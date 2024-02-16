Инвесторов взять в оборот

Председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров участвовал в заседании коллегии полномочного представительства Президента в Чуйской области.



В своей речи он отметил, что лично посетил крупные предприятия, которые начали функционировать в регионе в прошлом году, и подчеркнул необходимость активной работы по экспорту произведённой продукции.

По его словам, для этого ведутся подготовительные работы по строительству в Аламудунском районе торгово-логистического центра компании Wildberries с объёмом инвестиций в $100 млн на земельном участке площадью 38 га.

Акылбек Жапаров также отметил важность оказания должного внимания инвесторам и эффективного взаимодействия. «После прибытия бизнесмена в страну в течение трёх месяцев должны быть сделаны предварительные расчёты по проекту, технико-экономическое обоснование, через шесть месяцев уточнены источники финансирования, а спустя девять месяцев начаться строительство предприятий. Всё должно быть чётко согласовано заранее, чтобы не столкнуться с инвесторами, которые, получив земельный участок, в течение 10 лет не предпринимали никаких действий», — сказал он.

Кроме того, председатель Кабинета министров отметил, что на сферу ирригации ежегодно выделяется не менее 1 млрд сомов, результаты этой работы станут видны в 2024 году. «Если в водохранилище «Спартак» в Московском районе заполняемость воды — 22 млн кубометров, то сейчас объём только 9,9. Это очень мало», — сказал Акылбек Жапаров, поручив соответствующим структурам тщательно подготовиться к поливному сезону.

В завершение заседания глава Кабмина рассказал о проводимых в стране реформах, в том числе в сфере борьбы с теневой экономикой, цифровизации.

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