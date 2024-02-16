Инвесторов взять в оборот

ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД
СЛОВО
КЫРГЫЗСТАНА
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
СЛОВО
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
Председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров участвовал в заседании коллегии полномочного представительства Президента в Чуйской области.
В своей речи он отметил, что лично посетил крупные предприятия, которые начали функционировать в регионе в прошлом году, и подчеркнул необходимость активной работы по экспорту произведённой продукции.
По его словам, для этого ведутся подготовительные работы по строительству в Аламудунском районе торгово-логистического центра компании Wildberries с объёмом инвестиций в $100 млн на земельном участке площадью 38 га.
Акылбек Жапаров также отметил важность оказания должного внимания инвесторам и эффективного взаимодействия. «После прибытия бизнесмена в страну в течение трёх месяцев должны быть сделаны предварительные расчёты по проекту, технико-экономическое обоснование, через шесть месяцев уточнены источники финансирования, а спустя девять месяцев начаться строительство предприятий. Всё должно быть чётко согласовано заранее, чтобы не столкнуться с инвесторами, которые, получив земельный участок, в течение 10 лет не предпринимали никаких действий», — сказал он.
Кроме того, председатель Кабинета министров отметил, что на сферу ирригации ежегодно выделяется не менее 1 млрд сомов, результаты этой работы станут видны в 2024 году. «Если в водохранилище «Спартак» в Московском районе заполняемость воды — 22 млн кубометров, то сейчас объём только 9,9. Это очень мало», — сказал Акылбек Жапаров, поручив соответствующим структурам тщательно подготовиться к поливному сезону.
В завершение заседания глава Кабмина рассказал о проводимых в стране реформах, в том числе в сфере борьбы с теневой экономикой, цифровизации.
Дата публикации: 15:57, 16-02-2024
ПОИСК ПО АВТОРАМ: