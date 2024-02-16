Восстановление ТЭЦ

Заместитель председателя Кабинета министров Бакыт Торобаев провёл выездное заседание межведомственной комиссии по выяснению причин возникновения нештатной ситуации на столичной ТЭЦ.

Они осмотрели повреждённые здания. Отмечено, что после ЧП уже восстановлена кровля площадью 8000 квадратных метров; вывезено 200 тонн строительного и бытового мусора; усилены конструкции на 600 квадратных метрах; убрана крыша на 10500 квадратных метрах.

Рассматривается несколько причин нештатной ситуации на столичной ТЭЦ, при этом версия, связанная с диверсией и террористическим актом, по предварительным данным, исключена. Сейчас эксперты оценивают ущерб, а мэрия Бишкека совместно с ОАО «Бишкектеплосеть» ведет перерасчёт за период отключения отопления и горячей воды.

По итогам заседания зампред Кабмина дал ряд поручений, в том числе заслушать мнение технических специалистов, дежуривших в ночь с 1 на 2 февраля.

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