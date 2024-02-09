Аперкоты Айбека Абдымомунова

Нынешний год — олимпийский. Все лучшие атлеты мира стремятся стать участниками главных спортивных Игр современности. Смогут ли кыргызстанцы достойно выступить в Париже — 2024? Сколько их будет? Какую помощь оказывает государство сборникам? На эти и многие другие вопросы корреспонденту «Слова Кыргызстана» ответил директор Департамента спорта и физической культуры при Министерстве культуры, информации, спорта и молодёжной политики, мастер спорта международного класса по боксу Айбек Абдымомунов.

— Айбек — вы участник ОИ в Афинах 2004 года, победитель первенства планеты среди молодёжи. Где труднее выступать: на Олимпиаде или чемпионатах мира?

— Накал спортивной борьбы на Играх — запредельный, атмосфера среди участников состязаний и болельщиков — потрясающая. У меня складывалось такое ощущение, что я попал на другую планету, в какое-то особое жизненное пространство. А насчёт накала спортивной борьбы скажу так: «В наше время лёгких, проходных турниров не бывает. Сейчас уже редко встретишь откровенно слабого соперника. Это касается не только бокса, но и других дисциплин. Индустрия рекордов развивается стремительно, молниеносно. Сегодня ты в своём виде спорта лидер, а завтра аутсайдер.

— Вы анализировали своё не очень удачное выступление в Греции?

— Конечно. Тяжеловато в один год стать обладателем золотой медали на первенстве мира среди молодёжи, успешно выступить на чемпионате Азии, а потом ещё и на Олимпийских играх. Нагрузки были запредельные.

— С детства мечтали стать чемпионом мира, или это стремление пришло позже, в юношеском возрасте?

— Мечтал стать чемпионом мира и по боксу, и по борьбе (смеётся). Да, я в седьмом классе пришёл в секцию бокса, к одному из лучших тренеров республики Бейшену Сабатарову. Он плодотворно трудится уже 30 лет в родном для меня Караколе.

Дела складывались неплохо, но под влиянием друзей неожиданно для наставника и для самого себя переметнулся в секцию борьбы. Через год даже стал победителем городского первенства по новой для меня дисциплине. Но однажды на состязания по борьбе пришёл Бейшен Сабатаров и вернул меня из борьбы в бокс. Агай умеет найти такие слова, что сразу признаёшь его правоту. После этого никаких побегов из секции в секцию не совершал. Под руководством моего тренера упрямо шёл к цели.

— Нереализованные цели и задачи оставили горький осадок?

— В каждом бою сражался изо всех сил, было огромное стремление побеждать в каждом поединке. Моя совесть перед болельщиками и собой чиста.

— Возникало ли желание после завершения спортивной карьеры стать тренером и воспитать чемпионов мира?

— Я работал и с детьми, и во взрослой сборной. Вместе с уже покойным тренером Адылканом Бекболотовым в национальной дружине воспитали нескольких чемпионов Азии. До сих пор безумно жалко рано ушедшего из жизни моего старшего товарища. Вместе с ним мы бы могли достичь многого. Кроме того, я работал с детьми в Караколе и в Бишкеке. Тренировал способных мальчишек, которые потом добивались различных успехов на республиканских и международных состязаниях. А уже позже перешёл на административную работу. Хотелось, как говорится, своими руками сделать что-то реальное для развития всего кыргызстанского бокса.

— С чего начали свою деятельность на посту директора Департамента спорта?

— Не счёл нужным ломать структуру нашей индустрии рекордов. Зачем? Она и так работает. Сосредоточился на вопросах подготовки сборных к отборочным предолимпийским состязаниям. Встречался с руководителями всех спортивных федераций, совместно мы разрабатывали планы подготовки к отборочным соревнованиям.

Здесь необходимо отметить огромную поддержку Президента страны Садыра Жапарова, вице-премьер-министра, председателя ГКНБ Камчыбека Ташиева, председателя правительства Акылбека Жапарова.

