Опалённые афганом

35 лет назад завершилась никем не объявленная война в Афганистане, длившаяся около десяти лет. 15 января 1989 года командующий 40-й армии генерал-лейтенант Борис Громов вывел последние воинские подразделения ограниченного контингента советских войск через мост на реке Амударья у пограничного поста Термез. Немало воды утекло с того времени, но память о тех далёких событиях жива в народе, и стереть её из человеческих сердец не могут ни годы, ни расстояния.

С честью выполняя интернациональный долг, в боевых действиях на афганской земле участвовали 7 141 воин-кыргызстанец, из них погибли 242, ранены 1 500, получили увечья 540 человек. 247 наших земляков за проявленные мужество и доблесть удостоены государственных наград. Двоим, Юрию Исланову и Сергею Гущину, посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Многие из воинов-афгацев, выживших в той страшной войне, сегодня по-прежнему в строю и достойно служат Отечеству. Один из них — полковник запаса Канатбек Болокбаев.

С детства наш герой мечтал стать военным. Окончив в 1984 году среднюю школу № 2 имени В. Чкалова в Нарыне, поступил в Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище им. маршала К. Рокоссовского. После него служил командиром мотострелкового взвода в Туркестанском военном округе. Потом был Афганистан. Канатбек попал в 714-й отдельный автомобильный батальон, дислоцированный в городе Хайратоне. Командовал взводом сопровождения колонн с военным грузом в афганские города Кабул, Мазари-Шариф, Джелалабад, Газни и другие.

«Это был настоящий ад, — вспоминает Канатбек Чынгышахунович, — на трассах большой протяжённости моджахеды устраивали многочисленные засады в горных расщелинах, кишлаках и «зелёнках». Вели шквальный огонь из миномётов, гранатомётов и стрелкового оружия, горели бронетранспортёры, машины, другая техника, погибали люди, в самых критических ситуациях приходилось вызывать «вертушки». Если они успевали, под их прикрытием добирались до места назначения, но в большинстве случаев — самостоятельно, несмотря на потери. Поставленную задачу надо было выполнить во что бы то ни стало: вовремя доставленный в районы боевых действий груз — топливо, боеприпасы, продукты — спасал жизнь нашим ребятам. Самое страшное для меня на этой войне, когда терял своих боевых товарищей, и их «чёрными тюльпанами» отправляли на большую землю. Были и радостные минуты, когда встречал земляков и удавалось пообщаться».

В декабре 1988 года колонна, которую сопровождал Канатбек со своими бойцами, наткнулась на засаду душманов в 40-45 километрах от афганской столицы. Заняв господствующие высотки, они били по ней прямой наводкой. Грамотно организовав оборону, К. Болокбаев сумел отбросить духов и вывести колонну из-под огня. Мужество и отвага нашего героя в этом бою отмечены медалью «За боевые заслуги». Позже к ней добавились Грамота Президиума Верховного Совета СССР, другие боевые награды и знаки ратного отличия правительства Афганистана.

После Афгана Канатбек служил в 778-ом отдельном разведбатальоне, дислоцированном в городе Кизыл-Арват Туркменской ССР. Потом распался Союз, и в 1993 году он вернулся на родину, продолжив службу в Вооружённых силах Кыргызстана. Офицер с большим боевым опытом был востребован в армии, переживавшей тогда непростое время. К. Болокбаев занимал ряд ответственных командных должностей в частях и соединениях Министерства обороны. В 1997 году командовал отдельным миротворческим батальоном на одном из участков таджикско-афганской границе. Второй раз испытание огнём воины-афганцы прошли во время баткенских событий 1999-2000 г.г., когда бандформирования Исламского движения Узбекистана вторглись на нашу территорию через приграничный Джергетальский район Таджикистана. Опыт и выучка, приобретённые в чужих горах, как нельзя кстати пригодились уже на своей земле, чтобы достойно защитить её. В первые же дни вторжения боевиков ИДУ ветераны войны в Афганистане, сформировав подразделение «А», вылетели в Баткен, несли службу на блокпостах, отражая ночные атаки моджахедов, перекрывали проходы на перевалах, проводили разведовательно-поисковые рейды, обучали и прикрывали в боях необстрелянных солдат.

Майор К. Болокбаев командовал отдельным батальоном особого назначения «Н» (нарынский) Южной группировки правительственных войск. Штаб его с приданным батальоном связи находился в древней кокандской крепости Кудаяр-Хан около кишлака Кан. Личный состав выполнял задачи по организации комендантской службы в районе боевых действий(обеспечение безопасности населения, бесперебойной работы полевых госпиталей, пекарен, доставки продовольствия на блокпосты и другое). Направление, где дислоцировался батальон, считалось одним из самых опасных, боевики большими силами не раз пытались прорваться через плато у реки Сох, но, встретив жёсткий отпор, отходили в места сосредоточения. За личное мужество и героизм, умелое командование воинским подразделением Канатбек награждён медалью «Эрдик».

Никто и предположить не мог, что, потерпев сокрушительное поражение, воины Аллаха, как они сами себя называли, на следующий год вновь предпримут попытку прорваться на нашу территорию на этот раз через перевал Торо. Первыми их на раватском направлении встретили бойцы батальона под командованием майора Жылдызбека Субанбекова. В неравном бою геройски погибли комбат, четверо офицеров, одиннадцать солдат и сержантов. Находившийся до этого в резерве отдельный батальон особого назначения подполковника Болокбаева заменил понёсших значительные потери субанбековцев, выставив два блокпоста в горном ущелье Озгоруш на тропах, по которым передвигались моджахеды.

После Баткена в 2000 году боевого офицера направили на учёбу в Общевойсковую академию Российской Федерации. После её окончания армейская судьба забрасывала нашего героя в разные военные гарнизоны страны. Командовал крупными воинскими подразделениями особого назначения, преподавал на военных кафедрах высших учебных заведений республики, в Военном институте имени Героя Советского Союза К. Усенбекова, Центре боевой подготовки ВС КР. Дослужился до заместителя начальника управления боевой подготовки Генерального штаба Вооружённых сил Кыргызстана.

В 2020 году в звании полковника ушёл в запас по достижении предельного возраста пребывания в армии, но Канатбек Чынгышахунович по-прежнему в строю. Сегодня он — главный специалист Главка боевой подготовки ГШ ВС КР. Мы поговорили с его однополчанами по Афгану и Баткенским событиям. По их словам, в самой сложной обстановке Канатбек не терял самообладания, сохранял спокойствие, принимал правильные решения и берёг личный состав подразделения, а ещё отмечали его обострённое чувство справедливости, честность, порядочность и скромность. И таких, как Канат Болокбаев, в рядах ветеранов афганской войны большинство. Надёжные, крепкие и мужественные, они вынесли на своих плечах тяжелейшие годы испытаний в чужой стране и отстояли свою, когда ей угрожала опасность, по праву заслужив почитание народа Кыргызстана «Слово Кыргызстана»

поздравляет общественное объединение воинов-афганцев с памятной датой, днём вывода советских войск из Афганистана, желает благополучия и дальнейших успехов в военно-патриотическом воспитании молодёжи.

Сергей СИДОРОВ.

Фото Дарьи Нестеровой.

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