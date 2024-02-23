Улучшая, улучшай. Агронивой

Как улучшить управление ирригационными системами и землями сельскохозяйственного назначения? Сегодня это один из ключевых вопросов для сотрудников Службы водных ресурсов, которая считается ответственным исполнителем проекта «Повышение устойчивости водных ресурсов к изменению климата и стихийным бедствиям».

Его главные цели — снижение значимых угроз для ирригационной инфраструктуры и минимизация потерь в сельском хозяйстве, возникающих из-за растущих экстремальных погодных явлений: селевых потоков, паводков, оползней, засухи и маловодья.

Поэтому отечественным аграриям уже сейчас необходимо учиться противостоять последствиям изменения климата и стихийных бедствий, улучшая управление ирригационными системами и землями сельскохозяйственного назначения. За реализацию этих целей отвечают отдел реализации проекта, комитеты по координации подпроектов, ассоциация водопользователей и другие. Это площадь до 20000 гектаров в Баткенской, Джалал-Абадской, Ошской и Чуйской областях.

Сейчас в семнадцати пилотных ассоциациях водопользователей проведено 17 информационных собраний и 17 местных семинаров. Эти важные и продуктивные мероприятия позволили получить немало нужной информации по агрономии и ирригации. К примеру, для многих участников полезными оказались консультации по посеву и посадке сельхозкультур, применению биологических препаратов и удобрений, биогумуса и компоста, мульчирования, а также водосберегающих технологий поверхностного полива. Особое внимание уделено применению водомеров, позволяющих нормированно подавать поливную воду на поля, что не только её экономит, но и предотвращает смыв поверхностного плодородного почвенного слоя.

Организовано уже восемь учебных поездок по обмену опытом между фермерами. Участники делились практическим опытом по выращиванию аграрных культур на своих демонстрационных участках и рассказывали об особенностях их производства в зависимости от регионов.

В организации и проведении сравнительных полевых испытаний и сравнительных полевых демонстрационных мероприятий, включая полевые дни фермеров, большую помощь оказывал общественный фонд «Центр обучения, консультаций и инноваций», который внедряет, испытывает и продвигает новые и эффективные технологии и практики, направленные на улучшение управления сельским хозяйством, планирует и применяет ирригационный полив на полях. Поэтому фермеры должны неустанно повышать свой технологический потенциал.

В результате отобрали 59 демонстрационных участков для посадки сельскохозяйственных культур, уже адаптированных к изменению климата. Специалисты порекомендовали к выращиванию (в зависимости от региона) кукурузу, хлопок, лук, сою, овощи, арбузы, яровой ячмень, горох, рапс, яблони. Посадили ещё и озимую пшеницу.

На всех участках определено содержание химических элементов и количество необходимых минеральных удобрений для внесения в соответствии с результатами анализов почвенных проб. Это аммофос, аммиачная селитра, карбамид (мочевина) и калийные удобрения. Также специалистами определена потребность в агрохимикатах, таких как гербициды, инсектициды, фунгициды, а также в органоминеральных удобрениях и биостимуляторах роста растений.

По мнению специалиста отдела реализации проекта Амана Юлдашева, фермеры весьма заинтересованы в продолжении подобных мероприятий и просят в дальнейшем увеличить количество демонстрационных участков.

Александр ШЕПЕЛЕНКО.

Фото Ирины БАЙРАМУКОВОЙ.

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