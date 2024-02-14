Поворот на Восток

Торага Жогорку Кенеша Нурланбек Шакиев в рамках своего официального визита в Венгрию встретился с председателем Национального собрания этой страны, исполняющим обязанности Президента Ласло Кёвером.

Стороны обсудили вопросы наращивания политико-экономических и культурно-гуманитарных связей между Кыргызстаном и Венгрией. Также состоялся обмен мнениями по аспектам расширения межпарламентского взаимодействия.

Торага Нурланбек Шакиев отметил, что Венгрия — основной стратегический партнёр Кыргызстана в Европейском союзе.

«Сотрудничество между нашими странами активно развивается, работает Кыргызско-Венгерский фонд развития. Мы заинтересованы в дальнейшем развитии двусторонних отношений с братским венгерским народом. Нам необходимо расширять экономическое сотрудничество и укреплять торговые отношения, в том числе совместно реализовать инвестиционные проекты в таких отраслях, как гидроэнергетика, зелёная экономика и туризм. Кыргызстан обладает большим потенциалом в этих сферах», — сказал Нурланбек Шакиев и остановился на реформах, реализуемых в Кыргызстане, отметив, что соответствующие условия создаются и для иностранных инвесторов.

Торага подчеркнул большой вклад парламентской дипломатии в укрепление межгосударственных отношений, призвав развивать сотрудничество в рамках депутатских групп дружбы и профильных комитетов.

На встрече также поднимались вопросы в сфере развития образования. Отмечено, что ежегодно выделяется 200 мест для кыргызских студентов, желающих учиться в высших учебных заведениях Венгрии.

«Уверен, что выпускники университетов получат качественные знания и послужат сближению двух народов, поднимая кыргызско-венгерское сотрудничество на более высокий уровень», — сказал Нурланбек Шакиев.

В свою очередь председатель Национального собрания, исполняющий обязанности Президента Венгрии Ласло Кёвер отметил, что если ранее Венгрия проводила политику, направленную на Запад, то в последние годы она уделяет особое внимание братским государствам в

восточном регионе.

«Мы заинтересованы в активном сотрудничестве с Кыргызстаном в рамках нашей политики «Поворот на Восток». Наша главная цель — развитие торговых отношений и реализация совместных проектов. Мы готовы стать для Кыргызстана окном в Европу», — сказал Ласло Кёвер.

На встрече обсуждены и вопросы углубления культурных взаимоотношений. Ласло Кёвер подчеркнул, что венгерский народ высоко ценит творчество великого кыргызского писателя Чингиза Айматова. А Нурланбек Шакиев поделился тем, что на кыргызский язык переводятся произведения венгерского поэта Шандора Петёфи. Кроме того, шла речь о трудах Конгура Мандоки — известного венгерского учёного, проводившего исследования кыргызов.

В завершение встречи Ласло Кёвер сообщил, что каждые два года в Венгрии проводятся большие курултаи, и пригласил кыргызскую делегацию на предстоящий, запланированный на август.

В беседе также затронуты вопросы расширения сотрудничества в рамках таких международных организаций, как ТюркПА.

Торага Жогорку Кенеша Нурланбек Шакиев далее ознакомился с деятельностью парламента Венгрии. В сопровождении Ласло Кёвера он посетил залы заседаний и получил информацию о ходе законодательного процесса. После этого торага оставил свои пожелания в книге почётных гостей.

Напомним, здание парламента Венгрии построено в период с 1885 по 1904 год и отличается своей уникальной архитектурой.

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