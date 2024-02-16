«Материть будут нас»

Вслед за документом по НКО, когда в один день шесть парламентских комитетов рассмотрели НКОошный законопроект, взялись за СМИ. В прошлый вторник парламентский комитет по конституционному законодательству рассматрел законопроект о средствах массовой информации.

На заседании депутаты раскритиковали документ и назвали его сырым. Парламентарий Жанар Акаев отметил, что не нужно обновлять старый закон о СМИ:

— Самым главным аргументом о законопроекте вы называете то, что закон устарел. Во многих странах не обновляется Конституция, которая принималась 200 лет назад. Поэтому этот аргумент не соответствует действительности. В новом законопроекте говорится о привлечении журналистов в рамках старого закона. Министерство культуры оставляет парламент на растерзание общественности из-за предлагаемого законопроекта. Все СМИ и общество будут материть именно депутатов, так как принимаем законы именно мы.

Нардеп перечислил минусы законопроекта:

— Нечётко прописано, куда идти регистрировать — в Минюст или Минцифры. Госорганы сейчас наживают врагов. Журналисты будут нести ответственность за слова спикера в прямом эфире. Как журналисты будут знать, что скажет человек в прямом эфире? Он должен обладать какими-то волшебными способностями?

Вдруг он что-то скажет про мэров или про чиновников? Как он будет это контролировать? Новый закон о СМИ в том виде, в котором он представлен в Жогорку Кенеш, не будет работать и создаст множество проблем. В старом есть статьи, которые работают и в современном мире. В новом проекте вы хотите контролировать распространение информации в интернете, а как вы будете это делать? Я напишу статью, её прочитают в Корее, и как вы будете это отслеживать? Документ сырой, предлагаю отложить его, пусть инициаторы придут к депутатам, мы обсудим, внесём правки.

Его поддержала депутат Гуля Кожокулова, удивившись раздутости нового закона. Она заявила, что законопроект дублирует другой закон о журналистах. Также, по её мнению, в проекте много неточностей:

— В старом 27 статей, в новом проекте их уже 55. Зачем так раздувать? Много неточностей и опасность принятия концепции в том, что вы потом не захотите резать его. Закон должен исполняться, а чтобы так было, документ должны чётко прописать. Мы не против закона, он должен быть правильным, не ущемлять права граждан. Призываю коллег снять вопрос с повестки дня или проголосовать против.

Инициаторы нового закона о СМИ, а именно замминистров культуры и юстиции, не разбираются в терминах. Законопроект не отвечает требованиям. — В части законотворческого и понятийного процесса неправильно написан. Почему во всём мире веб-сайт имеет одно значение, в нашем законопроекте — совершенно другое? Мы что, новые слова-неологизмы вносим? В интернете почитайте, что означает веб-сайты, — сказала она, обращаясь к замминистра культуры Чынгызу Эсенгул уулу, который выступал докладчиком.

Он парировал, что под этим термином имеются в виду веб-сайты, которые распространяют информацию, имеют редакцию и зарегистрированы как СМИ. На этом основании информационные агентства будут подпадать под эту норму.

Гуля Кожокулова:

— Веб-сайт — это не информационное агентство, вы понимаете? Вы понятия путаете. Контролируйте, что говорите. Нас смотрит общественность, этот вопрос стоит на острие, все высказывают недовольства. Я так поняла, у вас даже понятия нет, что такое веб-сайты. Если вы не готовы к данному вопросу, лучше не отвечайте, чтобы никого не вводить в заблуждение и не будоражить.

Затем, она обратилась к замминистра юстиции Орозбеку Сыдыкову:

— Что означает термин «обманным путем», в каком кодексе такое прописано? Как вообще в законе такое можно писать? Надо расшифровывать и понятийно вводить. Оно в обиходе используется, в народе так говорят, но на юридическом языке, в законе так не пишется. Можно «вводить в заблуждение», это ещё понятно. Но не «обманным путём».

Сыдыков не нашёлся, что ответить.

В результате обсуждений из шести депутатов, присутствовавших на заседании, трое проголосовали за концепцию законопроекта, трое выступили против. Голоса разделились поровну: Гуля Кожокулова, Жанар Акаев и Замирбек Мамасадыков проголосовали против, а Чингиз Ажибаев, Дастанбек Джумабеков и Джамиля Исаева — за принятие концепции законопроекта.

Поскольку голоса распределились поровну, законопроект о СМИ отклонили.

Ещё один депутат, Нурланбек Азыгалиев, отсутствовавший во время первого голосования, попросил вновь организовать голосование по законопроекту о СМИ, ибо он был занят в это время.

Гуля Кожокулова и Жанар Акаев вышли в знак протеста из зала заседания. Заместитель председателя комитета Чынгыз Ажибаев ответил, что голос Азыгалиева уже ничего не решит и что нужно было голосовать вовремя. Да и кворума нет.

Таким образом, решение осталось в силе — комитет отклонил законопроект о СМИ.

МЕЖДУ ТЕМ

По словам постоянного представителя Президента и Кабмина в Жогорку Кенеше Алмасбека Абытова, каким бы ни было голосование, документ будет рассмотрен профильным комитетом и его вынесут на сессию.

