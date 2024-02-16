Проба пера и объектива

Будущие журналисты представили свои работы в рамках Дня науки и программы «Учёные и просветители Кыргызстана», инициированной Министерством образования и науки. В актовом зале Кыргызско-Российского Славянского университета имени Б. Ельцина прошёл премьерный показ документальных фильмов о великих учёных и просветителях нашей страны. Их авторы — студенты вуза. На подготовку и съёмку фильмов ушло более трёх месяцев.



По словам исполняющего обязанности ректора КРСУ Дениса Фомина-Нилова, акцент сделан на выдающихся людей советского времени. Но он надеется, что в будущем молодые журналисты, постигая науку кинематографического искусства, обратят внимание и на современных деятелей науки.

Примечательно, что в зале присутствовали родственники героев фильмов. После показа они высказывали свои мнения, делились впечатлениями от просмотра и деталями из жизни именитых родственников, которые трудились на благо развития научного прогресса страны.

Советник ректора по вопросам историко-культурного наследия Леонид Сумароков отметил, что в съёмках фильмов участвовала большая команда людей разных возрастов. Особую благодарность он выразил ученикам Национальной школы-лицея инновационных технологий № 5, которые также почувствовали себя актёрами.

— Студенты, работавшие над картинами, проявили не только творчество, но и потрудились в поисках информации в архивах города. Взять, к примеру, одного из героев фильма — Михаила Лущихина. Ведь он был не только академиком и членом-корреспондентом Академии наук Киргизской ССР, но и поэтом. Недавно издали его книгу. Второй герой — Михаил Рудаков, что называется, растил настоящих академиков, пример тому — его воспитанник — учёный Аскар Какеев. А Константин Скрябин помимо своей научной деятельности давал заряд энергии молодым, которым было чему поучиться у авторитетов науки.

Советник ректора рассказал, что Чингиз Айтматов был учеником Лущихина. Да-да, писатель учился в сельхозинституте по специальности зоотехник.

Сам Сумароков тоже попробовал себя в актёрском амплуа, исполнив небольшую роль советского бюрократа.

Заведующий кафедрой международной журналистики Виталий Панков отметил огромную работу студентов во время съёмок фильма. Они раскрыли массу своих талантов. Он считает, что подобные фильмы необходимо показывать как можно чаще, ведь в наше время молодым людям навязывается масса фальсификаций и домыслов.

— Сегодня мы имеем возможность посмотреть на реальную, непридуманную историю нашего научного сообщества. Посмотреть на реальные лица героев.

Первый фильм юного режиссёра Валерия Жернакова посвящён деятельности Михаила Лущихина. Он невероятно горд тем, что ему выпала честь снимать фильм о столь интересной личности. Дочь академика Евгения Михайловна Лущихина пошла по стопам отца. Она до сих пор работает в Институте биотехнологии главным научным сотрудником:

— Я очень признательна студентам, что в День науки вы отметили таких людей, как мой отец. Молодёжь должна знать о людях, когда-то поднимавших республику, работавших на неё, истинных энтузиастах.

Она рассказала о постепенной утере племенных тонкорунных пород овец, которые когда-то выращивались. И попросила помощи и содействия в увеличении популяции новой породы — кыргызского горного мериноса мясного типа. А также выступила с предложением снять продолжение фильма уже о разнообразных породах овец, которые когда-то существовали в стране.

Второй фильм «Рудаков — учитель от Бога» режиссёра Яны Крайнюковой посвящён учителю кыргызского языка одной из столичных школ Михаил Алексеевич Рудаков посвятил средней кыргызской школе № 5 более 40 лет своей жизни. Он родился в 1907 году в городе Пишпеке в семье служащего. Несмотря на то, что он окончил сельскохозяйственный техникум и был направлен проводить коллективизацию Калининского района, молодого специалиста отправили на преподавательскую работу, поскольку остро не хватало квалифицированных кадров народного образования. Октябрьская революция открыла кыргызскому народу двери в науку, неграмотность тогда достигала почти ста процентов. В 1926 году, когда школа только начала работу, в ней было всего 4 маленькие комнаты. Росла республика, и вместе с ней развивалась и школа.

Именно в таком учебном заведении и начал работать молодой русский агроном Рудаков. Из самых отдалённых регионов потянулись за знаниями дети чабанов и скотоводов. Первые годы преподавания оказались трудными: постичь не только все премудрости педагогики, но и овладеть родным языком своих учеников. С чем Рудаков прекрасно справился: не только выучил язык, но и стал признанным авторитетом в области языковедения.

Специально на премьеру фильма о своём выдающемся отце из Москвы приехала его дочь Тамара Михайловна Рудакова. Она с большим удовольствием посмотрела работы студентов, отметив их кропотливый труд. Ведь о выдающемся педагоге в интернете практически нет никакой информации. Юным режиссёрам пришлось буквально по крупицам собирать её из разных источников.

По словам режиссёра ленты Яны Крайнюковой, они обзванивали все номера, оформленные на фамилию Рудаков, и спрашивали, не родственники ли они выдающегося педагога.

Тамара Рудакова отметила, что многие ученики её отца нашли достойное место в своей жизни. И стали той элитой, которая подняла республику.

Мероприятие завершилось премьерой документального фильма режиссёра Адель Именовой «Скрябин — восхождение гения ХХ века» — о жизни и деятельности выдающегося советского биолога, основателя

отечественной гельминтологической науки.

Дарья НЕСТЕРОВА.

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