Язык — главное богатство народа

Торага Жогорку Кенеша Нурлан Шакиев ознакомился с деятельностью Национальной комиссии по государственному языку и языковой политике.

Встретившись с коллективом, он отметил, что язык — главное богатство народа: «Утрата языка неминуемо ведёт к исчезновению нации. По этой причине в современную эпоху глобализации необходимо развивать свой родной язык».

Шакиев напомнил, что в прошлом году впервые принят Закон «О государственном языке», имеющий конституционный статус: «На Национальную комиссию по государственному языку и языковой политике возложена большая ответственность по выполнению требований закона. Я уверен, что вы разработаете новые методы и инструменты изучения кыргызского языка и предпримете соответствующие действия для создания общества, свободно владеющего госязыком».

После этого он отправился в государственное учреждение «Кыргызтест» для беседы с коллективом, отметив, что на прошлой неделе принял председателя Нацкомиссии по госязыку и языковой политике Каныбека Осмоналиева и директора государственного учреждения «Кыргызтест» Батму Топоеву-Ставинскую.

— Поднят ряд проблем, затронуты вопросы низкой заработной платы и отсутствия современного оборудования. Поэтому мы передали необходимую технику Национальной комиссии. Такие же современные компьютеры и мощный сервер для обработки данных предоставлены «Кыргызтесту». Надеюсь, это поспособствует усилению работы, направленной на повышение статуса государственного языка.

Торага добавил, что обсудил с председателем Кабинета министров инициативу о повышении зарплат в три раза и эта инициатива реализуется в ближайшее время.

Кроме того, необходим небольшой автобус для перевозки специалистов и оборудования «Кыргызтеста», чтобы обеспечить сдачу теста государственными и муниципальными служащими на местах. Шакиев пообещал решить его в ближайшее время.

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