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В Кыргызстан прибыли специальный представитель Европейского союза по Центральной Азии Тери Хакала и специальный представитель ЕС по Афганистану Томас Никлассон. Они примут участие в форуме специальных представителей ЕС и стран Центральной Азии по Афганистану. А также проведут ряд встреч с представителями власти и гражданского общества.

Геннадий КУЗЬМИН.

Фото из интернета.

P. S. На следующий день заместитель председателя комитета Жогорку Кенеша по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Чынгыз Ажибаев предложил отправить законопроект о некоммерческих организациях в комитеты для рассмотрения в режиме второго чтения. Об этом на заседании парламента сообщил вице-спикер Нурлан Азыгалиев.

Он напомнил, что этот вопрос долго рассматривался, было много предложений и споров:

— У нас есть право ещё раз обсудить его тщательно в комитетах и доработать. Думаю, инициаторы не будут против. Подобные предложения были и от других депутатов.

В результате голосования 73 депутата проголосовали за предложение Ажибаева, против нет. Таким образом проект закона об НКО возвращён в комитеты.

P. P. S. Коалиция из восьми международных правозащитных организаций написала открытое письмо в ЕС, подчеркнув беспрецедентные угрозы, с которыми сталкивается гражданское общество в Кыргызстане в связи с надвигающимся принятием законопроекта об «иностранных агентах», который рассматривают в парламенте Кыргызстана. Международные организации призывают чиновников, институты и государства — члены ЕС принять решительные меры для защиты гражданского общества Кыргызстана, чтобы дискредитировать, запугать и заставить замолчать НКО.

Подписавшие письмо международные организации приветствуют активную позицию ЕС в отношении законопроекта об «иностранных агентах» и вызываемые им опасения. Однако, поскольку законопроект сейчас близок к окончательному принятию, представители организаций призывают ЕС использовать все доступные рычаги, чтобы усилить своё послание относительно законопроекта, который считается целенаправленной кампанией против независимого гражданского общества и независимых СМИ в стране. Они подчёркивают важность защиты будущего гражданского общества и поддержания доверия к партнёрству ЕС со страной, основанному на ценностях, на фоне углубления связей между ЕС и Центральной Азией. Они также считают, что принятие законопроекта об «иностранных агентах», вероятно, повлияет на ситуацию гражданского общества в других странах Центральной Азии, придав этому вопросу региональное значение.

Международные организации призывают ЕС приостановить действия торговых преференций Кыргызстана в рамках схемы ЕС GSP+. Как бенефициар этой схемы, наша страна обязана эффективно выполнять Международный пакт о гражданских и политических правах (МПГПП) и другие международные договоры по правам человека в обмен на преференциальный доступ к рынку ЕС.

Поскольку законопроект об «иностранных агентах» далеко не соответствует стандартам МПГПП, такой шаг был бы уместным и оправданным. Это также будет соответствовать рекомендациям, содержащимся в резолюции Европейского парламента по Кыргызстану, принятой в июле 2023 года.

Просят отсрочку подписания и ратификации Соглашения о расширенном партнёрстве и сотрудничестве ЕС — Кыргызстан (EPCA). Ожидается, что это соглашение, которое значительно углубит политические и экономические связи, будет подписано в ближайшее время. После этого его можно будет применять на временной основе ещё до окончательной ратификации. Учитывая сильный акцент EPCA на общих ценностях, демократии, верховенстве закона и правах человека, продвижение вперёд в подписании, когда проталкивается репрессивный проект закона об НКО и считается неизбежным усиление репрессий на гражданское общество, повлечёт за собой вводящий в заблуждение сигнал правительству Кыргызстана.

Может последовать принятие других конкретных мер, чтобы продемонстрировать, что дальнейшее сотрудничество не может продолжаться, если проект закона об «иностранных агентах» будет продвигаться, а текущая кампания против независимого гражданского общества и СМИ продолжится.

Такие меры могут включать в себя приостановку запланированных совместных мероприятий и инициатив с правительством, замораживание финансовых ассигнований, выделенных на поддержку государственных программ, а также приостановку выдачи шенгенских виз лицам, принимающим решения, участвующим в разработке и поддержке законопроекта, как призывалось ранее представителями местного гражданского общества. Хотя сотрудничество ЕС с Кыргызстаном служит различным целям, крайне важно, чтобы вопросы прав человека находились в центре всего взаимодействия с правительством. ЕС должен дать понять, что реализация таких инициатив, как проект закона об «иностранных агентах», противоречит его фундаментальным ценностям и приоритетам партнёрства с Кыргызстаном, что приводит к негативным последствиям для взаимоотношений.

Совместное письмо подписано Международным партнёрством за права человека (IPHR), Норвежским Хельсинкским комитетом (NHC), организацией «Защитники гражданских прав» (CRD), организацией «Люди в беде» (PiN), Хельсинкским фондом по правам человека (HFHR), организацией «Защитники на передовой» (FLD), Международной федерацией по правам человека (FIDH) и Всемирной организацией против пыток (OMCT) совместно с Обсерваторией по защите правозащитников (OPHRD).

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