На пороге новых открытий

ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД
СЛОВО
КЫРГЫЗСТАНА
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
СЛОВО
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
Глава Кабинета министров Акылбек Жапаров провёл заседание Совета по науке, инновациям и новым технологиям.
Обсуждены ход реализации Указа Президента «О мерах по повышению вклада науки в устойчивое развитие страны», а также деятельность Национальной академии наук за прошлый год.
Акылбек Жапаров подчеркнул важность качественной и эффективной реализации указа главы государства. «Мы ждём от наших академических кругов, высших учебных заведений решительных шагов, прорывных идей, рекомендаций по тем или иным направлениям деятельности, в особенности в сфере экономики, промышленности, сельского хозяйства. Водные ресурсы и продовольственная безопасность должны стать главными направлениями работы Академии наук, по этим аспектам необходимо слаженное эффективное взаимодействие науки, вузов и государственных органов. Мы ждём включения в процесс и конкретных решений», — сказал он.
Глава Кабмина отметил, что со стороны Минобразования и Национальной академии наук не уделяется должного внимания сфере науки, и подчеркнул, что необходимо взаимодействие и сплочённость двух ведомств.
Дата публикации: 15:58, 16-02-2024
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