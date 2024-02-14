Ставка на образование

Заместитель председателя Кабинета министров Эдиль Байсалов открыл ряд значимых социальных объектов в Джалал-Абадской области.



В частности, новую библиотеку и дошкольное образовательное учреждение в селе Достук Ноокенского района, спортивный зал лицея имени Н. Исанова в Кочкор-Ате, а также дополнительное здание средней школы № 14 на 250 учащихся.

«Развитие образовательной и социальной инфраструктуры — приоритет для руководства республики. Мы стремимся создать условия, при которых каждый житель нашей страны сможет получить качественное образование и иметь доступ к социальным благам, необходимым для полноценной жизни», — заявил Эдиль Байсалов во время церемонии открытия.

Во время рабочей поездки он также участвовал в заседании коллегии полномочного представительства Президента в Джалал-Абадской области.

Эдиль Байсалов отметил ряд социально-экономических показателей, достигнутых за последние годы. «Основная задача, которая поставлена перед нами главой государства, — создание рабочих мест. Нужно открывать новые предприятия, бороться с бедностью, улучшать жизнь нашего народа. Также продолжится строительство школ, дорог, социальных объектов, улучшение ирригации. Сейчас мы по-настоящему выйдем на траекторию устойчивого роста экономики и достижения объёма ВВП к 2030 году в $30 млрд и $200 млрд к 2050 году. По этому критерию оценят каждого руководителя местных органов власти по итогам года», — сказал он.

Эдиль Байсалов дал ряд поручений, в том числе по качественному исполнению утверждённого плана Кабинета министров, работе по реализации административно-территориальной реформы, увеличению рабочих мест и другим преобразованиям.

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