Адресату доставят

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Министр иностранных дел Жээнбек Кулубаев принял Чрезвычайного и Полномочного Посла США в Кыргызской Республике Лесли Вигери.

На встрече стороны обсудили расширение сотрудничества в сфере взаимной торговли, привлечения инвестиций, а также взаимодействия в сфере редкоземельных металлов.

Также министр Жээнбек Кулубаев передал послу США ответное послание Президента Садыра Жапарова в адрес Государственного секретаря США Э. Блинкена, в котором даны аргументированные ответы о внутриполитической ситуации и демократических процессах в стране.

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