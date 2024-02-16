С папкой по жезлу

Перекрёсток. Светофор. Улица. Стою на зебре на Советской — Кулатова. Жду зелёный сигнал светофора. Рядом люди, которые тоже ждут, пока регулировщик пропустит поток машин в час пик.

Внимательно наблюдаю за его работой. Он разруливает движение машин жезлом, светящимся в наступающих вечерних сумерках. Увеличивая скорость потока, вращает своей волшебной палочкой быстрее и быстрее. Народ собирался, и все ждали, когда уже инспектор даст нам команду двигаться. Вскоре он повернулся к потоку машин боком, вытянул правую руку с жезлом впереди себя… И случилось неожиданное!

Поток машин замер!

Находящиеся в первых рядах водители не знали, как реагировать на жест регулировщика! Меня разобрал смех, я стала ещё более внимательно наблюдать за картиной происходящего. Далее было так: стоящие сзади машины стали подавать сигналы и подгонять тех, что впереди. Но вторые упрямо стояли. На несколько секунд движение парализовало! У регулировщика в вытянутой правой руке был жезл, а в левой — синяя папка. И вдруг инспектор начал делать взмахи в сторону направления движения своей синей папкой!

Пробка тронулась, водители по взмахам его левой руки догадались, куда же им следует ехать. И смех, и грех, как говорится! Поток машин схлынул, инспектор вышел на обочину. Загорелся зелёный сигнал светофора, и пешеходы пошли по зебре через улицу. Я подошла к полицейскому:

— Здравствуйте! Вы это видели?

— Эти водители, видимо, права в своё время купили! Не знают сигналы регулировщика! — эмоционально ответил он.

Я представилась и сказала, что издалека сфотографировала его работу и собираюсь написать об этом статью. Наверное, этого он уже не услышал, так как пошёл вновь управлять потоком машин с помощью жезла и синей папки…

Невежество водителей меня потрясло. Если вдруг в городе отключатся светофоры, то регулировщика на дороге многие водители не поймут? В автошколе всех этому учат. Получается, всех, да не каждого. А ведь набор жестов невелик, запомнить их нетрудно. Выучив нюансы сигналов регулировщика, можно

безошибочно применять их в будущих поездках.

Элина СТЕЙНБЕРГ.

Фото автора.

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