Судите сами. Если в прошлом году бюджет департамента составлял один миллиард 700 миллионов сомов, то в нынешнем — один миллиард 900 миллионов. Причём деньги поступают по заявкам федераций и главных тренеров сборных точно в срок, без задержек. Раньше, как мне было известно, финансирование для спортсменов открывалось не раньше марта-апреля. Наставники национальных дружин были вынуждены в первые месяцы нового года занимать деньги у знакомых, закладывать в ломбард собственные квартиры, для того чтобы поехать с командой на учебно-тренировочные сборы или отборочные предолимпийские турниры.

Сейчас об этом уже никто и не вспоминает. Кроме того, у ребят появились стимулы для успешного выступления на крупных международных турнирах. Скажу объективно, без всякого подхалимства: здорово, когда руководители страны понимают значение спорта в жизни общества и делают всё возможное для его развития.

— Действительно, с такой поддержкой смело можно рассчитывать на успешное выступление наших ребят на Олимпиаде в Париже. Сколько медалей планируется завоевать на Играх?

— Нет у нас таких планов и быть не может. Спорт — штука непредсказуемая. Бывает, что лидер команды ошибётся, а «тёмная лошадка», наоборот, выступит успешно. Повторюсь, планы по эффективной подготовке к Играм есть, а сколько медалей удастся завоевать, один Всевышний знает.

— И даже о родных для вас боксёрах ничего конкретного не скажете?

— Они такие же спортсмены, как и все остальные. Как болельщик, правда, хочу отметить молодого боксёра Мунарбека Сейитбек уулу, который совсем недавно завоевал золотую медаль на представительном турнире в Испании. Талантливый, многообещающий парень. Там же, в Испании, Омурбек Бекжигит уулу стал серебряным призёром, а Сагын Сатыбалды уулу — бронзовым. Значит, в кыргызском боксе не перевелись таланты, на смену нам пришли одарённые ребята. Приятно.

— Теперь позвольте задать не очень приятный вопрос. Некоторые наши федерации, согласитесь, работают не очень эффективно. То есть ограничиваются проведением республиканских соревнований, а на международных турнирах их спортсмены, мягко говоря, выступают не очень уверенно. Можно, конечно, перечислить эти спортивные объединения, но ими, как правило, руководят люди, болезненно воспринимающие критику. Будут после публикации статьи обижаться, скандалить. Какие у департамента отношения с федерациями, помогаете ли вы им?

— Мы не имеем права полностью взвалить на себя их финансовые вопросы. Департамент — госструктура, они — общественники. Олимпийская хартия запрещает государственным органам вмешиваться в дела федераций.

Но ответственно заявляю: мы помогаем спортивным объединениям с проведением национальных чемпионатов, заботимся о детских спортивных школах, поддерживаем сборные практически по всем видам спорта с проведением учебно-тренировочных сборов, с выездами на международные соревнования. Делаем для них немало, но многие вопросы они должны решать самостоятельно. Нужно только не спать, а настоятельно просить поддержки у международных федераций, Международного олимпийского комитета, спонсоров. Как говорится, стучите, и вам откроют. Это мировая спортивная практика. Тренеры, спортсмены должны думать, кого необходимо выбирать на пост президента их федерации. Бездельники, свадебные генералы спорту не нужны.

— Как идут дела со строительством новых спортивных объектов?

— Здесь ещё очень много проблем, но ситуация постепенно меняется к лучшему. Расскажу подробнее. К большому сожалению, крупные состязания во Дворце спорта нам уже не разрешают проводить. Этот храм спорта сегодня не соответствует никаким международным стандартам. Поэтому лицензионный предолимпийский турнир по спортивной борьбе, который запланирован весной в Бишкеке, пройдёт на Городском катке, расположенном вблизи микрорайона Тунгуч. Больше вместительных современных спортивных арен в нашей столице пока нет.

Но вот именно — пока. Под руководством Президента, правительства в стране развернулась большая работа по строительству спортсооружений.

