» (журнал «Ала-Тоо», №11, 1984 г.); «Симфонизм в кыргызской музыке» («Кыргызстан маданияты», №8, 1988 г.) и другие. За активное участие в жизни журнала «Кыргызстан маданияты» (печатный орган Союза писателей и Министерства культуры Киргизской ССР) Чынар в 1987 году завоёвывает первое место в конкурсе и награждается Почётной грамотой.

После окончания Московской консерватории в 1982 году состоялась встреча Чынар Уметалиевой с председателем правления Союза композиторов Киргизской ССР Калыем Молдобасановым, который высоко оценил её дипломную работу по исследованию балета-оратории «Материнское поле». К. Молдобасанов рекомендовал Чынар в члены Союза композиторов СССР. Чынар Уметалиева — член Союза композиторов СССР с 1991 года.

В 2001-2003 годы Чынар Уметалиева осваивает культурологию, базовую гуманитарную междисциплинарную дисциплину, изучающую наиболее общие закономерности развития культуры как системы.

В 2003 году Чынар начала работать в Кыргызском государственном техническом университете им. И. Раззакова старшим преподавателем по культурологии на кафедре «Философия и социальные науки». Помимо преподавательской деятельности она активно участвовала в международных научно-технических симпозиумах: «Гуманитарные науки» (участие в научных конференциях с докладами: «Фольклор в современной музыке», 2004 г., «К истории зарождения симфонического жанра в Кыргызстане», 2004 г.;

«Диалог культур, диалог цивилизаций», 2006 г.), а также вела музыкально-просветительскую деятельность среди студентов и преподавателей университета как руководитель клуба любителей классической музыки «Классика.» Её студенты ежегодно участвовали в научных студенческих конференциях и удостаивались первых мест. В КГТУ им. И. Раззакова Чынар Уметалиева опубликовала 8 научных статей, большая часть из них посвящена проблемам культуры и образования: «Повышение качества преподавания социогуманитарных наук в техническом вузе (проблемы вузовской педагогики и пути их решения)», «Массовая и элитарная культура», «История мировой и отечественной культуры», «Культурология» и другие труды.

Её книга «Этногенез кыргызов: музыковедческий аспект. Историко-культурологическое исследование», вышедшая в 2008 году, вызвала к себе горячий интерес научной общественности. Чынар Уметалиева выступила с докладами по данной проблеме в ряде вузов страны: АУЦА, КГУ им. И. Арабаева, Кыргызско-турецком университете «Манас». Материалы монографии использованы в докторских диссертациях по философии, истории, кандидатских диссертациях по культурологии, философии, истории. Книга получила признание и восторженный отклик в России (Москва, Свердловск, Якутск, Кемерово), а также нашла своих читателей в странах мира: Китае, Монголии, Корее, Японии, США, Болгарии, Франции, Италии, Норвегии. В научном мире Кыргызстана эта монография имеет высокий индекс цитируемости.

В 2008 — 2009 гг. проходила апробация результатов её исследований в области происхождения кыргызского этноса через его музыкальную систему. Эти результаты получили отражение в научно-публицистическом фильме «Салт-санат», который с успехом транслировался на Пятом канале в 2008 году и на Первом государственном канале в 2009 году. Совместно со студией «Мен кыргызмын» в эфир вышло две передачи с кратким изложением результатов исследований по теме диссертации Чынар Уметалиевой на государственном радиоканале.

Защитив кандидатскую диссертацию по теме «Культурологический подход к проблеме изучения этногенеза кыргызов» в 2010 г., она стала первым в Кыргызстане дипломированным кандидатом наук по культурологи по специальности теория и история культуры. А в сентябре 2017 г. состоялась защита её докторской диссертации на тему «Истоки и эволюция речевого языка и музыки: культурологический анализ». Чынар стала первым не только в Кыргызстане, но и во всей Центральной Азии и Казахстане дипломированным доктором наук по культурологии.

За годы работы в Национальной академии наук Кыргызской Республики, Институте философии и политико-правовых исследований, сначала в отделе «Духовная культура» ведущим научным сотрудником, затем с 2019 г. завотделом «Культурология и искусствоведение» Института философии и социально-политических исследований НАН КР, её отдел выпустил более 10 кандидатов наук по культурологии, несколько кандидатов наук по искусствоведению. Она автор четырёх монографий и более 110 научных и публицистических статей.

Быть потомками великих людей — это огромная ответственность и напряжённый труд в течение всей жизни.

У нашей героини есть большие результаты в профессиональной деятельности и личной жизни, но есть и планы на будущее!

Анара НАЗАРБЕКОВА.

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