О сотрудничестве и ожидаемых визитах

ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД
СЛОВО
КЫРГЫЗСТАНА
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
СЛОВО
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
В рамках кыргызско-малайзийских межмидовских консультаций состоялась встреча министра иностранных дел Жээнбека Кулубаева с заместителем генерального секретаря по двусторонним отношениям Министерства иностранных дел Малайзии Дато Ахмадом Розианом бин Абд Гани.
Стороны обсудили вопросы укрепления политического диалога, активизации торгово-экономического сотрудничества и культурно-гуманитарного взаимодействия двух стран, а также предстоящее проведение ряда визитов на высшем и высоком уровнях.
Министр Жээнбек Кулубаев подчеркнул, что отношения между Кыргызской Республикой и Малайзией основаны на многолетней дружбе и взаимоуважении, и обозначил готовность кыргызской стороны к совместному активному сотрудничеству в двустороннем формате, а также взаимодействовать в рамках международных организаций.
Дато Ахмад Розиан бин Абд Гани в свою очередь заявил о том, что малайзийская сторона готова к активизации двустороннего сотрудничества во всех сферах, а также акцентировал внимание на перспективах взаимного сотрудничества в сфере образования.
Дата публикации: 15:50, 14-02-2024
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