В частности, уже действует зал женской борьбы. В нём наши красавицы проводят турниры, готовятся к международным соревнованиям. Есть также конкретные планы по возведению зала для сборных по вольной мужской и греко-римской борьбе. Завершена реконструкция спортивного манежа в Академии физической культуры. Сейчас он удобен для проведения соревнований по лёгкой атлетике и футзалу.

В скором времени начнётся строительство стадиона в Республиканском училище олимпийского резерва.

На возведение спортивных объектов в регионах будет выделено 30 миллионов сомов, поможем областям и с инвентарём.

В Джалал-Абаде на базе профессионально-технического лицея №1 планируется создание региональной школы олимпийского резерва, по сути — ещё одного спортинтерната. Думаем над созданием тренировочных комплексов на Иссык-Куле.

Президент Кыргызстана несколько лет назад заложил капсулу под строительство футбольного стадиона в южной части Бишкека. Убеждён, этот объект будет введён в эксплуатацию.

Разработана документация по реконструкции Малой арены стадиона имени Долена Омурзакова (бывший стадион «Спартак»). Она будет под крышей.

— А что будет с большой ареной нашего старенького «Спартака»? Говорят, ему грозит снос.

— Кто так говорит? Неправда. Наоборот, Департамент спорта вместе с Федерацией лёгкой атлетики Кыргызстана написали письмо в Международную федерацию по этому виду спорта с просьбой выделить средства на укладку новой легкоатлетической дорожки. Действующая пришла в негодность. Она ведь была уложена ещё в 1999 году. Уверен, ответ получим положительный.

Преобразится и столичный стадион «Эмгек резерви». С помощью столичной мэрии там намечается реконструкция игрового поля и трибун, строительство трибун. На «Эмгек резерви» будет базироваться бишкеский футбольный клуб «Алга».

— Планируется ли возведение новых бассейнов или хотя бы реконструкция старых?

— Здесь мне вам ответить нечего. К сожалению, в бюджете не хватает средств на приведение в порядок действующих бассейнов, и тем более — строительство новых.

— Один из ваших предшественников несколько лет назад назвал поразительную цифру: в Кыргызстане, по его словам, любительским спортом и физкультурой занимается 25 процентов населения. Насколько достоверны эти данные?

— Никогда не критиковал работу людей, занимавших пост директора Департамента спорта. В любом случае они старались развивать индустрию рекордов и оздоровительное движение в стране. Но цифра, которую вы назвали, конечно, преувеличена. Нам ещё только предстоит достичь этого рубежа. Мы не сидим без дела, не составляем липовые отчёты о проделанной в этом плане работе, а действуем.

К примеру, проводим республиканские соревнования под названием «Школьная лига». В них на начальных этапах принимают участие команды 2,5 тысячи школ Кыргызстана. Причём, заметьте, соревнования проводятся в основном по игровым дисциплинам. Это укрепляет не только здоровье молодёжи, но и дружбу между юными спортсменами.

В другом масштабном мероприятии под названием «Я — чемпион» за победу сражаются воспитанники детских спортивных школ. В прошлом году победителями состязаний стали дружины Нарынской области. Мы им выделили денежный приз в размере 10 миллионов сомов. На эти деньги нарынчане отремонтировали свои спортобъекты, теперь ищут спонсоров для возведения новых комплексов. Мы, конечно, окажем им дополнительную поддержку.

Будем помогать восстанавливать стадионы и спортзалы всем другим регионам.

Планируется также проведение спартакиад среди сотрудников айыл окмоту, силовых структур. В этих турнирах примут участие представители всех возрастных групп. Есть идея проводить в Бишкеке не полумарафон, а марафон. Но каждый участник этого забега может выбирать себе дистанцию по силам — от 5 километров до 42. Это будет действительно массовое соревнование. Намерены также проводить марафоны во всех регионах страны.

Если мы реализуем все эти планы, то тогда с уверенностью можно будет говорить об успешной реализации государственной программы «Здоровая нация — процветающая страна». А пока нужно работать. Упорно и честно.

Вячеслав АНИКИН.

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