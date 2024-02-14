Победы — стимул для других детей

Торага Жогорку Кенеша Нурланбек Шакиев принял победителей XX Международной Жаутыковской олимпиады (IZhO), прошедшей в январе в Алматы. Во встрече также приняли участие преподаватели призёров интеллектуального конкурса.

Сначала торага Нурланбек Шакиев напомнил, что и в прошлом году он награждал победителей олимпиады.

«Для меня большая честь, что наши ученики и в этом году показали превосходные результаты и добились успеха на этом престижном международном конкурсе. Эти победы — пример и стимул для всех других детей, вдохновляющий их завоёвывать призовые места на олимпиадах», — сказал торага и остановился на реформах, проводимых в сфере образования.

«Только с образованным обществом мы сможем построить процветающую и развитую страну. Главная цель нашего государства — дать

достойное образование подрастающему поколению. В связи с этим мы поддерживаем все реформы и проекты, направленные на развитие этой сферы. Мы должны позаботиться о том, чтобы наши дети получили хорошее образование, при этом не жалея для этого никаких сил и средств», — сказал Нурланбек Шакиев.

Встреча продолжилась в формате вопросов и ответов. В разговоре педагоги отметили сложность привлечения финансовых средств, необходимых для участия в олимпиадах. В связи с чем все расходы берут на себя родители учеников и некоторые спонсоры. Торага уделил серьёзное внимание указанному вопросу и подчеркнул, что со следующего года от имени Жогорку Кенеша будет оказываться финансовая поддержка учащимся, желающим принять участие в Жаутыковской олимпиаде. Он также добавил, что лучшим выпускникам, желающим поступить в ведущие университеты мира, окажут необходимую помощь из резервного фонда торага. Спикер призвал распространять опыт учителей, готовящих учеников к олимпиаде, на другие школы, особенно на образовательные учреждения регионов.

«Сильные регионы — сильная страна. В этой связи, чтобы развивать регионы, в первую очередь следует обратить внимание на повышение качества образования в сельской местности», — сказал он.

В свою очередь председатель комитета по социальной политике Жогорку Кенеша Винера Раимбачаева отметила, что сфера образования приоритетна для парламента, и сообщила, что все инициативы, направленные на её развитие, поддерживаются депутатами.

Депутат Жанарбек Акаев сказал, что подобные встречи со школьниками и преподавателями становятся традицией.

«До сих пор внимание уделялось преимущественно тем, кто добивался успеха в других сферах, а те, кто побеждал в образовательных конкурсах, оставались без внимания. Однако торага Жогорку Кенеша Нурланбек Шакиев меняет сложившуюся ситуацию, что ещё раз подтверждает сегодняшняя встреча», — заключил Жанарбек Акаев.

Отметим, Международная Жаутыковская олимпиада — ежегодное соревнование для учащихся 10-11 классов по информатике, физике и математике, проводится в Казахстане с 2005 года. Ученики из Кыргызстана участвуют в олимпиаде уже седьмой год.

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