Разговор с инвесторами

Президент Садыр Жапаров на полях Всемирного правительственного саммита в Дубае встретился с управляющим директором компании Newpath Partners Томасом Кэхиллом.

Newpath Partners — венчурная фирма, занимающаяся инвестициями в медико-биологическую науку. Её основная цель — поддержка предпринимателей в сфере науки на самых ранних этапах научных исследований. В 2018 году Newpath Partners запустила свой первый проект по созданию портфолио компаний, включая Prime Medicine, Chroma Medicine, Kojin Therapeutics, Exo Therapeutics, Kisbee Therapeu-tics и Myeloid Therapeutics. При содействии Newpath Partners привлечено 16 инвестиций. Последние инвестиции привлечены 25 сентября 2023 года компании Nvelop Therapeutics на $100 млн. Также Newpath Partners помогла сделать 3 инвестиции 1 марта 2023 года, когда Chroma Medicine смогла привлечь $135 млн.

Президент Садыр Жапаров с удовлетворением отметил, что в Кыргызстане уделяется особое внимание тесному сотрудничеству с зарубежными организациями и инвесторами в различных сферах. Государство стремится создать благоприятные условия для иностранных инвесторов и особое внимание уделяет разработке новых механизмов. Глава государства отметил, что энергетический сектор определён как долгосрочная приоритетная область для инвестиций. Кыргызстан имеет большой потенциал возобновляемых источников энергии, однако использует лишь 13% гидроэнергетического потенциала. В этой связи он акцентировал, что в Кыргызстане есть прекрасная возможность инвестировать в энергетическую отрасль, которая наиболее перспективная и экономически полезная.

В свою очередь управляющий директор компании Newpath Partners Томас Кэхилл выразил готовность и приверженность к предметному сотрудничеству с Кыргызстаном для реализации совместных проектов. Он отметил, что с большим интересом изучит инвестиционную привлекательность страны.

По итогам встречи стороны обозначили важность наращивания и активизации взаимовыгодного сотрудничества.

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Далее Президент встретился с вице-президентом, премьер-министром ОАЭ, правителем Дубая Мухаммадом бин Рашид Аль Мактумом.

Стороны обсудили вопросы дальнейшего углубления двустороннего сотрудничества между Кыргызстаном и Объединёнными Арабскими Эмиратами, представляющие взаимный интерес.

Мухаммад бин Рашид Аль Мактум приветствовал участие Президента во Всемирном правительственном саммите и выразил уверенность, что его визит в ОАЭ и достигнутые договорённости придадут новый импульс дальнейшему укреплению дружественных отношений между странами.

Садыр Жапаров в свою очередь с удовлетворением отметил активизацию торгово-экономического взаимодействия между Кыргызстаном и ОАЭ и подчеркнул, что Всемирный правительственный саммит, который проводится с 2013 года в Дубае, превратился в эффективную площадку для обсуждения

вопросов, представляющих практический интерес для стран мира.

В завершение встречи Президент Садыр Жапаров пригласил Мухаммада бин Рашид Аль Мактума посетить Кыргызстан с официальным визитом.

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Состоялась встреча главы государства и с председателем Hinduja Group Гопичандом Хиндужа.

Hinduja Group — индийский транснациональный конгломерат, присутствующий в одиннадцати ключевых секторах экономики. Основные направления деятельности компании включают автомобилестроение, нефтепереработку, банковское дело и финансы, информационные технологии и IT-услуги, здраво-охранение, торговлю, разработку инфраструктурных проектов, средства массовой информации и развлечения, энергетику и недвижимость. Компания имеет активы на сумму около $100 млрд по всему миру.

Глава государства отметил, что в настоящее время в Кыргызстане активно создаются условия для привлечения крупных инвестиций в страну. Запускаются крупные проекты в энергетике, транспорте, горнорудной промышленности. Говоря о перспективах сотрудничества, Садыр Жапаров предложил рассмотреть привлечение инвестиций в банковскую, горнодобывающую и туристическую отрасли. Он подчеркнул, что Кыргызстан готов предоставить взаимовыгодные условия для инвесторов.

В свою очередь Гопичанд Хиндужа выразил заинтересованность к детальному изучению предложенных проектов и намерение использовать все ресурсы для их реализации.

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Следующей стала встреча с председателем Исламского банка Дубая Мухаммадом Аль-Шайбани.

Обсуждены вопросы совместной реализации крупных инвестиционных проектов, а также развитие банковских услуг, основанных на принципах исламского финансирования.

Глава государства отметил, что Кыргызстан заинтересован в открытии полноценного финансового института, осуществляющего свою деятельность в строгом соответствии с нормами шариата. Садыр Жапаров сообщил, что для этих целей в республике уже есть правовая база и большой интерес к таким финансовым услугам. Президент также добавил, что исламский банкинг в Кыргызстане находится на начальном этапе своего развития. И поэтому опыт Исламского банка Дубая, который открыт в 1975 году, стал бы важным вкладом в улучшение услуг исламского финансирования.

Председатель Исламского банка Дубая Мухаммад Аль-Шайбани с удовлетворением подчеркнул значимость проектов, обозначенных Садыром Жапаровым и сообщил о намерении направить в Кыргызстан рабочую группу из числа представителей банка для изучения приоритетных направлений взаимовыгодного сотрудничества.

В беседе он также выразил заинтересованность в реализации совместных проектов в сфере туризма.

Фото Султана ДОСАЛИЕВА.

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