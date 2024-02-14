Движемся к общей цели

Заместитель председателя Кабинета министров Эдиль Байсалов участвовал во Всемирном правительственном саммите в Дубае.

Он выступил на круглом столе, посвящённом разработке целей устойчивого развития после 2030 года под условным названием XDG2045.

В своей речи Эдиль Байсалов отметил работу правительства Кыргызстана по Целям, которые интегрированы в планы национального развития до 2026 года. Он напомнил, что успехи нашей республики по реализации ЦУР отмечены в прошлогоднем отчёте ООН, где указано, что Кыргызстан занимает 45-е место среди 166 стран.

Заместитель главы Кабмина также подчеркнул успешное проведение Рамочной конвенции ООН об изменении климата COP28 и приветствовал председательство Азербайджана, получившего право организовать следующее подобное мероприятие осенью в Баку.

В своём обращении к президенту COP29, министру природы Азербайджана Мухтару Бабаеву Эдиль Байсалов напомнил, что ключевым достижением прошлогодней конференции по изменению климата стало включение по инициативе Садыра Жапарова в итоговые документы вопроса о необходимости нового глобального диалога, посвящённого вопросам гор и климата.

Кроме этого, Эдиль Байсалов участвовал в нескольких сессиях, посвящённых улучшению качества государственных услуг, обмену опытом между правительствами, использованию искусственного интеллекта в государственном управлении, образовании, медицине и других секторах.

Заместитель главы Кабмина на одной из сессий рассказал об опыте Кыргызстана в применении инновационного метода правительственных акселераторов, разработанного Объединёнными Арабскими Эмиратами.

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