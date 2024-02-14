ТЭЦ ждёт обновление

ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД
СЛОВО
КЫРГЫЗСТАНА
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
СЛОВО
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
Председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров обсудил с энергетиками реконструкцию и модернизацию столичной ТЭЦ.
На совещании в Министерстве энергетики презентовано четыре варианта по улучшению объекта. Отмечено, что энергоблоки ТЭЦ изношены и требуют современных технических решений.
Глава Кабмина отметил, что при модернизации надо обратить внимание на те проекты, которые направлены в том числе на сокращение атмосферных выбросов. Кроме этого, он подчеркнул, что следует учесть децентрализацию системы теплоснабжения Бишкека с учётом строительства локальных теплоэлектростанций и котельных.
В завершение глава Кабмина поручил представить экономические расчёты по каждому отдельному проекту и дал ряд поручений профильным государственным органам.
Дата публикации: 15:58, 14-02-2024
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