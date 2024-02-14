О сотрудничестве и ожидаемых визитах

В рамках кыргызско-малайзийских межмидовских консультаций состоялась встреча министра иностранных дел Жээнбека Кулубаева с заместителем генерального секретаря по двусторонним отношениям Министерства иностранных дел Малайзии Дато Ахмадом Розианом бин Абд Гани.



Стороны обсудили вопросы укрепления политического диалога, активизации торгово-экономического сотрудничества и культурно-гуманитарного взаимодействия двух стран, а также предстоящее проведение ряда визитов на высшем и высоком уровнях.

Министр Жээнбек Кулубаев подчеркнул, что отношения между Кыргызской Республикой и Малайзией основаны на многолетней дружбе и взаимоуважении, и обозначил готовность кыргызской стороны к совместному активному сотрудничеству в двустороннем формате, а также взаимодействовать в рамках международных организаций.

Дато Ахмад Розиан бин Абд Гани в свою очередь заявил о том, что малайзийская сторона готова к активизации двустороннего сотрудничества во всех сферах, а также акцентировал внимание на перспективах взаимного сотрудничества в сфере образования.

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