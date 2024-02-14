Адресату доставят

ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД
СЛОВО
КЫРГЫЗСТАНА
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
СЛОВО
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
Министр иностранных дел Жээнбек Кулубаев принял Чрезвычайного и Полномочного Посла США в Кыргызской Республике Лесли Вигери.
На встрече стороны обсудили расширение сотрудничества в сфере взаимной торговли, привлечения инвестиций, а также взаимодействия в сфере редкоземельных металлов.
Также министр Жээнбек Кулубаев передал послу США ответное послание Президента Садыра Жапарова в адрес Государственного секретаря США Э. Блинкена, в котором даны аргументированные ответы о внутриполитической ситуации и демократических процессах в стране.
Дата публикации: 15:57, 14-02-2024
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