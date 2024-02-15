Финансовая грамотность — важный фактор экономического развития

(посвящается столетнему юбилею Кара-Кыргызской автономной области)

Любой юбилей в жизни отдельно взятого государства — это веха, символизирующая огромный временной отрезок, способствующий с высоты пройденных ста лет установить определённые закономерности развития государства, осмыслить, систематизировать и упорядочить историческую информацию.

На современном этапе глобализационных процессов в мировом экономическом пространстве устойчивое социально-экономическое развитие страны (Кыргызская Республика не исключение) рост благосостояния и улучшение благополучия граждан зависят от многих факторов. В числе их всё более заметное место отводится следующим:

1. Уровень профессиональной подготовки каждого отдельного сотрудника, его способность самостоятельно использовать, сочетать и совершенствовать свои знания и умения, концентрировать интеллектуальные и психофизические ресурсы в зависимости от меняющихся требований конкретной ситуации в конкретной стране.

2. Уровень финансовой грамотности не только профессионалов, но и широких масс населения, подготовленного системой образования к принятию самостоятельных, а главное обдуманных решений, связанных с управлением не только карманными деньгами, но и финансами домашних хозяйств.

3. Способность системы образования своевременно и в полной мере реагировать как на спрос экономики на высококвалифицированные кадры для любого сектора, так и на постоянное повышение их функциональной грамотности, в том числе и в финансовых вопросах, в целях полной адаптации населения к условиям и вызовам современного мира.

Новые требования к образованию и связанное с этим задание Министерства образования и науки Кыргызской Республики по разработке проектов программ факультативного курса по финансовой грамотности всё более нацеливают учебный процесс на развитие навыков и умения активно применять полученные знания при решении самых разнообразных конкретных практических задач. Формирование необходимых навыков начинается с раннего возраста и продолжается в течение всей жизни человека.

Поэтому многие страны, включая Кыргызскую Республику, проявляют возрастающий интерес к участию в различного рода международных исследованиях, в фокусе которых оказываются как раз навыки и умения применять полученные теоретические знания в реальных жизненных ситуациях.

К таким исследованиям относится и Программа повышения финансовой грамотности для молодёжи, обучающейся в НИУ КЭУ им.

М. Рыскулбекова, которую с 2017 года по настоящее время вуз осуществляет на основе базовых знаний, умений и навыков (компетенций).

От уровня финансовой грамотности населения во многом зависит экономическое развитие каждой страны. По этой причине разработка и внедрение стратегий финансового образования — важнейшее направление работы органов государственной власти и управления, будь то Министерство финансов, ГНС при МФ КР, Национальный банк. Тем более что социологические исследования, проводимые соответствующими институтами, показывают низкий уровень финансовой грамотности населения. В то же время во всём мире сложность финансовых продуктов продолжает расти, и гражданам непросто в них ориентироваться. То есть проблема недостаточной финансовой грамотности населения актуальна не только для Кыргызской Республики, но и для стран с развитой экономикой. Правительства этих стран также вынуждены принимать срочные меры по повышению финансовой грамотности населения за счёт использования комплексных мер.

В качестве одного из наиболее успешных примеров можно привести опыт США, где разработана федеральная программа «Финансовая грамотность США», цель которой — обучить население практическим знаниям и навыкам для принятия компетентных финансовых решений на протяжении всей жизни. Это и основы налогообложения, основы накопления, управления кредитами, домовладение и пенсионное планирование. Результатом реализации данной программы в США стало то, что в настоящее время каждый второй гражданин является инвестором и вкладывает собственные сбережения в экономику государства.

В РФ и Казахстане также внимательно относятся к повышению финансовой грамотности, предоставление знаний расширено и буквально охватывает все сектора финансов — налоговый, банковский, страховой, пенсионный, фондовый.

Таким образом, видим, что сегодня финансовая грамотность стала необходимой частью образования человека XXI века. Так, высокий уровень финансовой подготовки снижает риски чрезмерной задолженности граждан и хозяйствующих субъектов по кредитам, по налогам, является хорошим средством от угроз мошенничества со стороны недобросовестных участников финансовых рынков. Между тем, как отметили выше, большая часть населения мира имеет недостаточный уровень финансового образования, не разбирается в базовых финансовых продуктах, не умеет планировать свой собственный бюджет, оценивать риски, поэтому часто принимают неэффективные решения и нередко попадают в сложные финансовые ситуации.

Национальные стратегии повышения финансовой грамотности населения, естественно, адаптируются к определённым потребностям и условиям стран. Например, в Индии, Индонезии, Мексике деятельность в основном сфокусирована на поддержке усилий по расширению доступа к финансовым услугам. Канада традиционно сильна в защите прав потребителей. Австралия и Великобритания — в разработке образовательных материалов. Бразилией накоплен богатый опыт финансового образования в школах, а Южная Африка выбрала в качестве одной из ключевых задач обучение населения работе с проблемными кредитами.

А в Кыргызской Республике с 2012 года проводится исследование в рамках Концепции программы повышения инвестиционной активности и финансовой грамотности населения. Участниками исследования стали такие высшие учебные заведения, как КЭУ им. М. Рыскулбекова, КНУ им. Ж. Баласагына, КТУ им. И. Раззакова, Государственная служба по надзору и регулированию финансового рынка при ПКР. При проведении исследования в качестве рабочего определения финансовой грамотности использовалась следующая категория: «Финансовая грамотность представляет собой знание и понимание финансовых понятий и финансовых рисков, а также навыки, мотивацию и уверенность, необходимые для принятия эффективных решений в разнообразных финансовых ситуациях, способствующих улучшению финансового благополучия личности и общества, а также возможности участия в экономической жизни».

