На пороге новых открытий

Глава Кабинета министров Акылбек Жапаров провёл заседание Совета по науке, инновациям и новым технологиям.

Обсуждены ход реализации Указа Президента «О мерах по повышению вклада науки в устойчивое развитие страны», а также деятельность Национальной академии наук за прошлый год.

Акылбек Жапаров подчеркнул важность качественной и эффективной реализации указа главы государства. «Мы ждём от наших академических кругов, высших учебных заведений решительных шагов, прорывных идей, рекомендаций по тем или иным направлениям деятельности, в особенности в сфере экономики, промышленности, сельского хозяйства. Водные ресурсы и продовольственная безопасность должны стать главными направлениями работы Академии наук, по этим аспектам необходимо слаженное эффективное взаимодействие науки, вузов и государственных органов. Мы ждём включения в процесс и конкретных решений», — сказал он.

Глава Кабмина отметил, что со стороны Минобразования и Национальной академии наук не уделяется должного внимания сфере науки, и подчеркнул, что необходимо взаимодействие и сплочённость двух ведомств.

Автор: