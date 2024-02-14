Кыргызстан — ОАЭ: интерес к совместным проектам

Президент Садыр Жапаров на полях Всемирного правительственного саммита в Дубае (Объединённые Арабские Эмираты) встретился с генеральным директором Фонда развития Абу-Даби Мухаммадом Саифом Аль Сувэйди.

Состоялся обмен мнениями относительно актуальных вопросов дальнейшего углубления сотрудничества по реализации крупных инфраструктурных, инвестиционных и социальных проектов.

Глава государства с удовлетворением отметил последовательность взаимодействия между Кыргызстаном и Фондом развития Абу-Даби и выразил заинтересованность в скорейшем запуске проектов, финансируемых Совместной холдинговой компанией, которая создана по итогам переговоров Президентов двух стран.

В свою очередь Мухаммад Саиф Аль Сувэйди поблагодарил за поддержку деятельности фонда и сообщил о намерении приложить все усилия ради достижения намеченных планов, и добавил, что потенциал взаимовыгодного сотрудничества с Кыргызстаном выходит далеко за рамки достигнутых договорённостей.

В завершение Президент Садыр Жапаров выразил удовлетворение проведённой встречей и предложил расширить двустороннее сотрудничество по вопросам, представляющим взаимный интерес.

Далее Президент Садыр Жапаров провёл переговоры с министром энергетики и инфраструктуры ОАЭ Сухэйлом Аль-Мазруи.

Обсуждены вопросы дальнейшего расширения двустороннего сотрудничества, укрепления дипломатических, торгово-экономических связей, реализации совместных инфраструктурных и энергетических проектов. Касаясь вопросов реализации ранее достигнутых договорённостей, глава государства сообщил, что придаёт важное значение строительству солнечной электростанции компанией Masdar, и подчеркнул, что Кыргызстан своевременно выполнит свои обязательства в рамках указанного проекта. Президент также напомнил, что пригласил Президента ОАЭ шейха Мухаммада бин Заеда Аль Нахайяна посетить Кыргызстан с официальным визитом. Он выразил уверенность в том, что этот визит придаст импульс дальнейшему укреплению отношений между странами.

В свою очередь министр энергетики и инфраструктуры Сухэйл Аль-Мазруи поблагодарил Садыра Жапарова за принятие приглашения участвовать во Всемирном правительственном саммите и передал слова приветствия от имени Президента ОАЭ шейха Мухаммеда бин Заеда Аль Нахайяна, премьер-министра, правителя Дубая шейха Мохаммеда бин Рашида Аль Мактума, также вице-президента Мансура ибн Заеда Аль Нахайяна. Он с удовлетворением сообщил, что в настоящее время на рассмотрении сторон находится ряд важных документов в рамках сотрудничества двух стран, которые планируется вынести на подписание в ходе ожидаемого визита Президента ОАЭ в Кыргызстан. Кроме того, он отметил, что в ближайшее время планируется открытие Посольства ОАЭ в Бишкеке. Министр энергетики и инфраструктуры Сухэйл Аль-Мазруи также добавил, что в этом году Кыргызстан посетит торговая миссия ОАЭ, в которую войдут представители крупных эмиратских компаний для укрепления торгово-экономических связей.

Напомним, что глава государства по приглашению Президента Объединённых Арабских Эмиратов шейха Мухаммада бин Заеда Аль Нахайяна принимает участие во Всемирном правительственном саммите, на котором выступил с речью.

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