Молодые люди сегодня вступают в жизнь во всё более сложном финансовом мире и должны быть готовы к принятию индивидуальных финансовых решений. Особое внимание необходимо уделить школьникам, которые не достигли даже базового уровня финансовой грамотности.

Вместе с тем современный механизм совершенствования образовательного процесса ставит перед высшими учебными заведениями ряд первостепенных задач, одна из которых — обновление библиотечного фонда в рамках учебно-методического обеспечения дисциплин. Возникает необходимость подготовки учебников и учебных пособий, отражающих в данном случае особенности повышения финансовой грамотности школьников, молодёжи и населения как важного ключевого фактора экономического развития. Учебников и учебных пособий, посвящённых сфере повышения финансовой грамотности, мало. В этой связи издание учебника под названием «Финансово-инвестиционные расчёты» («Финанс жана инвест эсептер») на русском и кыргызском языках, авторы которого — Т.К. Камчыбеков, С.К. Кыдыралиев, А.Б. Урдавлетова, считается значительным шагом в образовательной системе КР.

Данный учебник, рекомендованный Министерством образования и науки Кыргызской Республики, стал неотъемлемой частью образовательного процесса в области экономики по всей стране. Благодаря своему содержанию и доступности этот учебник широко используется большинством преподавателей и студентов практически во всех высших и средних специальных учебных заведениях Кыргызской Республики. Считаем, что этот учебник стал важным вкладом в образовательную систему КР, определив стандарты для подобных изданий, и стал основой для разработки других учебных материалов по повышению финансовой грамотности.

Учебник оказывает глубокое впечатление своей актуальностью и практической значимостью. Все задачи, проблемные и производственные ситуации по финансово-инвестиционным расчётам, позволяют обучающимся анализировать сложные и в то же время разработанные на доступном языке экономические вопросы, что в конечном итоге способствует принятию эффективных финансовых решений.

Данный учебник как раз восполняет имеющиеся в настоящее время пробелы по повышению финансовой грамотности, обеспечивает решение задач по финансовому регулированию развития всех сфер жизнедеятельности общества.

Учебник представляет собой полную характеристику вопросов, задач в рамках раскрываемой дисциплины, приобретает значительную ценность, поскольку раскрывает не только базовые навыки и умения, но и характеризует специфику организации финансов и финансовых расчётов с учётом требований национального законодательства и уровня развития отечественной финансовой системы. Огромное значение имеют представленные в учебнике задачи, упражнения, ситуации, вопросы для самопроверки знаний студентов, что позволяет сформировать у студентов ключевые компетенции, необходимые для эффективного решения профессиональных задач.

Понятно, для того чтобы эффективно принимать решения в области личных или семейных финансов, планировать собственный бюджет и оценивать продукт и услуги, предлагаемые различными финансовыми институтами, человеку необходимо со школьной скамьи формировать базовые знания и навыки в финансовой области. Именно поэтому учебник «Финансово-инвестиционные расчёты» позволит определить отличия стран по уровню финансовой грамотности, ответить на вопрос: имеется ли связь финансовой грамотности с уровнем овладения математикой? Исходя из содержания учебника, составляющими финансовой грамотности стали расчёты по операциям с банковскими вкладами, с механизмами кредитования, вопросами обеспечения безопасности при покупке товаров в интернет-магазине, проблемами инвестирования, действием механизмов налогообложения. Вместе с тем хотелось бы отметить и отдельные погрешности, которые нисколько не умаляют качества подготовленного учебника. К примеру, отсутствие в работе описания формируемых компетенций несколько затрудняет восприятие пройденного материала с позиции компетентностного подхода и отсутствия списка рекомендуемой литературы.

Однако обучение школьников, студентов и населения на основе изложенных в учебнике финансово-инвестиционных расчётов раскроет базовые знания и умения по финансам, инвестициям, налогам, кредитам и поможет выживать в современном финансовом мире.

Считаем, что общая проблема для Кыргызской Республики — разрыв в уровне финансового образования детей из обеспеченных семей и семей со средним и низким уровнем дохода. Чем больше образовательные ресурсы семьи, культурная обстановка, чем выше образовательный статус, тем больше возможностей семья даёт ребёнку в приобретении финансового образования.

Для углубления знаний в области финансовой грамотности в НИУ КЭУ им. М. Рыскулбекова в учебный процесс введён факультативный курс по основам финансово-инвестиционных расчётов в рамках вузовского компонента.

Учебник «Финансово-инвестиционные расчёты» можно считать практическим курсом по финансовой грамотности. Его особенность — погружение в цифровой мир финансовых взаимоотношений человека и общества, человека и государства. В учебнике рассматриваются наиболее значимые явления в цифровом мире, с которыми школьники и студенты встретятся или уже встречаются в повседневной жизни. Наряду с теоретическими знаниями законов финансового мира школьники и студенты получают практический навык построения своего финансового бюджета и плана и узнают о тех подводных камнях, которые могут встречаться на их пути. Каждый параграф сопровождается практическими заданиями в виде упражнений, итоговых упражнений, что развивает у школьников и студентов критическое мышление и умение аргументировать свою позицию, а также помогает им освоить навык публичных выступлений. Практические задания дают возможность школьникам не только закрепить пройденный материал, но и творчески подойти к оформлению его результатов. То есть надлежащий уровень финансовой грамотности на основе освоения финансовых, налоговых, бюджетных, кредитных расчётов помогает человеку накопить экономически полезные знания, делать более продуктивным его финансовое поведение, а также способствует повышению уровня жизни граждан благодаря рационализации семейного бюджета, развитию способности управлять финансами и, как следствие, способствует экономическому развитию страны.

С. Чолбаева, д.э.н., профессор, заслуженный работник образования КР. Ж. Джаилов,

д.э.н., профессор, заслуженный работник сельского хозяйства КР.

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